A zsidó vallás egyik legfontosabb ünnepén, jom kippur napján elkövetett támadás az északnyugat-angliai nagyváros Heaton Park Hebrew Congregation nevű zsinagógájánál történt. A feltételezett elkövető, Jihad Al-Shamie 35 éves szíriai származású brit állampolgár több embert autójával elütött, másokat pedig megkéselt.
A rendőrök lőtték le véletlenül az egyik áldozatot a manchesteri zsinagógánál
A pénteken ismertté vált első vizsgálati eredmények szerint a rendőrök lőtték le véletlenül az egyik áldozatot a manchesteri zsinagóga ellen előző nap elkövetett terrortámadás elhárítása közben. A brit belügyminiszter pénteki felhívásában a zsidóellenes tüntetések felfüggesztését kérte a szervezőktől.
A merényletben ketten életüket vesztették, négyen súlyosan megsérültek.
Az incidens a zsidó vallás egyik legfontosabb ünnepnapján történt, amikor hívők sokasága látogatja a zsinagógákat.
A támadót a perceken belül kivonuló fegyveres rendőri egységek a helyszínen agyonlőtték. A Scotland Yard hivatalosan terrorcselekménynek nyilvánította a támadást.
Orbán Viktor is részvétet nyilvánított
A zsidók elleni támadások számának növekedése Európa-szerte elfogadhatatlan. Gondolataink és imáink az áldozatokkal és családjaikkal vannak!
– írta a támadás után a magyar miniszterelnök.
A manchesteri terrorcselekmény nem egyedi és nem elszigetelt eset, hanem egy súlyosbodó tendencia megnyilvánulása
– írta az európai uniós ügyekért felelős miniszter pénteken a Facebook-oldalán.
„Osztozunk a gyászban, együttérzünk az áldozatokkal és hozzátartozóikkal, szeretteikkel, közösségükkel”– tette hozzá Bóka János.
A miniszter úgy fogalmazott, „mindannyian látjuk, mi zajlik évek óta Nyugat-Európa utcáin. Senkit sem érhet váratlanul vagy meglepetésként a tegnapi merénylet”.
A rendőrség is hibázott?
A manchesteri rendőrség (Greater Manchester Police, GMP) pénteken közölte: a belügyminisztérium előzetes patológiai vizsgálata alapján úgy tűnik, hogy az egyik áldozat lőfegyver okozta sérülés miatt vesztette életét, írta az MTI. Stephen Watson, a városi rendőrség főparancsnoka személyes nyilatkozatában közölte: a jelenleg rendelkezésre álló adatok arra utalnak, hogy a tettesnél, Jihad Al-Shamie-nél nem volt lőfegyver a merénylet idején, és a támadás elhárítása során csak a rendőrök használtak lőfegyvert, annak megakadályozására, hogy a támadó behatoljon a zsinagógába.
Watson megfogalmazása szerint ebből az következik, hogy – jóllehet további vizsgálatokra lesz szükség – az egyik áldozat a rendőrök által a támadás elhárítására tett sürgős akció tragikus és előreláthatatlan következményeként szenvedhetett halálos lőtt sérülést.
A rendőrparancsnok szerint a kórházban kezelt egyik sérültről is azt állapították meg az orvosok, hogy lőfegyver okozta sérülését, de az ő állapota nem életveszélyes. Watson szerint valószínűleg mindketten a zsinagóga bejárati ajtaja mögött álltak, szorosan egymás mellett, miközben a hívők bátran szembeszálltak a merénylővel, hogy megakadályozzák behatolását a zsinagógába.
Shabana Mahmood brit belügyminiszter pénteken felszólította a rendszeres Izrael-ellenes tüntetések szervezőit, hogy a zsidó közösség iránti szolidaritásból függesszék fel ezeket a demonstrációkat.
Manchester is a fokozódó zsidógyűlöletre mutat
Szombatra a palesztinpárti csoportok újabb nagyszabású tüntetést szerveznek Londonban és más brit nagyvárosokban Izrael gázai hadműveletei ellen, valamint a brit kormány által nemrégiben terrorszervezetnek nyilvánított és betiltott Palestine Action nevű szerveződés mellett.
A belügyi tárca vezetője azonban pénteki felhívásában kérte a demonstrációk elhalasztását, és azt, hogy a megmozdulásoktól a szimpatizánsok maradjanak távol. A Global Movement for Gaza UK nevű szervezet már csütörtök este, néhány órával a manchesteri zsinagóga elleni támadás után tüntetést tartott a londoni miniszterelnöki hivatal közelében, és a résztvevők többször összecsaptak a rendőrökkel.
A Scotland Yard pénteki közleménye szerint a megmozduláson 40 embert őrizetbe vettek.
Borítókép: Emléktábla a Heaton Park Héber Gyülekezet zsinagógája közelében, Crumpsallban, Észak-Manchesterben, 2025. október 3-án, a tegnapi zsinagógai támadást követően (Fotó: AFP/Paul Currie)
