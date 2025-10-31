MagyarországLengyelországDonald TuskMagyar Péter

Lengyelországi példa figyelmeztet a Magyar Péter által jelentett veszélyre

Marcin Romanowski korábbi lengyel igazságügyi miniszter-helyettes szerint Magyarország most ugyanazzal a politikai forgatókönyvvel nézhet szembe, amelyet Lengyelország már átélt: mosolygós ígéretekkel induló „új kezdet”, majd hatalomátvétel, intézményi átrendezés és politikai leszámolások. A véleménycikk azt állítja, hogy Magyar Péter több ponton Donald Tusk útját követi, és külföldi támogatók is ugyanúgy sorakoznak mögötte. A figyelmeztetés egyértelmű: Magyarország még időben tanulhat Lengyelország hibáiból, és megvédheti a saját szuverenitását, mielőtt késő lenne.

Magyar Nemzet
2025. 10. 31. 13:27
Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)
Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)
A Brussels Signal konzervatív hírportálon megjelent elemzésében Marcin Romanowski azt állítja: Magyarország előtt most ugyanaz a politikai forgatókönyv körvonalazódik, amelyet Lengyelország már átélhetett Donald Tusk hatalomra kerülésekor – és amelynek mintáját szerinte Magyar Péter követi.

Brüsszelből figyelmeztettek a Magyar Péter által jelentett veszélyre (Fotó: BALINT SZENTGALLAY / NurPhoto)
A magyarokat figyelmeztettek a Magyar Péter által jelentett veszélyre (Fotó: BALINT SZENTGALLAY / NurPhoto)

Romanowski szerint az október 23-i magyar megemlékezés arról szólt, hogy a nemzet ismét kiállt saját szabadsága és szuverenitása mellett – ahogy tette azt ’56-ban is. 

Ezt a történelmi tapasztalatot – a külső befolyás elutasítását és az önrendelkezés iránti ragaszkodást – a szerző szerint Orbán Viktor és a Fidesz jól érti, és erre építette politikáját az elmúlt években, együttműködve Lengyelországgal a migráció, az európai központosítás és a kulturális ideológiai nyomás elleni küzdelemben.

A szerző úgy látja: amikor 2023-ban Lengyelországban a „globalista erők” – Donald Tusk vezetésével – hatalomra jutottak, a patriotikus együttműködés megszakadt, és Lengyelország súlyos árat fizetett. Romanowski szerint Tusk „mosoly- és megbékélési kampánya” valójában hatalmi tisztogatásba, politikai leszámolásba, intézményi átrendezésbe torkollott, miközben gazdasági nehézségek, migrációs engedékenység és ideológiai nyomásgyakorlás jellemezte a kormányzást.

Most – fogalmaz a szerző – ugyanezt a forgatókönyvet látni Magyarországon:

„mosolygó ország”, „új kezdet”, „megbékélés”, EU-zászlók eltüntetése, semleges retorika, de háttérben a külföldi támogatással zajló hatalomtechnika. Romanowski szerint Magyar Péter körül ugyanúgy épül a „demokratikus blokk” illúziója, mint Lengyelországban a választások előtt, miközben valós szakpolitikai tartalom kevés látható.

A lengyel szerző figyelmeztet: ha a magyar ellenzék Tusk mintáját követi, akkor hatalomra kerülve várhatóan nem béke és egység jön, hanem politikai leszámolások, intézményi tisztogatás és külső megfelelési kényszerek. Ezért szerinte Magyarország ma előnyben van, mert „tanulhat a lengyel példából, mielőtt bezárul a csapda”.

