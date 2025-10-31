Tusk személyesen akarja börtönbe vagy száműzetésbe küldeni az ellenzéket

A lengyel miniszterelnök támadást indított az ország ellenzéke ellen. Nemrég Orbán Viktor miniszterelnök Budapesten találkozott Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszterrel, amelyre Donald Tusk is reagált közösségi oldalán.

Tusk szerint két választása maradt a vele szembenállóknak

A magyar miniszterelnök bejegyzést is közzétett a találkozóról, amelyben azt írta: A lengyel jobboldal óriási győzelmet aratott az elnökválasztáson. A Brüsszel-barát lengyel kormány azóta politikai hajtóvadászatot indított ellenük.

Orbán Viktor egyúttal jelezte, hogy Tusk és kormánya le akarja tartóztatni a volt minisztert, Brüsszel pedig mindezt tétlenül nézi.

Nem sokkal később már maga Donald Tusk is reagált a Orbán Viktor bejegyzésére. A lengyel miniszterelnök szerint az ellenzéki politikusnak két választása maradt, vagy Budapesten marad, vagy a börtönbe megy.