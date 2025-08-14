Elítélték az Ursula von der Leyen helsinki beszédét félbeszakító férfit + videó

Mint arról korábban írtunk, az Európai Bizottság elnöke éppen ki akart valakit oktatni, aki kritizálta, ám ez visszafelé sült el. Helsinkiben egy néző kifütyülte a politikust, Ursula von der Leyen pedig éppen emlékeztette rá, milyen szerencsés, hogy ezért nem viszik el a hatóságok, mint Oroszországban. Ekkorra azonban már ott voltak a rendőrök.

Az esetről készült videó, amelyen látható, ahogy Von der Leyen az oroszországi helyzettel szemben a finn szabadságot méltatja, majd a közbekiabálót perceken belül kivezetik, bejárta a közösségi médiát, és élénk vitát váltott ki a szólásszabadság valódi helyzetéről az Európai Unióban.

"Von der Leyen lobt Meinungsfreiheit - Kritiker ruft dazwischen und wird verhaftet" pic.twitter.com/AWEDdcorWD — Ha tus (@thatus) August 13, 2025

Mema a nyilvánosság előtt politikai indíttatásúnak nevezte az eljárást, hangsúlyozva, hogy szerinte békésen tiltakozott, és semmilyen bűncselekményt nem követett el.

Azért ítéltek el, mert Ursula von der Leyent kritizáltam. Ez egy vicc. A szólásszabadság Európában szemünk láttára tűnik el

– fogalmazott.

