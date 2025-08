Alapjogokért Központ: Az EU jogi képmutatása a jogállamiság fegyverré tételében

Sőt, Ukrajna esetében nem csupán erről van szó, de az ország uniós csatlakozását is rohamtempóban próbálják előmozdítani. Ez utóbbit Kijev azzal is erősíti, hogy titkosszolgálati eszközökkel igyekszik beavatkozni a magyar belpolitika legalapvetőbb kérdéseibe, segítve annak a Tisza Pártnak a kampányát, amely egy petícióval és az aköré szervezett mozgósítással is támogatta azt, hogy keleti szomszédunk az Európai Unió tagjává válhasson.