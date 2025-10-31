Tusk személyesen akarja börtönbe vagy száműzetésbe küldeni az ellenzéket

A lengyel miniszterelnök támadást indított az ország ellenzéke ellen. Nemrég Orbán Viktor miniszterelnök Budapesten találkozott Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszterrel, amelyre Donald Tusk is reagált közösségi oldalán.
A magyar miniszterelnök bejegyzést is közzétett a találkozóról, amelyben azt írta: A lengyel jobboldal óriási győzelmet aratott az elnökválasztáson. A Brüsszel-barát lengyel kormány azóta politikai hajtóvadászatot indított ellenük.
Orbán Viktor egyúttal jelezte, hogy Tusk és kormánya le akarja tartóztatni a volt minisztert, Brüsszel pedig mindezt tétlenül nézi.
Nem sokkal később már maga Donald Tusk is reagált a Orbán Viktor bejegyzésére. A lengyel miniszterelnök szerint az ellenzéki politikusnak két választása maradt, vagy Budapesten marad, vagy a börtönbe megy.