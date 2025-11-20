„Rajtam nincs szájkosár” – Menczer Tamás megnyugtatta a tiszásokat + videó

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook-oldalán közzétett videóban üzent a fideszeseknek, a KDNP-seknek és a tiszásoknak is a csütörtök esti piliscsabai nyílt fórummal kapcsolatban.
A politikus reagált azokra a hírekre, amelyek szerint egyes fideszes és KDNP-s támogatók aggódva tekintenek a csütörtök esti piliscsabai fórum elé a tiszások online támadásai miatt. Mint mondta: nincs ok félelemre, és mindenkit bátorít: a Fideszhez méltó módon vállalni kell a párbeszédet.
A Fidesz kommunikációs igazgatója azonban arra kérte párttársait, hogy „keressék elő a bátorságukat”, mert szerinte minden okuk megvan rá, hogy magabiztosan képviseljék álláspontjukat.
Azt javaslom, kellő tisztelettel, fideszes és KDNP-s harcostársaimnak, hogy keressük elő a bátorságunkat, keressük elő a szekrény mélyéről, volt nekünk valaha ilyen, megvan az még, jól fog az állni nekünk
– mondta.
Menczer a tiszásoknak is üzent, jelezve, hogy nem szükséges sértő megjegyzéseket tenniük, hiszen a rendezvény nyitott mindenki számára.
A tiszásoknak pedig azt üzenem, hogy nem kell csúnyákat írni, ez a Fidesz, el lehet jönni, meg lehet kérdezni, el lehet mondani. Minden kérdésre szívesen válaszolok
– fogalmazott.
Végül odaszúrt a potenciális tiszás kihívójának, Bujdosó Andreának. Mint mondta
„rajtam nincs szájkosár, ellentétben Bujdosó Andreával és a tiszás jelöltekkel”.
A politikus hangsúlyozta, hogy este hat órától Piliscsabán vár minden érdeklődőt a fórumára, legyen szó kormánypárti szimpatizánsokról vagy kritikusokról.
A kormánypártok kommunikációs igazgatója korábban már reagált arra, hogy Magyar Péter az előválasztást a Tisza Párt belügyének nevezte, és jelezte, hogy jelöltjeit rövid pórázon tartja, a sajtónak pedig nem nyilatkozhatnak. Mint írta: „A kiskakas kukorékolni kezdett. Peti fél, hogy a jelöltjei esetleg összefutnak a sajtóval, és elmondanak valamit. Például az igazságot”.
Borítókép: Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Vajda János)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!