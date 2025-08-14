Halálos botulizmusjárvány pusztít: brokkolis szendvics végzett két emberrel

Újabb áldozatot követelt a botulizmusjárvány Olaszországban: a 45 éves Tamara D’Acunto belehalt abba a mérgezésbe, amelyet egy food truckból vásárolt brokkolis-kolbászos szendvics elfogyasztása okozott. A múlt héten már meghalt egy 52 éves művész, Luigi Di Sarno, miután ugyanilyen paninit evett a dél-olaszországi Kalábria tartományban, Diamante városában – írja a Daily Mail.
A hatóságok szerint a járvány eddig több mint egy tucat embert juttatott kórházba, köztük két tinédzsert is. Többen súlyos állapotban kerültek intenzív osztályra.