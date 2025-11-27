miniszterelnökKapu TiborOrbán Viktorűrcsomagvilágűr

Ezeket vinné fel Orbán Viktor magával az űrbe + videó

Székely bicskát az univerzumba? Különleges tárgyakat sorolt fel a kormányfő Kapu Tibornak.

2025. 11. 27. 20:49
Kapu Tibor és Orbán Viktor (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A szerdai Mandiner-gála egyik meghatározó eleme volt, amikor a második magyar kutatóűrhajós, Kapu Tibor magát Orbán Viktort faggatta. 

Az interjú egyik, talán legszemélyesebb része azt taglalta, hogy a miniszterelnök mit vinne fel a világűrbe.

Ez attól függ, hogy nenekülünk vagy utazunk. Nem mindegy

– ütötte le humorosan a magas labdát Orbán Viktor.

Ha utazunk, akkor az ember nyilván viszi az unokáinak a fényképét. Most kaptam például öntől egy magyar zászlót, ami megjárta az űrt, azt például vinném magammal. Hátha egyszer visszajövök, és odaadom a következő Orbán Viktornak ajándékba, mint ahogy ezt én megkaphattam öntől

– tette hozzá.

Az is kiderült, hogy 

egy futball-labdát is mindenképp vinne, ahogy egy igazi székely bicskát is.

– Ha mindez megvan, akkor nagyjából rendben vagyunk – jelentette ki a kormányfő.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Kapu Tibor és Orbán Viktor (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekAmerika

Hála és béke

Faggyas Sándor avatarja

Nem Donald Trumpon múlt, hogy a hálaadás napjáig nem sikerült nyélbe ütni a békemegállapodást.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu