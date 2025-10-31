SzigetTisza PártTiszaMagyar Péter

Magyar Péterék elismerték: eddig nem a tiszások dönthettek arról, kik láthatják az adataikat

Új adatvédelmi beállításokkal igyekszik túllépni az adatszivárgási botrányon a Tisza Párt elnöksége.

Munkatársunktól
2025. 10. 31. 12:35
Borítókép: Magyar Péter és Radnai Márk
– Örömmel jelentjük be, hogy megújult a Sziget oldal a Tisza Világban, és egy vadonatúj funkcióval is bővült: mostantól te döntöd el, ki láthatja az adataidat! A célunk, hogy a közösség még átláthatóbb, biztonságosabb és összetartóbb legyen – írta körlevelében a Tisza Párt

Forrás: Magyar Nemzet

A támogatóknak egy új funkciót mutattak be a Tisza Világ appban, az

egyéni láthatósági módot.

Ennek értelmében a támogatók mostantól teljesen maguk szabhatják meg, hogy kikkel és milyen adatokat osztják meg.

Beállíthatod, hogy csak a saját sziget lásson, más szigetek tagjai is, vagy akár mindenki a Tisza Világban. Mindenki maga dönthet, hogyan szeretne kapcsolódni és mennyire maradna inkognitóban

– írták a levélben. 

Amint arról már korábban is beszámoltunk, információink szerint az applikáció iránti bizalmatlanság, vagyis a használat bezuhanása két hullámban jelentkezett. Az első közvetlenül az ukrán adatbotrány október eleji kirobbanása után, a második pár nappal később: akkor, amikor kiderült, hogy csupán kitalált gyerekmese az a magyarázat, amivel a Tisza vezetése, elsősorban Radnai Márk alelnök megpróbálta a Fideszre kenni az adatszivárgást.

Hamar kiderült, hogy a kiszivárgott lista hiteles, lapunk ugyanis megannyi érintettel vette fel a kapcsolatot, akik lényegében igazolták az adatok valódiságát.

A botrányt október 6-án kirobbantó Index emellett arról is írt: a Tisza telefonos applikációját ukránok fejleszthették, és a működtetésében is részt vehettek, amire egyértelműen utal, hogy a kiszivárgott adatbázis szerint az egyik admin, vagyis kezelő egy ukrán informatikai szakember, aki egy telefonos alkalmazásokat is fejlesztő ukrán cégnél dolgozik.

Emiatt felmerült, hogy több tíz-, de akár százezer magyar adatai is ukrán kezekbe kerülhettek.

Az adatszivárgás ügyében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálódásba fogott, akárcsak a magyar elhárítás és hírszerzés, de korábban a Szuverenitásvédelmi Hivatal is kérdésekkel fordult az applikáció miatt a Tiszához.

Borítókép: Magyar Péter és Radnai Márk


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

