Mindkét féllel „csendben” egyeztetett az amerikai kormány a béke ügyében

Az amerikai kormány az orosz-ukrán háborúban érintett mindkét féllel „csendben” egyeztetett az ukrajnai háború lezárásáról szóló új tervezetről – jelentette ki a Fehér Ház szóvivője csütörtökön. Ukrajna képviselőivel is találkozott az amerikai külügyminiszter és az elnöki különmegbízott.

Forrás: MTI2025. 11. 20. 22:55
Steve Witkoff, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja
Karoline Leavitt sajtótitkár az elnöki hivatal napi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy Marco Rubio külügyminiszter és Steve Witkoff elnöki különmegbízott az elmúlt hetekben mindkét oldallal azon dolgozott csendben, hogy megoldásra jussanak a béke megteremtése érdekében Ukrajna és Oroszország között.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtósa szerint mindkét féllel csendben egyeztetett az amerikai kormány az ukrajnai béke ügyében
Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtósa szerint mindkét féllel csendben egyeztetett az amerikai kormány az ukrajnai béke ügyében

A szóvivő elmondta, hogy a csütörtökön amerikai és ukrán tisztségviselők által Kijevben megvitatott béketervezet a két szembenálló féllel történt azonos súlyú egyeztetések eredménye. A javaslatot jó tervneknevezte, és hangsúlyozta, hogy az élvezi Donald Trump elnök támogatását.

Hozzátette, hogy a külügyminiszter és az elnöki megbízott az elmúlt hetekben találkozott az ukránokkal is, és ezek az egyeztetések folytatódnak mindkét féllel.

A szóvivő szavai szerint az amerikai elnök korábban világossá tette szándékát a béke megteremtésére, és egyre frusztráltabbá vált mind az orosz, mind az ukrán felet illetően.

A sajtóban 28 pontból álló elképzelésnek nevezett béketervezet tartalmával kapcsolatban Karoline Leavitt nem árult el részleteket, de hozzátette, hogy a Fehér Ház meggyőződése szerint lehetséges a megállapodás Oroszország és Ukrajna között a Közel-Keleten elért békeegyezmény mintájára.

Rubio külügyminiszter washingtoni idő szerint szerda este az X-en azt írta, hogy az amerikai tisztségviselők folytatják olyan lehetséges elképzelések kidolgozását, amelyek elvezetnek egy tartós békeegyezményhez, amivel kapcsolatban hozzátette, hogy ez megkívánja mindkét fél részéről, hogy beleegyezzenek nehéz, de szükséges engedményekbe.

Borítókép: Steve Witkoff, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja (Fotó: Getty Images via AFP)

