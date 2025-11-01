Alkotmánysértő, amit a lengyel miniszterelnök tesz

Ifj. Lomnici Zoltán az Európai Emberi Jogi Bíróság Allenet de Ribemont kontra Franciaország (15175/89) ügyben hozott ítéletét is idézte, amely „világosan kimondta, hogy az ártatlanság vélelmének megsértése akkor áll fenn, ha a büntetőjogi felelősséggel vádolt személyre vonatkozó bírósági határozat azt a véleményt tükrözi, hogy a személy bűnös, mielőtt bűnössége a törvény szerint bizonyítást nyert volna. Még formális megállapítás hiányában is elegendő, ha valamilyen érvelés arra utal, hogy a bíróság a vádlottat bűnösnek tekinti.”
Mint mondta: „az EJEB tehát egyértelművé tette: a kormány tagjai vagy más állami hatóságok sem nyilatkozhatnak úgy egy gyanúsítottról, mintha már bűnös lenne, mert ez az ártatlanság vélelmének megsértését jelenti.”
Hozzátette: az Európai Unió alapjogi chartájának 6. cikke rögzíti, hogy mindenkinek joga van a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz, a 11. cikk pedig garantálja a véleménynyilvánítás és a sajtó szabadságát. „Ezek sérülnek, ha a kormány elhallgattatja az ellenzéket.”
A szakértő szerint Tusk kijelentése Zbigniew Ziobrónak szólt, aki jelenleg a parlament (szejm) tagja.
A lengyel alkotmány 105. cikke értelmében a képviselőket mentelmi jog illeti meg: a képviselő mandátuma idején és azt követően nem vonható felelősségre az országgyűlési tevékenysége miatt.” Ifj. Lomnici szerint Ziobró ellen bármilyen kormányzati fellépés »nyílt alkotmánysértés« lenne.
A jogász rámutatott: „Tusk tehát a hatalmával próbál visszaélni a lengyel büntetőkódex 231. cikke szerinti tényállásba beleillő módon. Egy politikailag motivált letartóztatás a hatalmi ágak összeomlását idézné elő és Lengyelország demokratikus berendezkedését kérdőjelezné meg.”