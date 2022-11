Kardot ránt a vb-n Kanada, amely kiheverte Détári Lajos gólját

Számunkra Kanada az egyik legérdekesebb csapat a katari vb mezőnyében, hiszen ellene lőtte Détári Lajos a magyar futball legutóbbi gólját világbajnokságon 1986. június 6-án, Mexikóban. Ezzel a találattal alakult ki a 2-0-s végeredmény, amely csak enyhe gyógyírt jelentett a szovjetek elleni első mérkőzésen elszenvedett 6-0-s vereség okozta irapuatói sebekre.

Most jó esély van rá, hogy azóta előbb lesz kanadai gólszerző a vb-n, mint Détári után újabb magyar.

Kanada története során másodszor jutott ki a vb-re, tehát 1986 óta először lesz résztvevő, miközben a magyar válogatott zsinórban kilencedszerre is lemarad a tornáról. A mostani kanadai válogatott ráadásul jóval nagyobb játékerőt képvisel, mint amelyik a 36 évvel ezelőtti mexikói vb-n szerzett pont és gól nélkül az utolsó helyen végzett a C csoportban.

Mit jelent Kanada számára egy kard?

Még márciusban a karibi zóna (Concacaf) selejtezőjének hajrájában Costa Rica otthonában 1-0-s vereséget szenvedett Kanada, amely ezzel tizenhét veretlen vb-selejtező után kapott ki először. Meglepő incidens kísérte a csapat útját, mivel Costa Ricába érkezve a reptéren a vámhatóság lefoglalt egy kardot a kanadaiaktól. Az ügy hátterét John Herdman szövetségi kapitány mutatta be: – Azt mondtam a fiúknak, hogy Kanadának mindig is volt pajzsa, de mi kovácsoltattunk egy kardot, amelyen az áll latinul, hogy nihil timendum est, azaz ne félj semmitől. Ilyen az új kanadai válogatott.

A hatóságok visszaszolgáltatták a szimbolikus fegyvert, majd az újra karddal felvértezett Herdman-csapat Jamaica 4-0-s legyőzésével feltette a pontot az i-re, és biztosította a helyét a katari vb mezőnyében. Méghozzá úgy, hogy a legismertebb kanadai futballista, Alphonso Davies azon a meccsen nem is játszhatott szívizomgyulladás miatt.

Stephen Eustáquio ünnepli Kanada kijutását a vb-re. Fotó: Twitter/Canada Soccer

A Bayern München sztárján kívül is vannak Európában már bizonyított játékosok a kanadai keretben. A támadó Jonathan David például az előző idényben 15 gólig jutott a francia élvonalban, a Lille játékosát már 45 millió euróra értékelik. Ismerős lehet Atiba Hutchinson neve is, aki korábban Dzsudzsák Balázs társa volt a PSV Eindhovenben, jelenleg 39 évesen a török Besiktas csapatkapitánya. Mint kiderült, egykor az MTK játékosa is lehetett volna, de Magyarországon nem láttak fantáziát benne fiatalon.

A belga sztárok utolsó vb-je a csúcson

Kanadában futballforradalom zajlott le az elmúlt tíz évben többek közt a bajnokság megreformálásával, a vb-n pedig meglepetést is szerezhet a válogatott az F csoportban. A kvartett toronymagas esélyesei ettől függetlenül a 2018-as vb ezüst- és bronzérmese, azaz Horvátország és Belgium. Négy éve mindkét válogatott története legjobb eredményét érte el Oroszországban,

a horvátok az 1998-ban harmadik helyezett, Davor Suker-féle csapatot, a belgák pedig az 1986-ban negyedik, Jean-Marie Pfaff nevével fémjelzett generációt szárnyalták túl.

Belgium most is az esélyesek között szerepel, a világranglista második helyén kezdi meg a katari szereplését, Kevin De Bruyne személyében pedig a világ egyik legjobb karmestere irányítja a játékot – a Manchester City sztárja klubjában 19 meccsen 13 gólpasszal hangolt a vb-re. Ugyanakkor a belga sztárgyár lelassult az utóbbi években, a nagy generáció kiöregedőben van, így a katari vb az utolsó nagy dobása lehet Roberto Martínez válogatottjának.

