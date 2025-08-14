Halálos botulizmusjárvány pusztít: brokkolis szendvics végzett két emberrel

Az olasz egészségügyi minisztérium országos visszahívást rendelt el a kereskedelmi forgalomban kapható paninikra, miközben a rendőrség nyomozást folytat. Vizsgálat alatt áll a food truck tulajdonosa, a feltételezett beszállító, valamint öt orvos is, akik a mérgezés első áldozatát kezelték.

BOTULISM OUTBREAKS AT

NEVER EVER BEFORE SEEN

RECORD HIGHS IN PRODUCE

& VEGEMITE SANDWICHES!!!



THEY ARE KILLING PEOPLE

A DOZEN DIFFERENT WAYS

FROM SUNDAY!!! 😰 😰 😰



VIRUSES BACTERIAS POISONS

& TOXIC CHEMICALS!!! 🤮 pic.twitter.com/PgxF8NXRdX — Jon Brand (@jonbrand71) August 12, 2025

A botulizmus ritka, de rendkívül veszélyes betegség, amelyet a Clostridium botulinum baktérium által termelt idegméreg okoz. A toxin a légzőizmok bénulásához, súlyos esetben halálhoz vezethet. Nehézlégzés is lehet a következmény.