Halálos botulizmusjárvány pusztít: brokkolis szendvics végzett két emberrel

Újabb halálesetet okozott Olaszországban a botulizmusjárvány: egy 45 éves nő belehalt a food truckból vásárolt brokkolis-kolbászos szendvics elfogyasztásába. A botulizmusjárvány eddig két ember életét követelte, és több mint egy tucat ember került kórházba, a hatóságok pedig országos panini-visszahívást rendeltek el.

Magyar Nemzet
2025. 08. 14. 9:53
Brokkoli Fotó: NICOLAS GUYONNET Forrás: Hans Lucas
Újabb áldozatot követelt a botulizmusjárvány Olaszországban: a 45 éves Tamara D’Acunto belehalt abba a mérgezésbe, amelyet egy food truckból vásárolt brokkolis-kolbászos szendvics elfogyasztása okozott. A múlt héten már meghalt egy 52 éves művész, Luigi Di Sarno, miután ugyanilyen paninit evett a dél-olaszországi Kalábria tartományban, Diamante városában – írja a Daily Mail.

Illustration of Clostridium botulinum. This bacterium produces a potent neurotoxin leading to botulism, a serious illness characterised by flaccid paralysis and respiratory failure. (Photo by KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO / Science Photo Library via AFP)
Botulizmusjárvány szedi áldozatait Olaszországban – A képen a Clostridium botulinum baktérium illusztrációja (Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO)

A hatóságok szerint a járvány eddig több mint egy tucat embert juttatott kórházba, köztük két tinédzsert is. Többen súlyos állapotban kerültek intenzív osztályra. 

 

Az olasz egészségügyi minisztérium országos visszahívást rendelt el a kereskedelmi forgalomban kapható paninikra, miközben a rendőrség nyomozást folytat. Vizsgálat alatt áll a food truck tulajdonosa, a feltételezett beszállító, valamint öt orvos is, akik a mérgezés első áldozatát kezelték.

A botulizmus ritka, de rendkívül veszélyes betegség, amelyet a Clostridium botulinum baktérium által termelt idegméreg okoz. A toxin a légzőizmok bénulásához, súlyos esetben halálhoz vezethet. Nehézlégzés is lehet a következmény.

A mostani fertőzés a gyanú szerint a szendvicsbe került „cime di rapa” nevű zöldségből származhatott, amely a brokkolihoz hasonló. 

A tragédia néhány nappal azután történt, hogy Szardínián egy 38 éves nő vesztette életét, és heten kerültek kórházba botulizmusfertőzés miatt egy fesztiválon fogyasztott guacamole után.

Az egészségügyi hatóságok mindkét esetben sürgősségi protokollt léptettek életbe, hogy az érintettek mielőbb megkaphassák az életmentő ellenszert.

Borítókép: Brokkoli (Fotó: AFP)

