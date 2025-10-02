  • Magyar Nemzet
Orbán Viktor részvétét fejezte ki a manchesteri terrortámadás áldozatai családjainak

„Gondolataink és imáink az áldozatokkal és családjaikkal vannak” – írta közösségi oldalán a miniszterelnök.

Magyar Nemzet
2025. 10. 02. 21:45
Fotó: GIANNIS ALEXOPOULOS Forrás: ANADOLU
„Ma, jom kippurkor egy manchesteri zsinagóga volt egy terrortámadás helyszíne” – emlékeztet Orbán Viktor közösségi oldalán közzétett bejegyzsésében. A miniszterelnök kiemeli: Magyarország zéró toleranciát tanúsít az antiszemitizmussal szemben, és büszke arra, hogy olyan ország, ahol a zsidó közösségek biztonságosan gyakorolhatják hitüket. 

A zsidók elleni támadások számának növekedése Európa-szerte elfogadhatatlan. Gondolataink és imáink az áldozatokkal és családjaikkal vannak!

– írta a miniszterelnök. 

Borítókép: Rendőrök a terrortámadás helyszínén (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
