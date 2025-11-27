Gulyás GergelybékeháborúMagyarország

Gulyás Gergely: Magyarország fontos szereplője lehet az orosz–ukrán békefolyamatnak

Az amerikai adminisztráció változásával realitássá vált a béke esélye az orosz–ukrán konfliktusban, jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Fidesz–KDNP biatorbágyi fóruma előtt. A kormánypártok helyi vezetője, Czuczor Gergely a brüsszeli háborús tervek elleni aláírásgyűjtés fontosságát hangsúlyozta.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 27. 20:44
Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Azzal, hogy az amerikai adminisztráció megváltozott, új amerikai elnök van, a béke esélye is realitássá vált – emelte ki Gulyás Gergely az orosz–ukrán konfliktus kapcsán csütörtökön a Pest vármegyei Biatorbágyon. A Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormánypártok országjárása részeként tartott fórum előtti sajtótájékoztatón azt mondta, hogy „Magyarország ennek a békének fontos, meghatározó szereplője is lehet, ha minden jól alakul, de a legfontosabb nem az, hogy mi legyünk meghatározó szereplők, hanem hogy béke legyen”.

Washington, 2025. november 8. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Donald Trump amerikai elnök (j) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Donald Trump amerikai elnök (j) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én
Fotó: Kaiser Ákos/MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Gulyás Gergely megjegyezte, hogy az Európai Unió ugyanakkor ma az egyetlen olyan világpolitikai szereplő, amely tetteivel és részben szavaival is a háború meghosszabbítását támogatja, ezért nagyon fontos, hogy

a brüsszeli vitákban, amelyek zajlanak, és amelyek keretében az Európai Bizottság elnöke több mint százmilliárd eurót akar Ukrajnának biztosítani, ott lehessen egy olyan világos magyar álláspont, amely mögött társadalmi többség és támogatottság áll.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a szomszédságunkban zajló háború egész Európára, azon belül is Közép-Európára és Magyarországra óriási hatással van: mindenütt blokkolja a gazdasági növekedést, megjelenik az áremelkedésekben és rontja a versenyképességet.

Gulyás Gergely rámutatott, hogy a magyar kormány éppen ezért az első pillanattól következetesen a béke oldalán áll.

„Úgy gondoljuk, hogy ez a háború nem a mi háborúnk. Természetesen a háborúnak a nemzetközi megítélése nem kérdéses, ám Magyarországnak az az érdeke, hogy a lehető leghamarabb béke legyen”

– fogalmazott .

Czuczor Gergely, a Fidesz Pest vármegyei 2-es választókerületének elnöke arról beszélt, hogy a folyamatban lévő aláírásgyűjtésnek pont az a célja, hogy nemet mondjanak a brüsszeli háborús tervekre. Arra kérte „a Buda kapujában lévő kilenc település” szavazóit, hogy ők is csatlakozzanak a kezdeményezéshez, mert ezzel elkerülhető, hogy Magyarország háborúba sodródjon.

Borítókép: Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter (j) és Czuczor Gergely, Pest vármegye 2. választókerületének Fidesz–KDNP-s elnöke a kormánypártok országjárásának fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón a biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központban 2025. november 27-én (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekAmerika

Hála és béke

Faggyas Sándor avatarja

Nem Donald Trumpon múlt, hogy a hálaadás napjáig nem sikerült nyélbe ütni a békemegállapodást.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu