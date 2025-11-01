Alkotmánysértő, amit a lengyel miniszterelnök tesz

A lengyel miniszterelnök az elmúlt napokban nyílt politikai támadást indított az ellenzék ellen. Miután Orbán Viktor Budapesten fogadta Zbigniew Ziobrót, Tusk reagált a találkozóra, és a közösségi médiában azt írta, hogy a politikusnak „két választása maradt: börtön vagy Budapest”.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet megkereste ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogászt, aki szerint a lengyel miniszterelnök magatartása nyíltan sérti a jogállamiság alapelveit, és alkotmánysértő.

Ifj. Lomnici Zoltán szerint a Lengyel Köztársaság alkotmányának 10. cikke rögzíti a hatalmi ágak szétválasztását, így a végrehajtó hatalom nem avatkozhat be a bíróságok munkájába.

Amikor Tusk a »börtön vagy Budapest« kijelentéssel politikai ellenfeleit fenyegeti, nyomást gyakorol az igazságszolgáltatásra, megsértve ezzel a hatalommegosztás elvét

– hangsúlyozta.