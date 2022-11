Retteghetnek a franciák Katarban a labdarúgó-vb előtt + videó

A labdarúgó-világbajnokságok 1930 óta íródó krónikájában csupán kétszer volt címvédés: 1938-ban az olaszok (a döntőben éppen a magyar válogatottat 4-2-re legyőzve), 1962-ben pedig a brazilok tudtak duplázni. Ám a triplázás helyett csúnyán felsültek. 1938 után a következő vb-ig a II. világháború miatt tizenkét évet kellett várni, s ugyan nem mehetünk el amellett, hogy 1949-ben az olasz válogatott gerincét adó Torino csapata repülőgép-szerencsétlenség áldozata lett, az is tény, hogy az 1950-es vb-n az olaszok a csoportjukban ragadtak.

1966-ban a brazilok is így jártak, miután az Aranycsapatunk után a portugáloktól is kikaptak. Ám ami az igazán megdöbbentő: a legutóbbi öt világbajnok közül négy a következő tornán ugyancsak elvérzett a csoportkörben. A legnagyobb malőr pedig éppen a jelenleg is címvédő franciáké, akik az 1998-as megkoronázásuk után 2002-ben a három csoportmeccsükön egy gólt sem szereztek. (A mostani szövetségi kapitány, a 2018-as sikerkovács Didier Deschamps, aki 1998-ban Párizsban csapatkapitányként emelhette magasba a vb-trófeát, négy év múlva a szégyennek nem nem volt részese, mert 2001-ben visszavonult.) A nyitómeccsen 1-0-ra kikaptak Szenegáltól, utána 0-0-t játszottak Uruguayjal, majd 2-0-ra alulmaradtak a dánokkal szemben, akik most is a csoportjukban vannak. De címvédőként 2010-ben az olaszok, 2014-ben a spanyolok, 2018-ban a németek sem élték túl a csoportkört.

A franciák számára az sem jó előjel, hogy tavaly az Eb-n már a nyolcaddöntőben búcsúztak, 11-esekkel kaptak ki a svájciaktól, a Nemzetek Ligájában pedig idén majdnem kiestek az A divízióból. A hat meccsükből csak egyet nyertek meg, öt ponttal zártak, és a dánok most is kibabráltak velük. Deschamps csapata hazai pályán 2-1-re, idegenben 2-0-ra maradt alul az északiakkal szemben. A vb-selejtezőkön ugyanakkor veretlen maradt, a nyolc meccsén öt győzelmet és három döntetlent jegyzett, de az ukránok, a finnek, a bosnyákok és a kazahok társaságában ez sem épületes eredménysor. Az persze nem mutat rosszul, hogy a gólkülönbsége 18-3 lett.

N’Golo Kanté és Paul Pogba sem áll Didier Deschamps rendelkezésére

Nagyon rosszul érinti viszont a franciákat az, hogy a topcsapatok közül őket sújtják leginkább a sérülések. A négy évvel ezelőtt aranyérmes gárdában kulcsszerepet játszó N’Golo Kanté (Chelsea) és Paul Pogba (Juventus) sem lehet ott Katarban, előbbi a comb-, utóbbi a térdsérülése miatt dőlt ki. Deschamps nem számíthat a Kanté posztján bevethető Boubacar Kamarára (Aston Villa) sem, és a Serie A legjobb kapusának tartott Mike Maignan (Milan) is lemaradt a vb-ről. Nem teljesen egészséges Raphaël Varane (Manchester United) sem, de ő bekerült az utazók közé.

November 22-én a francia válogatott akár így is felállhat Ausztrália ellen: Lloris (Tottenham) – Kounde (Barcelona), Varane (Manchester United), Upamecano (Bayern München) – Pavard (Bayern München), Tchouameni (Real Madrid), Camavinga (Real Madrid), Rabiot (Juventus) – Griezmann (Atlético Madrid), Benzema (Real Madrid), Mbappe (Paris Saint-Germain). Ebben az esetben Kimpembének (PSG), Dembélének (Barcelona), Comannak (Bayern München) és Giroud-nak (Milan) csak a kispadon jutna hely. Mi tagadás, nem rossz névsor, s ne feledjük, hogy ott van a csapatban a friss aranylabdás Karim Benzema, aki a világbajnoki cím megszerzésének nem volt a részese.

