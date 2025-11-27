kézilabdaOTP Bank-Pick Szegedférfi kézilabda Bajnokok Ligája

Ilyen hajrával verhetetlen lesz a Szeged, állva hagyták a horvát bajnokot

Az OTP Bank-Pick Szeged 32-26-ra nyert a PPD Zagreb ellen a férfikézilabda Bajnokok Ligája kilencedik fordulójában, csütörtökön este a Pick Arénában. A sérüléshullám sújtotta Szeged játéka ugyan vegyes volt, de a hajrában remekül váltott ritmust, s végül biztos különbséggel nyert meg a mérkőzést.

Kibédi Péter
2025. 11. 27. 20:41
Sorozatban másodszor nyert a Bajnokok Ligájában az OTP Bank-Pick Szeged
Sorozatban másodszor nyert a Bajnokok Ligájában az OTP Bank-Pick Szeged Fotó: Török Attila / Nemzeti Sport
Az OTP Bank-Pick Szeged a Bajnokok Ligája múlt heti fordulójában imponáló játékkal nyert hazai pályán az Eurofarm Pelister ellen , ami az azt megelőző hetek botladozása után önbizalomépítő siker volt. A zágrábiak még rosszabb periódusukat élik, az első nyolc fordulóban egyetlen pontot sem tudtak szerezni, így nem csoda, hogy a múlt héten edzőt váltottak, Andrija Nikolic helyett Nenad Nikolic tért vissza a horvátok kispadjára. A szegedi keretből sérülés miatt Jim Gottfridson, Bánhidi Bence és Magnus Röd marad ki, viszont közel két hónap után felépült Janus Smárason. A zágrábiaknál Luka Klarica hiányzik, aki a csapat BL-góllövőlistáját vezeti.

A Szeged a első félidőt jól nyitotta, de hullámzó teljesítményük miatt nem tudták megőrizni az előnyüket
A Szeged az első félidőt jól nyitotta, de egészen a hajráig hullámzó volt a teljesítménye Fotó: Török Attila/Nemzeti Sport

A Szeged jól kezdett, de nem tudta megőrizni az előnyét

A mérkőzés első harminc perce feszült és hullámzó játékot hozott. A zágrábiak szerezték meg a vezetést, de a Szeged gyorsan fordított Jérémy Toto és Lazar Kukic találataival. A horvátok ezt követően is szorosan tapadtak a hazaiakra. Bár Mikler Roland több bravúrt is bemutatott, nem tudta elkapni a ritmust, így a betegségből felépülő Tobias Thulin váltotta a kapuban. 

A szegediek védekezése többször is szétnyílt, amit a vendégek kíméletlenül kihasználtak, és a vezetést is átvették. A Pick támadójátéka is pontatlanabb lett, a zágrábiak pedig gyors gólokkal büntettek. 

A félidő hajrájában felváltva vezettek a csapatok, az utolsó másodpercekben pedig a Szegednek kellett az egyenlítésért támadnia, amit sikerrel megoldott, így a játékrész képét hűen tükröző 16-16-os döntetlennel vonultak pihenőre.

A második félidő elején továbbra is fej fej mellett haladt a két csapat. A Szegednél a hetek óta gyengébb formában játszó Mario Sostaric, Lazar Kukic és Marin Jelinic vitte a hátán a támadójátékot. A védekezés mindkét oldalon hullámzott, emberhátrányok váltották egymást, a szegedi oldalon Tobias Thulin több fontos védést is bemutatott. A 40. perctől felgyorsult a tempó. A zágrábiak többször vezettek, de a Szeged mindig egyenlített, főként az előző héten szerződtetett Jovica Nikolic és Jérémy Toto pontos befejezéseivel. A vendégek többször is eladták a labdát, ami gyors szegedi gólokhoz vezetett, bár a hazaiak is hibáztak támadásban. 

Az 52. perctől fordult igazán a meccs képe. A Szeged kettős emberelőnybe került, Marin Jelinic pedig biztos kézzel értékesítette a szélső helyzeteit. A vendégek egyre pontatlanabbak lettek, Tobias Thulin kulcsfontosságú ziccereket fogott. A Szeged ezt kihasználva négygólos előnyt épített ki. Imanol Garciandia higgadt lövése és Mario Sostaric lerohanásgólja végleg megtörte a zágrábiakat. A mérkőzés utolsó nyolc percében 6-0-s sorozatot produkált a Szeged.

A hajrára a Szeged uralta a játékot, a Zágráb pedig már csak futott az eredmény után. A hazaiak fegyelmezett védekezéssel és pontos befejezésekkel 32-26-ra nyerték a 2025-ös év utolsó hazai Bajnokok Ligája-mérkőzésüket. 

A One Veszprém a szegediek mérkőzése után lép pályára a Füchse Berlin otthonában (tv: Sport1, 20.45). A csoportban öt győzelemmel és négy vereséggel álló Szeged egy hét múlva a BL-címvédő német Magdeburg otthonában zárja ebben az évben a Bajnokok Ligája-szereplését.