A védelem egyértelműen gyengülni látszik a 2018-as állapothoz képest, hiszen Vincent Kompany visszavonult, a 33 éves Toby Alderweireld (Antwerp) és a 35 éves Jan Vertonghen (Anderlecht) pedig a Tottenham helyett immáron odahaza futballoznak. Továbbá a középpályáról kikopott Marouane Fellaini, aki már évek óta Kínában keresi a pénzt, és az is sokat számít, hogy Eden Hazard a Chelsea-ben négy éve még világklasszisnak számított, ám mióta 2019-ben a Real Madridba szerződött, perememberré vált a klubjában. A legnagyobb belga sztárok közül az Inter csatára, Romelu Lukaku 29, a Real kapusa, Thibaut Courtois 30, De Bruyne és Hazard pedig 31 évesek – nem a katari lehet az utolsó vb-jük, de valószínűleg ez az utolsó, amelyen még a csúcson vagy annak közelében vannak.

Modric túlélte a horvát generációváltást

Ami a horvátokat illeti, Luka Modric számára aranyat (vagy legalábbis Aranylabdát) ért a 2018-as vb-ezüst, és ritkaság, de a Real Madrid középpályása 37 évesen is ugyanolyan magas szinten futballozik, mint fiatalabb korában. Az elmúlt négy évben lezajlott horvát generációváltás tehát az első számú sztárt nem érintette, de Zlatko Dalic szövetségi kapitánynak így is fejtörést okozhatott az ezüstcsapat visszavonult, vagy a válogatottságot lemondó sztárjai, azaz Vedran Corluka, Sime Vrsaljko, Mario Mandzukic és Ivan Rakitic pótlása, ráadásul még Ante Rebic (AC Milan) teljesítménye is visszaesett annyira, hogy a tavalyi Eb óta kiszorult a keretből.

Luka Modric 37 évesen is vezére a válogatottjának. Fotó: AFP/Joe Klamar

Mindennek ellenére a horvátok állták a sarat: az idei Nemzetek Ligájában csoportgyőztesek lettek a franciákat és a dánokat is lehajrázva, így bejutottak a sorozat jövő nyári négyes döntőjébe. Az egység és a szív csapata – olyan régi arcokkal, mint Modric, Ivan Perisic (Tottenham), Mateo Kovacic (Chelsea) és Marcelo Brozovic (Inter), meg néhány vb-újonccal, mint Lovro Majer (Rennes), Nikola Vlasic (Torino) és Josko Gvardiol (Leipzig) – újra borsot törhet a nagyok orra alá.

Kiszúrtak a Fradi vb-re vágyó testvérpárjával

Marokkó leginkább a botrányokkal hívta fel magára a figyelmet az utóbbi időben. Augusztusban, tehát mindössze három hónappal a vb kezdete előtt kirúgták a szövetségi kapitányt, bosnyák–francia Vahid Halihodzicot. Erre nagy valószínűség szerint azért került sor, mert összeveszett a marokkói futball kirakatemberével, a Chelsea-ben futballozó Hakim Zijessel, akit több mint egy évig nem hívott be a válogatottba. Halihodzic távozásával persze Zijes rögtön visszatért a csapatba.

Az 1986-os Magyarország–Kanada meccs összefoglalója:

Rajta kívül is vannak sztárok a marokkói keretben, Achraf Hakimi a PSG, Noussair Mazraoui a Bayern München együtteséből csatlakozott a vb-kerethez, ám az Európa-liga csoportját megnyerő Ferencváros korábban stabil kerettag testvérpárja, a védő Samy Mmaee és a csatár Ryan Mmaee furcsa körülmények között kimaradt. Helyi sajtóhírek szerint ennek nem szakmai, hanem politikai okai lehettek, mert kellett a hely két másik, nagyobb lobbierővel bíró labdarúgónak. Akárhogy is, meglepetés lenne, ha a feszültségekkel teli afrikai csapat beleszólna a továbbjutás kérdésébe.

Labdarúgó-vb, F csoport: 1. forduló: Marokkó–Horvátország (november 23., 11.00), Belgium–Kanada (november 23., 20.00). 2. forduló: Belgium–Marokkó (november 27., 14.00), Horvátország–Kanada (november 27., 17.00). 3. forduló: Horvátország–Belgium, Kanada–Marokkó (mindkettő december 1., 16.00).

Olvassa el korábbi csoportbemutatóinkat is: A csoport, B csoport, C csoport, D csoport, E csoport.

Borítókép: A kanadai labdarúgó-válogatott a Jamaica elleni 4-0-s győzelem után a 2022-es katari világbajnokságra való kijutását ünnepli (Fotó: Europress/AFP/Geoff Robins)