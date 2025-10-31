Lengyelországi példa figyelmeztet a Magyar Péter által jelentett veszélyre

Romanowski szerint az október 23-i magyar megemlékezés arról szólt, hogy a nemzet ismét kiállt saját szabadsága és szuverenitása mellett – ahogy tette azt ’56-ban is.

Ezt a történelmi tapasztalatot – a külső befolyás elutasítását és az önrendelkezés iránti ragaszkodást – a szerző szerint Orbán Viktor és a Fidesz jól érti, és erre építette politikáját az elmúlt években, együttműködve Lengyelországgal a migráció, az európai központosítás és a kulturális ideológiai nyomás elleni küzdelemben.

A szerző úgy látja: amikor 2023-ban Lengyelországban a „globalista erők” – Donald Tusk vezetésével – hatalomra jutottak, a patriotikus együttműködés megszakadt, és Lengyelország súlyos árat fizetett. Romanowski szerint Tusk „mosoly- és megbékélési kampánya” valójában hatalmi tisztogatásba, politikai leszámolásba, intézményi átrendezésbe torkollott, miközben gazdasági nehézségek, migrációs engedékenység és ideológiai nyomásgyakorlás jellemezte a kormányzást.