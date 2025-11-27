Gulyás Gergely: Magyarország fontos szereplője lehet az orosz–ukrán békefolyamatnak

Azzal, hogy az amerikai adminisztráció megváltozott, új amerikai elnök van, a béke esélye is realitássá vált – emelte ki Gulyás Gergely az orosz–ukrán konfliktus kapcsán csütörtökön a Pest vármegyei Biatorbágyon. A Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormánypártok országjárása részeként tartott fórum előtti sajtótájékoztatón azt mondta, hogy „Magyarország ennek a békének fontos, meghatározó szereplője is lehet, ha minden jól alakul, de a legfontosabb nem az, hogy mi legyünk meghatározó szereplők, hanem hogy béke legyen”.

Donald Trump amerikai elnök (j) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én

Fotó: Kaiser Ákos/MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Gulyás Gergely megjegyezte, hogy az Európai Unió ugyanakkor ma az egyetlen olyan világpolitikai szereplő, amely tetteivel és részben szavaival is a háború meghosszabbítását támogatja, ezért nagyon fontos, hogy

a brüsszeli vitákban, amelyek zajlanak, és amelyek keretében az Európai Bizottság elnöke több mint százmilliárd eurót akar Ukrajnának biztosítani, ott lehessen egy olyan világos magyar álláspont, amely mögött társadalmi többség és támogatottság áll.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a szomszédságunkban zajló háború egész Európára, azon belül is Közép-Európára és Magyarországra óriási hatással van: mindenütt blokkolja a gazdasági növekedést, megjelenik az áremelkedésekben és rontja a versenyképességet.

Gulyás Gergely rámutatott, hogy a magyar kormány éppen ezért az első pillanattól következetesen a béke oldalán áll.

„Úgy gondoljuk, hogy ez a háború nem a mi háborúnk. Természetesen a háborúnak a nemzetközi megítélése nem kérdéses, ám Magyarországnak az az érdeke, hogy a lehető leghamarabb béke legyen”

– fogalmazott .

Czuczor Gergely, a Fidesz Pest vármegyei 2-es választókerületének elnöke arról beszélt, hogy a folyamatban lévő aláírásgyűjtésnek pont az a célja, hogy nemet mondjanak a brüsszeli háborús tervekre. Arra kérte „a Buda kapujában lévő kilenc település” szavazóit, hogy ők is csatlakozzanak a kezdeményezéshez, mert ezzel elkerülhető, hogy Magyarország háborúba sodródjon.

Borítókép: Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter (j) és Czuczor Gergely, Pest vármegye 2. választókerületének Fidesz–KDNP-s elnöke a kormánypártok országjárásának fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón a biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központban 2025. november 27-én (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)