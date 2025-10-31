Rendkívüli

Tusk személyesen akarja börtönbe vagy száműzetésbe küldeni az ellenzéket

A lengyel miniszterelnök páratlan támadást indított az ellenzék ellen. Hiába nyert óriásit a jobboldal az elnökválasztáson, Donald tusk száműzné ellenfeleit, hogy semmi ne gátolja hatalmát.

Magyar Nemzet
2025. 10. 31. 7:14
Fotó: ALEKSANDER KALKA Forrás: NurPhoto
A lengyel miniszterelnök támadást indított az ország ellenzéke ellen. Nemrég Orbán Viktor miniszterelnök Budapesten találkozott Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszterrel, amelyre Donald Tusk is reagált közösségi oldalán

Tusk szerint két választása maradt a vele szembenállóknak
Fotó: ALEKSANDER KALKA / NurPhoto

A magyar miniszterelnök bejegyzést is közzétett a találkozóról, amelyben azt írta: A lengyel jobboldal óriási győzelmet aratott az elnökválasztáson. A Brüsszel-barát lengyel kormány azóta politikai hajtóvadászatot indított ellenük.

Orbán Viktor egyúttal jelezte, hogy Tusk és kormánya le akarja tartóztatni a volt minisztert, Brüsszel pedig mindezt tétlenül nézi.

Nem sokkal később már maga Donald Tusk is reagált a Orbán Viktor bejegyzésére. A lengyel miniszterelnök szerint az ellenzéki politikusnak két választása maradt, vagy Budapesten marad, vagy a börtönbe megy. 

Ezzel lényegében Tusk megüzente: ellenfeleire a börtön vagy a száműzetés vár.

Borítókép: Donald Tusk lengyel miniszterelnök (Fotó: AFP)

