Orbán Viktor részvétét fejezte ki a manchesteri terrortámadás áldozatai családjainak

„Ma, jom kippurkor egy manchesteri zsinagóga volt egy terrortámadás helyszíne” – emlékeztet Orbán Viktor közösségi oldalán közzétett bejegyzsésében. A miniszterelnök kiemeli: Magyarország zéró toleranciát tanúsít az antiszemitizmussal szemben, és büszke arra, hogy olyan ország, ahol a zsidó közösségek biztonságosan gyakorolhatják hitüket.

A zsidók elleni támadások számának növekedése Európa-szerte elfogadhatatlan. Gondolataink és imáink az áldozatokkal és családjaikkal vannak!

– írta a miniszterelnök.