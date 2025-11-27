Újabb férfit tartóztattak le a manchesteri zsinagóga elleni brutális támadás ügyében

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az északnyugat-angliai nagyváros, Manchester legnagyobb, Heaton Park Hebrew Congregation nevű zsinagógájánál október 2-án, jom kippur napján – a zsidó vallás legfontosabb ünnepén – egy szíriai származású brit állampolgár, a 35 éves Jihad Al-Shamie gázolásos és késeléses merényletet követett el.
Újabb férfit tartóztattak le a manchesteri brutális támadás ügyében
A rendőrség tájékoztatása szerint a 31 éves férfit a manchesteri repülőtéren fogták el, miután a nyomozók összefüggést találtak közte és a zsinagóga elleni támadás előkészítése között – írja a Sky News.
A gyanú szerint terrorcselekmény elkövetésében, előkészítésében vagy felbujtásában játszhatott szerepet.
Ezzel immár hétre nőtt azoknak a személyeknek a száma, akiket a Heaton Park-i Hebrew Congregation elleni merénylettel kapcsolatban őrizetbe vettek.
