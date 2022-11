H csoport: Uruguay ellen mindegyik csapatot okkal fűti a bosszúvágy

Egy futballista tudott felkerülni a címlapokra az utóbbi napokban a világbajnokságtól függetlenül: Cristiano Ronaldo. A nevezetes interjúja, amelyben leszedi a keresztvizet is a Manchester United jelenlegi és korábbi menedzsereiről, a klub tulajdonosairól, néhány mostani és egykori játékosársáról, érthetően óriási figyelmet követelt magának szerte a világon. A jövő dönti el, hogy klubszinten hogyan alakul a sorsa, az viszont már a jelen kérdése, hogy mindez kihat-e a szereplésére Katarban.

Cristiano Ronaldo számára ez különleges alkalom: ez lesz az ötödik világbajnoksága, szinte bizonyosan az utolsó világeseménye is egyben. Európa-bajnokságot már nyert a portugál csapattal, nem is titkolja, hogy most kizárólag a vb-arany lebeg a szeme előtt, azt pedig nem tudhatjuk, hogy interjúja hatásai beszivárognak-e a válogatott életébe. Különösen azt lesi mindenki, hogy miként alakul a kapcsolata Bruno Fernandesszel, a Manchester United másik portugáljával, ám aligha kétséges, hogy a közös cél a pályán feledtet minden mást.

BRUNO FERNANDES FAGYOSAN FOGADTA RONALDO KÖSZÖNÉSÉT

Portugália a rengeteg kiváló futballista ellenére sem sorolható a legnagyobb esélyesek közé, hiszen már a Katarig vezető út is göröngyösnek bizonyult. A csapat pótselejtezőre kényszerült, miután az utolsó csoportmeccsen hazai pályán a döntetlen is elég lett volna neki Szerbia ellen, ám 2-1-re kikapott. Úgy tűnt, az Európa-bajnoki címvédő, négyszeres világbajnok Olaszországgal kell megküzdenie a vb-kvalifikációért, de amíg a pótselejtező első körében a portugálok sikerrel vették a Törökország jelentette akadályt (3-1), az olaszok elbuktak Észak-Macedónia ellen, amelyet utána Cristiano Ronaldóék könnyedén legyőztek 2-0-ra.

És, ha már rengeteg kiváló futballistát emlegettünk: az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo mellett kulcsszerepet tölthet be Bruno Fernandes, a Manchester City mágusa, Bernardo Silva, vagy a világ egyik legjobb szélső védője, Joao Cancelo, de a lipcsei André Silva, az AC Milan támadója, Rafael Leao és Joao Felix, az Atlético Madrid csatára is Fernando Santos szövetségi kapitány rendelkezésére áll.

Labdarúgó-világbajnokság, H csoport 1. forduló: Uruguay–Dél-Korea (november 24., 14.00), Portugália–Ghána (november 24., 21.00) 2. forduló: Dél-Korea–Ghána (november 28., 14.00), Portugália–Uruguay (november 28., 20.00) 3. forduló: Dél-Korea–Portugália (december 2., 16.00), Ghána–Uruguay (december 2., 16.00).

FIATAL KAPITÁNY VÁLTOTTA A LEGENDÁT

A portugálok legnagyobb vetélytársa a csoportban vélhetően Uruguay lesz, amelynek a helyzete egészen különleges: mindegyik ellenfele bosszúra szomjasan feni rá a fogát. Az ok egyszerű, a dél-amerikai együttes a 2010-es dél-afrikai világbajnokságon éppen két másik mostani csoportellenfelén, Dél-Koreán és Ghánán keresztül jutott be az elődöntőbe, négy éve pedig Portugáliát búcsúztatta a nyolcaddöntőben. A revansok elhárítására a szövetség egy fiatalembert szerződtetett, miután az edzőlegenda Óscar Tabárez 75 évesen már nem bírta a munkát, így tizenöt évnyi szövetségi kapitányi munka után – mármint a második szakaszban, korábban már az 1990-es vb-re is kivitte a válogatottat – visszavonult. A helyére a mindössze 47 éves Diego Alonso érkezett, akiről annyit illik tudni egyelőre, hogy a Concacaf-zónában két csapattal is Bajnokok Ligáját nyert (2017-ben a Pachucával, 2019-ben a Monterreyjel).

Az új kapitány mindössze tíz évvel idősebb a keret két legnagyobb sztárjánál, Luis Suáreznél és Edinson Cavaninál, akik Ronaldóhoz hasonlósan szintén az utolsó nagy dobásukra készülnek. Ugyanakkor valószínűleg nem ők lesznek az esetleges siker kulcsai, hiszen nagyon leszálló ágban halad a pályafutásuk, a szurkolók ezt a szerepet elsősorban a Liverpool csatárától, Darwin Núneztől és a Real Madrid középpályásától, Federico Valverdétől várják, de meghatározó játékosa lehet a csapatnak a kapus Fernando Muslera, a védelemből José María Giménez vagy a Tottenham középpályása, Rodrigo Bentancur is.

Darwin Núnez (kék mezben) kulcsemberré válhat Katarban. Fotó: AFP/Alex Halada

KREATÍV CSATÁROK KERESTETNEK

Az afrikai csapatok közül a legtöbb szakértő Ghánát tartja a legerősebbnek, az mindenesetre alátámasztja a véleményüket, hogy a csapat az afrikai selejtezők rájátszásában Nigériát gáncsolta el a Katarba vezető úton. A szövetségi kapitány nagyszerűen ismeri a mezőnyt, hiszen Otto Addo, a Borussia Dortmund vezető szakmai elemzője minden Európában futballozó játékossal kapcsolatban képben van, és egyébként ő az egyetlen szövetségi kapitány a világbajnokságon, aki tagja egy klub stábjának.

A ghánai válogatott játékosai gyorsak, erősek, ám ritkán szereznek egynél több gólt egy meccsen, mert a támadósorban kevés a kreatív labdarúgó. A három legnagyobb név a csapatból a Crystal Palace csatára, Jordan Ayew, az Arsenal középpályása, Thomas Partey és az a bilbaói Inaki Williams, aki néhány hónapja döntött úgy, hogy bár Spanyolországban született és U21-es spanyol válogatott is volt, felmenői hazájának csapatában kíván szerepelni. Egyelőre azonban talán ennél is nagyobb gond, hogy a ghánaiak elfelejtették elhozni a teljes meccsfelszerelésüket, és hazájuk postájának a sebességét ismerve aggódnak, hogy nem lesz miben pályára lépniük az első mérkőzésen Portugália ellen…