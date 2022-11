Robert Lewandowski nagyon szépeket mondott Gulácsi Péterről

Az FC Barcelona klasszis csatára, Robert Lewandowski szerdán Barcelonában vette át a 2021/2022-es idényben nyújtott pazar teljesítményéért járó európai Aranycipőt, amelyet még a Bundesligában, a Bayern Münchenben szerzett 35 góljával érdemelt ki. A 34 éves lengyel klasszis egymás után másodszor hódította el az európai labdarúgás legtöbb gólt szerző játékosának járó díjat, erre korábban csak Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Thierry Henry és a skót válogatott egykori kiválósága, Ally McCoist volt képes. Az európai góllövőlistát úgy határozzák meg, hogy a találatok számát megszorozzák az adott bajnokság erősségének megfelelő arányszámmal, a rangsor pedig az így kijött pontszám alapján alakul ki. A Bundesliga 2-es szorzójával tehát Lewandoski pontszáma hetvenre jön ki. A második helyen Kylian Mbappé (PSG) végzett, aki 28 találattal lett gólkirály a Ligue 1-ben, így 56 ponttal zárt. A harmadik helyet holtversenyben Ciro Immobile (Lazio) és Karim Benzema (Real Madrid) szerezte meg egyaránt 27 góllal (54 pont).

– Boldog és büszke vagyok, hogy ismét én lehetek az aranycipős, de ez nemcsak az én eredményességem dicsérete, hanem a csapaté is – nyilatkozta szerényen Robert Lewandoski. – Ez a díj mindig ráadás az idény végén. Nem azért szereznék sok gólt, hogy elnyerjem. Mindig a legjobbat akarom nyújtani, nemcsak gólokat próbálok szerezni, de igyekszem segíteni is a csapatomat. A Barcánál a góljaim mellett a pályán végzett munkám is számít. Olyan sokan néznek hétről hétre, és azt mondják, hogy ha betalálok, akkor jól játszom, ha nem, akkor rossz voltam, de nem ez a helyzet. A Barcelona stílusa más, mint a többi csapaté, ezt tudtam, amikor idejöttem, alkalmazkodnom kellett, és megmutatnom, hogy mást is tudok a gólszerzésen kívül.

🤩 Inside View of our Golden Boot winner, @lewy_official! pic.twitter.com/k8YoZyzf6X — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 11, 2022

A lengyel klasszis bízik benne, hogy a Barcelona hamarosan visszatérhet a régi szép időkhöz. – Már most látható a fejlődés, a jövő év elején még jobb teljesítményre leszünk képesek. A következő idényben pedig még erősebbek, még stabilabbak leszünk. Ha elveszted a stabilitást a Bajnokok Ligájában, akkor szenvedni fogsz. Ebből a szempontból nem volt szerencsénk. Néhány hét leforgása alatt sok játékost veszítettünk, így még nehezebb lett a helyzetünk. De tanultunk belőle, és most már előreléphetünk.

Lewandowski beszélt arról is, hogy a Bundesliga és a La Liga között mi a legnagyobb különbség. – Minden bajnokság más. A La Ligában több a csapat és több a meccs, de nehéz pontosan meghatározni a különbségeket. A Bundesligában talán nagyobb a védekező együttesek száma, amelyek a kontrákra építenek. Ott inkább a fizikum érvényesül, de ne feledjük, a La Ligában több a csapat, ezért nehéz összehasonlítani a kettőt. Az igazi különbségek inkább az együttesek között, semmint a ligák között vannak.

A Nemzeti Sport felhozta, hogy sokszor játszott az RB Leipzig és Gulácsi Péter ellen, s meg is kérdezte Lewandowskit, hogy mit gondol róla. – Ő a Bundesliga egyik legjobb kapusa. Évek óta a legmagasabb szinten játszik, és valóban a liga legjobbjai közé tartozik.

Természetesen szóba került a világbajnokság is, amelyen a lengyel válogatott a C csoportban Argentínával, Mexikóval és Szaúd-Arábiával találkozik.

– A Lionel Messivel felálló Argentína a világbajnokság egyik favoritja. Több mint harminc mérkőzés óta veretlenek, jól játszanak, és láthatóan nagyon jó együttest alkotnak. Rendkívül nehéz csoportba kerültünk, egyik meccs sem lesz könnyű. Egy vb-n fontos tisztában lenni azzal, milyen felfogásban szeretnél játszani. Az idény ezen részében Katarban pályára lépni mindenkinek óriási erőpróbát jelent majd. Felkészültnek kell lenni, harcolni kell az elsőtől az utolsó percig, és nem számít, mennyire nehéz, a legjobbat kell kihoznod magadból.

A teljes interjú, statisztikákkal fűszerezve ITT olvasható el.

Borítókép: Robert Lewandowski az Aranycipővel (Forrás: Twitter/Marca)