Terrorcselekmény volt a manchesteri zsinagógánál elkövetett támadás

Terrorcselekménynek nyilvánította a rendőrség a manchesteri zsinagógánál a csütörtökön, jom kippur napján elkövetett késeléses és gázolásos támadást, amelyben ketten meghaltak, többen súlyosan megsérültek.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 02. 19:39
Fotó: OLI SCARFF Forrás: AFP
Laurence Taylor, a Scotland Yard terrorizmusellenes ügyosztályának parancsnokhelyettese csütörtök délutáni sajtótájékoztatóján kijelentette: a vizsgálat eddigi adatai alapján a rendőrség terrorincidensnek tekinti a támadást. Hozzátette: a bűncselekménnyel kapcsolatban két embert őrizetbe vettek.

Taylor elmondta: 

a nagy-britanniai rendőri erőket országszerte mozgósítják, és a rendőrség megerősített járőrözésbe kezdett a zsinagógák és egyéb zsidó közösségi intézmények környékén.

A támadás a Heaton Park Hebrew Congregation nevű zsinagógánál történt. A feltételezett elkövető több embert autójával ütött el, másokat pedig megkéselt. A támadót a kivonuló fegyveres rendőri egységek a helyszínen agyonlőtték.

Csütörtök délután a manchesteri rendőrség főparancsnoka, Sir Stephen Watson is sajtótájékoztatót tartott, amelyen kijelentette: a nyomozók valószínűsítik, hogy sikerült azonosítaniuk az elkövetőt. Watson azonban hangsúlyozta, hogy erről nem kíván további részletekbe bocsátkozni, amíg a támadó kilétét nem tisztázzák teljes bizonyossággal. A rendőrparancsnok elmondta: a kiérkező fegyveres egységek az első bejelentéstől számítva hét percen belül agyonlőtték a támadót. Hozzátette: négy embert különböző súlyosságú sérülésekkel kezelnek kórházban, és megerősítette, hogy a támadásban ketten életüket vesztették.

Stephen Watson elmondta azt is, hogy az elkövető robbanóeszköznek látszó tárgyakat viselt a támadás idején.

Ezt egy olyan fotó is alátámasztja, amely a közösségimédia-felületeken jelent meg a feltételezett támadóról. Ezen a képen az látszik, hogy a tettes nadrágszíján fémes tárgyak lógnak. Az eddigi vizsgálatról kiadott tájékoztatások egyelőre nem erősítették meg, hogy valóban robbanószerekről van-e szó.

Felkerült ugyanakkor a közösségimédia-felületekre egy videófelvétel is, amelyen a helyszínre vonuló fegyveres rendőrök egyike arra utasítja a járókelőket, hogy hagyják el a környéket, mert a támadónál „pokolgép van”.

A manchesteri rendőrség parancsnoka csütörtöki tájékoztatóján elmondta: nagyon sokan voltak a támadás idején a zsinagógában, és csak a biztonsági személyzet, a hívők és a gyorsan kivonuló rendőri egységek bátor fellépése akadályozta meg, hogy a támadó behatoljon az épületbe.

A támadás a zsidó vallás legfontosabb ünnepe, a jom kippur napján történt, amikor hívők sokasága látogatja a zsinagógákat. A manchesteri zsinagóga is tele volt. 

A rendőrség közölte, hogy a hívőket a biztonsági akció idejére a zsinagógában tartották, utána pedig kiürítették az épületet.

Keir Starmer brit miniszterelnök a támadás hírére megszakította koppenhágai látogatását, hazautazott és összehívta a kormány különleges helyzetekben ülésező tanácskozó testületét (COBRA). Az értekezleten részt vesz Shabana Mahmood belügyminiszter, Andy Burnham manchesteri polgármester és a Scotland Yard parancsnoksága. A COBRA-ülés előtt Starmer is elmondta, hogy a kormány rendőri egységek kivezénylésével országszerte megerősítette a nagy-britanniai zsinagógák őrizetét.

Hozzátette: 

a támadást különösen elborzasztóvá teszi az a tény, hogy jom kippur napján történt.

A brit uralkodó is azt emelte ki csütörtök délutáni személyes üzenetében, hogy a támadás „a zsidó közösség számára igen jelentős időpontban” történt. III. Károly király mélységes megdöbbenésének és szomorúságának adott hangot a Buckingham-palota által ismertetett nyilatkozatában.

Borítókép: Rendőrök a terrortámadás helyszínén (Fotó: AFP)

