Manchesterrendőrségáldozatzsidóelleneslelőterrortámadás

A rendőrök lőtték le véletlenül az egyik áldozatot a manchesteri zsinagógánál

A pénteken ismertté vált első vizsgálati eredmények szerint a rendőrök lőtték le véletlenül az egyik áldozatot a manchesteri zsinagóga ellen előző nap elkövetett terrortámadás elhárítása közben. A brit belügyminiszter pénteki felhívásában a zsidóellenes tüntetések felfüggesztését kérte a szervezőktől.

Szabó István
Forrás: MTI2025. 10. 03. 17:03
Virágokat és egy méhet és Dávid-csillagot ábrázoló emléktáblát ábrázoló képen a Heaton Park Héber Gyülekezet zsinagógája közelében, Crumpsallban, Észak-Manchesterben, 2025. október 3-án, a tegnapi zsinagógai támadást követően Fotó: Paul Currie Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A zsidó vallás egyik legfontosabb ünnepén, jom kippur napján elkövetett támadás az északnyugat-angliai nagyváros Heaton Park Hebrew Congregation nevű zsinagógájánál történt. A feltételezett elkövető, Jihad Al-Shamie 35 éves szíriai származású brit állampolgár több embert autójával elütött, másokat pedig megkéselt.

Manchester
A rendőrség nyomokat keres a helyszínen egy késelést követően, amely a Heaton Park Héber Gyülekezet zsinagógájában történt Manchesterben (Fotó: Anadolu/AFP/ Giannis Alexopoulos)

A merényletben ketten életüket vesztették, négyen súlyosan megsérültek.

Az incidens a zsidó vallás egyik legfontosabb ünnepnapján történt, amikor hívők sokasága látogatja a zsinagógákat.

A támadót a perceken belül kivonuló fegyveres rendőri egységek a helyszínen agyonlőtték. A Scotland Yard hivatalosan terrorcselekménynek nyilvánította a támadást.

Orbán Viktor is részvétet nyilvánított

A zsidók elleni támadások számának növekedése Európa-szerte elfogadhatatlan. Gondolataink és imáink az áldozatokkal és családjaikkal vannak!

írta a támadás után a magyar miniszterelnök.

A manchesteri terrorcselekmény nem egyedi és nem elszigetelt eset, hanem egy súlyosbodó tendencia megnyilvánulása 

írta az európai uniós ügyekért felelős miniszter pénteken a Facebook-oldalán.

„Osztozunk a gyászban, együttérzünk az áldozatokkal és hozzátartozóikkal, szeretteikkel, közösségükkel”– tette hozzá Bóka János.

A miniszter úgy fogalmazott, „mindannyian látjuk, mi zajlik évek óta Nyugat-Európa utcáin. Senkit sem érhet váratlanul vagy meglepetésként a tegnapi merénylet”.

A rendőrség is hibázott?

A manchesteri rendőrség (Greater Manchester Police, GMP) pénteken közölte: a belügyminisztérium előzetes patológiai vizsgálata alapján úgy tűnik, hogy az egyik áldozat lőfegyver okozta sérülés miatt vesztette életét, írta az MTI. Stephen Watson, a városi rendőrség főparancsnoka személyes nyilatkozatában közölte: a jelenleg rendelkezésre álló adatok arra utalnak, hogy a tettesnél, Jihad Al-Shamie-nél nem volt lőfegyver a merénylet idején, és a támadás elhárítása során csak a rendőrök használtak lőfegyvert, annak megakadályozására, hogy a támadó behatoljon a zsinagógába.

Watson megfogalmazása szerint ebből az következik, hogy – jóllehet további vizsgálatokra lesz szükség – az egyik áldozat a rendőrök által a támadás elhárítására tett sürgős akció tragikus és előreláthatatlan következményeként szenvedhetett halálos lőtt sérülést.

A rendőrparancsnok szerint a kórházban kezelt egyik sérültről is azt állapították meg az orvosok, hogy lőfegyver okozta sérülését, de az ő állapota nem életveszélyes. Watson szerint valószínűleg mindketten a zsinagóga bejárati ajtaja mögött álltak, szorosan egymás mellett, miközben a hívők bátran szembeszálltak a merénylővel, hogy megakadályozzák behatolását a zsinagógába.

Shabana Mahmood brit belügyminiszter pénteken felszólította a rendszeres Izrael-ellenes tüntetések szervezőit, hogy a zsidó közösség iránti szolidaritásból függesszék fel ezeket a demonstrációkat.

Britain's Home Secretary Shabana Mahmood speaks to members of the media near to Heaton Park Hebrew Congregation synagogue in Crumpsall, north Manchester, on October 2, 2025, following an attack at the synagogue. Two people were killed and three wounded in a car ramming and stabbing incident outside a synagogue in Manchester, northwest England, on Thursday, police said. "A man believed to be the offender was shot by GMP (Greater Manchester Police) Firearms Officers and is also believed to be deceased," the force said on X, adding his death could not yet be confirmed due to "suspicious items on his person". (Photo by Oli SCARFF / AFP)
Shabana Mahmood, Nagy-Britannia belügyminisztere (Fotó: AFP/Oli Scarff)

Manchester is a fokozódó zsidógyűlöletre mutat

Szombatra a palesztinpárti csoportok újabb nagyszabású tüntetést szerveznek Londonban és más brit nagyvárosokban Izrael gázai hadműveletei ellen, valamint a brit kormány által nemrégiben terrorszervezetnek nyilvánított és betiltott Palestine Action nevű szerveződés mellett.

A belügyi tárca vezetője azonban pénteki felhívásában kérte a demonstrációk elhalasztását, és azt, hogy a megmozdulásoktól a szimpatizánsok maradjanak távol. A Global Movement for Gaza UK nevű szervezet már csütörtök este, néhány órával a manchesteri zsinagóga elleni támadás után tüntetést tartott a londoni miniszterelnöki hivatal közelében, és a résztvevők többször összecsaptak a rendőrökkel.

A Scotland Yard pénteki közleménye szerint a megmozduláson 40 embert őrizetbe vettek.

Borítókép: Emléktábla a Heaton Park Héber Gyülekezet zsinagógája közelében, Crumpsallban, Észak-Manchesterben, 2025. október 3-án, a tegnapi zsinagógai támadást követően (Fotó: AFP/Paul Currie)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelektitkosszolgálat

Horváth József: James Bond nem halt meg, résen kell lennünk

Horváth József avatarja

Az amerikai titkosszolgálatok helyét átvették azok a nyugati szolgálatok, amelyeknek kormányai Orbán Viktor bukását akarják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu