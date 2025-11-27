Ezeket vinné fel Orbán Viktor magával az űrbe + videó

A szerdai Mandiner-gála egyik meghatározó eleme volt, amikor a második magyar kutatóűrhajós, Kapu Tibor magát Orbán Viktort faggatta.
Az interjú egyik, talán legszemélyesebb része azt taglalta, hogy a miniszterelnök mit vinne fel a világűrbe.
Ez attól függ, hogy nenekülünk vagy utazunk. Nem mindegy
– ütötte le humorosan a magas labdát Orbán Viktor.
Ha utazunk, akkor az ember nyilván viszi az unokáinak a fényképét. Most kaptam például öntől egy magyar zászlót, ami megjárta az űrt, azt például vinném magammal. Hátha egyszer visszajövök, és odaadom a következő Orbán Viktornak ajándékba, mint ahogy ezt én megkaphattam öntől
– tette hozzá.
Az is kiderült, hogy
egy futball-labdát is mindenképp vinne, ahogy egy igazi székely bicskát is.
– Ha mindez megvan, akkor nagyjából rendben vagyunk – jelentette ki a kormányfő.
