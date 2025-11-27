Európának az lenne az érdeke, hogy a háború lezáruljon + videó

Kulcsfontosságúnak nevezte a Miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy az Európai Unió támogassa az orosz–ukrán háborúval kapcsolatos amerikai béketörekvéseket.

Gulyás Gergely a Kormányinfón kifejtette, a magyar kormány szerint

az Európai Unió téves politikát folytat, amelyet az új amerikai adminisztráció hivatalba lépése óta folytatott, a béke elérését célzó politika sem változtatott meg.

– Európa szenved ma leginkább a háború következményeitől, ennek ellenére a kontinens az, amelynek a cselekedetei a háború meghosszabbítása irányába hatnak – hangsúlyozta. Hozzátette: Európának az az érdeke, hogy a háború lezáruljon és hogy megfelelő biztonsági garanciák biztosítsák, hogy ne törjön ki újra, és az is érdeke, hogy az amerikaiakkal a NATO szövetségeseként egy olyan erős katonai szövetséget tartson fenn, amely a lehető legnagyobb elérhető biztonságot garantálja ma a világban.

A miniszter elmondta:

Európa egésze és a közép-európai régió számára a háború komoly kockázatokat jelent és gazdasági nehézséget okoz,

a háború blokkolja a gazdaságot, az energiaárak elszállása pedig az európai versenyképességet teszi tönkre.