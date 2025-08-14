HelsinkibíróságférfielítélUrsula von der Leyen

Elítélték az Ursula von der Leyen helsinki beszédét félbeszakító férfit + videó

Új hír érkezett annak a helsinki incidensnek az ügyében, amelyről a Magyar Nemzet is beszámolt korábban. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az európai szabadságot és a nyílt vitát dicsérte, amikor egy néző közbekiabált, bírálva a politikust. A biztonságiak azonnal kivezették a férfit, Armando Memát, akit most a Helsinki kerületi bíróság „közhivatalos személy sérelmére okozott kár” miatt 110 eurós pénzbírságra ítélt.

Magyar Nemzet
2025. 08. 14. 10:02
Ursula von der Leyen Fotó: VINCENT FEURAY
Mint arról korábban írtunk, az Európai Bizottság elnöke éppen ki akart valakit oktatni, aki kritizálta, ám ez visszafelé sült el. Helsinkiben egy néző kifütyülte a politikust, Ursula von der Leyen pedig éppen emlékeztette rá, milyen szerencsés, hogy ezért nem viszik el a hatóságok, mint Oroszországban. Ekkorra azonban már ott voltak a rendőrök.

Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen (Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas)

Az esetről készült videó, amelyen látható, ahogy Von der Leyen az oroszországi helyzettel szemben a finn szabadságot méltatja, majd a közbekiabálót perceken belül kivezetik, bejárta a közösségi médiát, és élénk vitát váltott ki a szólásszabadság valódi helyzetéről az Európai Unióban.

Mema a nyilvánosság előtt politikai indíttatásúnak nevezte az eljárást, hangsúlyozva, hogy szerinte békésen tiltakozott, és semmilyen bűncselekményt nem követett el. 

Azért ítéltek el, mert Ursula von der Leyent kritizáltam. Ez egy vicc. A szólásszabadság Európában szemünk láttára tűnik el

 – fogalmazott.

Borítókép: Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

