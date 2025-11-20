Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Bujdosó AndreaMenczer TamásFidesz – KDNPTiszás jelöltállításszájkosár

„Rajtam nincs szájkosár” – Menczer Tamás megnyugtatta a tiszásokat + videó

Menczer Tamás a Facebook-oldalán közzétett videóban reagált arra, hogy szerinte egyes fideszes és KDNP-s támogatók aggódva tekintenek a csütörtök esti piliscsabai fórum elé a tiszások online támadásai miatt. A kormánypártok kommunikációs igazgatója a tiszásoknak és a potenciális kihívójának, Bujdosó Andreának is megüzente: szívesen várja, és válaszol a kérdéseikre.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 11. 20. 12:35
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook-oldalán közzétett videóban üzent a fideszeseknek, a KDNP-seknek és a tiszásoknak is a csütörtök esti piliscsabai nyílt fórummal kapcsolatban.

Kisbér, 2025. november 19. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója sajtótájékoztatót tart a kormánypártok országjárásának fóruma előtt a kisbéri Wass Albert Művelődési Ház és Városi Könyvtárban 2025. november 19-én. MTI/Krizsán Csaba
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója sajtótájékoztatót tart a kormánypártok országjárásának fóruma előtt a kisbéri Wass Albert Művelődési Ház és Városi Könyvtárban 2025. november 19-én. Fotó: MTI/Krizsán Csaba

A politikus reagált azokra a hírekre, amelyek szerint egyes fideszes és KDNP-s támogatók aggódva tekintenek a csütörtök esti piliscsabai fórum elé a tiszások online támadásai miatt. Mint mondta: nincs ok félelemre, és mindenkit bátorít: a Fideszhez méltó módon vállalni kell a párbeszédet.

A Fidesz kommunikációs igazgatója azonban arra kérte párttársait, hogy „keressék elő a bátorságukat”, mert szerinte minden okuk megvan rá, hogy magabiztosan képviseljék álláspontjukat.

Azt javaslom, kellő tisztelettel, fideszes és KDNP-s harcostársaimnak, hogy keressük elő a bátorságunkat, keressük elő a szekrény mélyéről, volt nekünk valaha ilyen, megvan az még, jól fog az állni nekünk

– mondta. 

Menczer a tiszásoknak is üzent, jelezve, hogy nem szükséges sértő megjegyzéseket tenniük, hiszen a rendezvény nyitott mindenki számára.

A tiszásoknak pedig azt üzenem, hogy nem kell csúnyákat írni, ez a Fidesz, el lehet jönni, meg lehet kérdezni, el lehet mondani. Minden kérdésre szívesen válaszolok

 – fogalmazott. 

Végül odaszúrt a potenciális tiszás kihívójának, Bujdosó Andreának. Mint mondta

„rajtam nincs szájkosár, ellentétben Bujdosó Andreával és a tiszás jelöltekkel”.

A politikus hangsúlyozta, hogy este hat órától Piliscsabán vár minden érdeklődőt a fórumára, legyen szó kormánypárti szimpatizánsokról vagy kritikusokról.

A kormánypártok kommunikációs igazgatója korábban már reagált arra, hogy Magyar Péter az előválasztást a Tisza Párt belügyének nevezte, és jelezte, hogy jelöltjeit rövid pórázon tartja, a sajtónak pedig nem nyilatkozhatnak. Mint írta: „A kiskakas kukorékolni kezdett. Peti fél, hogy a jelöltjei esetleg összefutnak a sajtóval, és elmondanak valamit. Például az igazságot”.

Borítókép: Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Vajda János)


További játékainkhoz kattintson ide!

add-square Tiszás jelöltállítás

Menczer Tamás: Magyar Péternek az a baja a többi tiszás politikussal, hogy nem hazudnak olyan jól, mint ő

Tiszás jelöltállítás 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Dr. Vass

Bayer Zsolt avatarja

De most tényleg, ki csodálkozik?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu