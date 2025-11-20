Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Menczer TamásBujdosó AndreaFidesz-KDNPPiliscsaba

Megfutamodtak a tiszás szájhősök Menczer Tamás elől + videó

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója Piliscsabán újabb óriási fejlesztéseket jelentett be.

Munkatársunktól
2025. 11. 20. 21:29
Nyílt fórumot tartott Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója választókerületének egyik településén, Piliscsabán – tudatta a kormánypárti politikus a közösségi oldalán. A kétórás rendezvényről a képviselő elmondta, hogy jöttek rá fideszesek és KDNP-sek, de tiszások nem nagyon, talán csak két hölgy, akiket nagy szeretettel látott. Nekik is elmondhatta, hogy a 600 lakó által kért négy utcát felújítják és aszfaltozzák, melynek költsége majdnem 300 millió forint, ezt a kormány biztosítja. A ciklusban Piliscsabára több mint kétmilliárd forintnyi fejlesztési forrás érkezik. – Jövő héten Zsámbékon fogok fórumot tartani, ott is mindenkit, azaz fideszest, KDNP-st, tiszást és minden újságírót, sajtómunkást várok nagy szeretettel – fogalmazott Menczer Tamás.

Mint arról lapunk hírt adott, egyes fideszes és KDNP-s támogatók aggódva tekintettek a ma esti piliscsabai fórum elé a tiszások online támadásai miatt. Menczer Tamás leszögezte: nincs ok félelemre, és mindenkit bátorított, hogy a Fideszhez méltó módon vállalja a párbeszédet. Arra kérte párttársait, hogy „keressék elő a bátorságukat”, mert minden okuk megvan rá, hogy magabiztosan képviseljék álláspontjukat.

– A tiszásoknak pedig azt üzenem, hogy nem kell csúnyákat írni, ez a Fidesz, el lehet jönni, meg lehet kérdezni, el lehet mondani. Minden kérdésre szívesen válaszolok – fejezte ki, majd odaszúrt a potenciális tiszás kihívójának, Bujdosó Andreának

Rajtam nincs szájkosár, ellentétben Bujdosó Andreával és a tiszás jelöltekkel

 – fogalmazott.

