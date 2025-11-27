zsinagógagázolásManchesterkéseléstámadásterrorelhárítás

Újabb férfit tartóztattak le a manchesteri zsinagóga elleni brutális támadás ügyében

A brit hatóságok újabb gyanúsítottat tartóztattak le a manchesteri Heaton Park Hebrew Congregation zsinagógája ellen október 2-án, jom kippur napján elkövetett véres támadás ügyében. A merénylet – amelyet a szíriai származású brit állampolgár, a 35 éves Jihad Al-Shamie követett el gázolással és késeléssel – megrázta az egész országot.

Sebők Barbara
2025. 11. 27. 20:20
Újabb férfit tartóztattak le a manchesteri zsinagóga elleni brutális támadás ügyében Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az északnyugat-angliai nagyváros, Manchester legnagyobb, Heaton Park Hebrew Congregation nevű zsinagógájánál október 2-án, jom kippur napján – a zsidó vallás legfontosabb ünnepén – egy szíriai származású brit állampolgár, a 35 éves Jihad Al-Shamie gázolásos és késeléses merényletet követett el.

Újabb férfit tartóztattak le a manchesteri zsinagóga elleni brutális támadás ügyében
Újabb férfit tartóztattak le a manchesteri zsinagóga elleni brutális támadás ügyében Fotó: AFP

Újabb férfit tartóztattak le a manchesteri brutális támadás ügyében

A rendőrség tájékoztatása szerint a 31 éves férfit a manchesteri repülőtéren fogták el, miután a nyomozók összefüggést találtak közte és a zsinagóga elleni támadás előkészítése között – írja a Sky News.

A gyanú szerint terrorcselekmény elkövetésében, előkészítésében vagy felbujtásában játszhatott szerepet. 

Ezzel immár hétre nőtt azoknak a személyeknek a száma, akiket a Heaton Park-i Hebrew Congregation elleni merénylettel kapcsolatban őrizetbe vettek.

 

Jihad Al-Shamie autójával a crumpsalli zsinagóga előtt összegyűlt emberek közé hajtott, majd késével támadt a menekülőkre. 

Ezután megpróbált bejutni az épületbe, ahol a hívek kétségbeesetten próbálták eltorlaszolni az ajtót. A támadót végül felfegyverzett rendőrök lőtték le. A beszámolók szerint Al-Shamie kezében egy késsel és egy olyan eszközzel, amelyet a rendőrség robbanószerkezetnek vélt, rájuk rohant. Utóbb kiderült: az eszköz csak utánzat volt – de így is jól mutatja a merénylő szándékait.

A tragédiának két halálos áldozata volt. A 66 éves Melvin Cravitz és az 53 éves Adrian Daulby életét nem sikerült megmenteni. Daulbyt a közösség tagjai csendes hősként emlegetik: a beszámolók szerint a férfi azonnal felállt, és testével próbálta eltorlaszolni a zsinagóga ajtaját, hogy a bent imádkozókat védje. Cravitz esetében a halottkémi vizsgálat később megállapította: egy mellkason elszenvedett lövés okozta a halálát, amelyet egy rendőr adott le a káosz közepette. A háromgyermekes apa ugyanakkor Al-Shamie késelése miatt is súlyos sérüléseket szenvedett.

A támadásban három másik férfi is életveszélyes vagy súlyos sérülésekkel került kórházba; közülük kettőt azóta kiengedtek.

A brit hatóságok folyamatosan próbálják feltárni, hogy a merénylő egyedül cselekedett-e, vagy egy szélesebb hálózat állt mögötte. Az újabb letartóztatás azonban arra utal: a nyomozás még messze nem ért véget – és a brit zsidó közösség félelmei sem oszlottak el.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekAmerika

Hála és béke

Faggyas Sándor avatarja

Nem Donald Trumpon múlt, hogy a hálaadás napjáig nem sikerült nyélbe ütni a békemegállapodást.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu