Ezeket vinné fel Orbán Viktor magával az űrbe + videó

A szerdai Mandiner-gála egyik meghatározó eleme volt, amikor a második magyar kutatóűrhajós, Kapu Tibor magát Orbán Viktort faggatta.

Az interjú egyik, talán legszemélyesebb része azt taglalta, hogy a miniszterelnök mit vinne fel a világűrbe.

Ez attól függ, hogy nenekülünk vagy utazunk. Nem mindegy

– ütötte le humorosan a magas labdát Orbán Viktor.

Ha utazunk, akkor az ember nyilván viszi az unokáinak a fényképét. Most kaptam például öntől egy magyar zászlót, ami megjárta az űrt, azt például vinném magammal. Hátha egyszer visszajövök, és odaadom a következő Orbán Viktornak ajándékba, mint ahogy ezt én megkaphattam öntől

– tette hozzá.

Az is kiderült, hogy

egy futball-labdát is mindenképp vinne, ahogy egy igazi székely bicskát is.

– Ha mindez megvan, akkor nagyjából rendben vagyunk – jelentette ki a kormányfő.