Ilyen hajrával verhetetlen lesz a Szeged, állva hagyták a horvát bajnokot

Az OTP Bank-Pick Szeged a Bajnokok Ligája múlt heti fordulójában imponáló játékkal nyert hazai pályán az Eurofarm Pelister ellen , ami az azt megelőző hetek botladozása után önbizalomépítő siker volt. A zágrábiak még rosszabb periódusukat élik, az első nyolc fordulóban egyetlen pontot sem tudtak szerezni, így nem csoda, hogy a múlt héten edzőt váltottak, Andrija Nikolic helyett Nenad Nikolic tért vissza a horvátok kispadjára. A szegedi keretből sérülés miatt Jim Gottfridson, Bánhidi Bence és Magnus Röd marad ki, viszont közel két hónap után felépült Janus Smárason. A zágrábiaknál Luka Klarica hiányzik, aki a csapat BL-góllövőlistáját vezeti.

A Szeged az első félidőt jól nyitotta, de egészen a hajráig hullámzó volt a teljesítménye Fotó: Török Attila/Nemzeti Sport

A Szeged jól kezdett, de nem tudta megőrizni az előnyét

A mérkőzés első harminc perce feszült és hullámzó játékot hozott. A zágrábiak szerezték meg a vezetést, de a Szeged gyorsan fordított Jérémy Toto és Lazar Kukic találataival. A horvátok ezt követően is szorosan tapadtak a hazaiakra. Bár Mikler Roland több bravúrt is bemutatott, nem tudta elkapni a ritmust, így a betegségből felépülő Tobias Thulin váltotta a kapuban.

A szegediek védekezése többször is szétnyílt, amit a vendégek kíméletlenül kihasználtak, és a vezetést is átvették. A Pick támadójátéka is pontatlanabb lett, a zágrábiak pedig gyors gólokkal büntettek.

A félidő hajrájában felváltva vezettek a csapatok, az utolsó másodpercekben pedig a Szegednek kellett az egyenlítésért támadnia, amit sikerrel megoldott, így a játékrész képét hűen tükröző 16-16-os döntetlennel vonultak pihenőre.

A második félidő elején továbbra is fej fej mellett haladt a két csapat. A Szegednél a hetek óta gyengébb formában játszó Mario Sostaric, Lazar Kukic és Marin Jelinic vitte a hátán a támadójátékot. A védekezés mindkét oldalon hullámzott, emberhátrányok váltották egymást, a szegedi oldalon Tobias Thulin több fontos védést is bemutatott. A 40. perctől felgyorsult a tempó. A zágrábiak többször vezettek, de a Szeged mindig egyenlített, főként az előző héten szerződtetett Jovica Nikolic és Jérémy Toto pontos befejezéseivel. A vendégek többször is eladták a labdát, ami gyors szegedi gólokhoz vezetett, bár a hazaiak is hibáztak támadásban.

Az 52. perctől fordult igazán a meccs képe. A Szeged kettős emberelőnybe került, Marin Jelinic pedig biztos kézzel értékesítette a szélső helyzeteit. A vendégek egyre pontatlanabbak lettek, Tobias Thulin kulcsfontosságú ziccereket fogott. A Szeged ezt kihasználva négygólos előnyt épített ki. Imanol Garciandia higgadt lövése és Mario Sostaric lerohanásgólja végleg megtörte a zágrábiakat. A mérkőzés utolsó nyolc percében 6-0-s sorozatot produkált a Szeged.

A hajrára a Szeged uralta a játékot, a Zágráb pedig már csak futott az eredmény után. A hazaiak fegyelmezett védekezéssel és pontos befejezésekkel 32-26-ra nyerték a 2025-ös év utolsó hazai Bajnokok Ligája-mérkőzésüket.