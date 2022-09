A Barcelona eltékozolt csodagyereke épp sztárrá kezd válni

Egy La Masián növekvő cselgépre hamar felfigyel a világ, amely állandóan az új Lionel Messit keresi, és Xavi Simons jó eséllyel castingolt erre a szerepre már 12 évesen, amikor a hírek szerint a Chelsea őrült összegért csábította. Csakhogy a holland fiú egy idő után kissé eltűnt a szemek elől, 2019-ben, 16 éves korában pedig a Barcelona akadémiáját is elhagyta.

Elkallódásról persze nem beszélhettünk, akkori menedzsere, a nemrégiben elhunyt, a Zlatan Ibrahimoviccsal együtt híressé vált Mino Raiola nem volt elégedett a játékosának kínált feltételekkel, ezért a Paris Saint-Germainhez vitte Simonst. 2021 októberében egy Caen elleni kupameccsen debütált a párizsiak felnőttcsapatában, amelyben csereként Julian Draxlert váltotta.

Sok lehetőséget azonban nem kapott, 11 mérkőzésen egy gólpassz fűződött a nevéhez idén nyárig, amikor is ingyen igazolt a PSV Eindhovenhez.

A PSG meg szerette volna tartani, a játékos döntött a távozás mellett. – Elérkezett karrieremnek az a pontja, amelyen muszáj elkezdenem gyűjteni a játékperceket, és ez Eindhovenben lehetséges – indokolt Simons.

Xavi Simons lábai előtt sorra hevernek az ellenfelek. Fotó: Vincent Jannink

Tehát a most 19 éves játékos igazi felnőttpályafutása lényegében csak egy-két hónapja vette kezdetét, és látványos, amit eddig nyújtott. Az első öt holland bajnokiján hat gólt és két gólpasszt jegyzett a támadó középpályás, aki holtversenyben az Eredivisie góllövőlistájának az élén áll, nem mellesleg őt választották meg a holland élvonal legjobb játékosának augusztusban.

Xavi Simons a gólokat és gólpasszokat összegző kanadai táblázaton Európa összes élvonalbeli bajnokságát tekintve a legeredményesebb húsz év alatti labdarúgó a jelenlegi idényben a nyolc pontjával.

Ezzel a korhatárt eltörölve is a 24. helyen áll holtversenyben, egyetlen ponttal és hellyel Messi mögött a listán, amelyet egyébként a 13 pontos Neymar (PSG) vezet.

Ami az eindhoveni tündöklésben igazán pikáns, hogy Xavi apja, Regillio Simons korábban a nagy rivális Ajax akadémiáján dolgozott. Amszterdamban verhetik a fejüket a falba, hogy nem használták ki ezt a kapcsolatot, ugyanis könnyen lehet, hogy az elfeledett barcelonai csodagyerekből épp most születik sztárfutballista.

– Xavi az első naptól kezdve komoly karaktert mutat, a mentalitása, a gondolkodásmódja példátlan, messze megelőzi a korát – nyilatkozta Simonsról a PSV nyáron kinevezett vezetőedzője, Ruud van Nistelrooy, aki játékosként a Manchester United és a Real Madrid klasszis csatára volt, tehát lehet adni a szavára. – Sok mindenen keresztülment már, de hihetetlenül profi, mindent a céljának rendel alá, hogy a legmagasabbra jusson. Ahogy ezért tényleg mindent megtesz, korábbi önmagamat látom benne.

Simons egyébként nemcsak a pályán nyűgözi le a szurkolókat, hiszen négy különböző nyelven, franciául, angolul, spanyolul és persze az anyanyelvén is kiválóan beszél. Erről egy videó is kering a neten, amely alatt a hozzászólók hüledeznek, hogy szinte akcentus nélkül ejti ki a szavakat több nyelven is.

A PSV csodatinije csütörtökön már az Európa-liga csoportkörében varázsolhat, ugyanis az eindhoveniek 18.45-kor a norvég Bodø/Glimt csapatát fogadják az első fordulóban az A csoportban, amelynek még az Arsenal és az FC Zürich a tagja.

Borítókép: Xavi Simons gólt ünnepel a PSV mezében (Fotó: Maurice Van Steen)