Klasszis támadókban nincs hiány:

Ha a franciák megvédenék a címüket, Deschamps az olasz Vittorio Pozzo (1934, 38) után duplázhatna szakvezetőként, és ezt elmondása szerint nem tehernek fogja fel, hanem célként. Először persze a csoportból kell továbbjutniuk.

– Dánia a csapategység non plus ultrája, Ausztrália a pótselejtezőn kiejtette Perut, Tunézia erejét pedig az adja, hogy rengeteg futballistája szerepel a francia élvonalban, tehát jól ismernek bennünket – jellemezte a csoportot a franciák szövetségi kapitánya, aki szerint az utóbbi évtizedek egyik legkiegyensúlyozottabb tornáját várja, amelyen szerinte hét-nyolc csapat esélyes a vb-címre.

Christian Eriksen ott van a dán válogatottban, Aissa Laidonui pedig a tunéziaiban

Még nem említettük, s szinte hihetetlen, hogy a 2018-as vb C csoportjának három szereplője most összejött a D-ben. Négy éve Franciaország (7 pont), Dánia (5), Peru (3), Ausztrália (1) sorrend alakult ki, a francia–dán meccs pedig 0-0-re végződött. A dánok egyéb francia „kapcsolatairól” már szóltunk, s Kasper Hjulmand csapata mindenki számára komoly ellenfél lehet. Ezt jelzi, hogy tavaly az Eb-n az elődöntőig jutott, s ott csak hosszabbításban maradt alul 2-1-re az angolokkal szemben. Vb-selejtezős csoportjában tíz meccsén 27 pontot szerzett 30-3-as gólkülönbséggel, a skótok előtt szerezte meg az első helyet.

A dán keret legrutinosabb tagja a 121-szeres válogatott csapatkapitány Simon Kjaer (Milan), bevetésre készen áll Andreas Christensen (Barcelona), Pierre-Emile Höjbjerg (Tottenham Hotspur) és Christian Eriksen (Manchester United) is, akit az Eb-n a finnek elleni csoportmeccsen a pályán kellett újraéleszteni. De miként arra Deschamps is rámutatott, a dán válogatott ereje nem a nagy nevekben rejlik, hanem a csapategységben. Négy éve amúgy a nyolcaddöntőben 11-esekkel kaptak ki a végül ezüstéremig jutott horvátoktól.

Az oroszországi tornán az ausztráloknak be kellett érniük a dánok ellen szerzett egy ponttal (1-1), nagy reményeik most sem lehetnek. Legnevesebb játékosuk Aaron Mooy, a Celtic Glasgow középpályása. Tunézia négy éve a csoportjában Panama 2-1-es legyőzésével szerzett három pontot, az angolok ellen a 91. percben bekapott Harry Kane-góllal maradt alul (1-2), és a belgákkal is látványos meccset játszott (2-5). Az afrikai vb-selejtezők utolsó körében a Mali elleni párharc megnyerésével (1-0, 0-0) kvalifikálta magát. Az észak-afrikaiak legtöbbre taksált játékosa Ellyes Skhiri, a Köln középpályása, de mi leginkább azért figyelünk rájuk, mert a 24-szeres válogatott Aissa Laidouni, a Ferencváros játékosa alapember a csapatban. Így a vb D csoportjában a magyar bajnokság is képviselteti magát.

Aissa Laidouni eddig egy gólt szerzett a tunéziai válogatottban, tavaly novemberben a Zambia elleni vb-selejtezőn (3-1) ő jegyezte az első találatot:

Labdarúgó-világbajnokság, D csoport.

1. forduló: Dánia–Tunézia (november 22., 14 óra), Franciaország–Ausztrália (november 22., 20 óra)

2. forduló: Tunézia–Ausztrália (november 26., 11 óra), Franciaország–Dánia (november 26., 17 óra)

3. forduló: Ausztrália–Dánia, Tunézia–Franciaország (mindkettő november 30., 16 óra)