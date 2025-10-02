Terrorcselekmény volt a manchesteri zsinagógánál elkövetett támadás

Laurence Taylor, a Scotland Yard terrorizmusellenes ügyosztályának parancsnokhelyettese csütörtök délutáni sajtótájékoztatóján kijelentette: a vizsgálat eddigi adatai alapján a rendőrség terrorincidensnek tekinti a támadást. Hozzátette: a bűncselekménnyel kapcsolatban két embert őrizetbe vettek.

Taylor elmondta:

a nagy-britanniai rendőri erőket országszerte mozgósítják, és a rendőrség megerősített járőrözésbe kezdett a zsinagógák és egyéb zsidó közösségi intézmények környékén.

A támadás a Heaton Park Hebrew Congregation nevű zsinagógánál történt. A feltételezett elkövető több embert autójával ütött el, másokat pedig megkéselt. A támadót a kivonuló fegyveres rendőri egységek a helyszínen agyonlőtték.

Csütörtök délután a manchesteri rendőrség főparancsnoka, Sir Stephen Watson is sajtótájékoztatót tartott, amelyen kijelentette: a nyomozók valószínűsítik, hogy sikerült azonosítaniuk az elkövetőt. Watson azonban hangsúlyozta, hogy erről nem kíván további részletekbe bocsátkozni, amíg a támadó kilétét nem tisztázzák teljes bizonyossággal. A rendőrparancsnok elmondta: a kiérkező fegyveres egységek az első bejelentéstől számítva hét percen belül agyonlőtték a támadót. Hozzátette: négy embert különböző súlyosságú sérülésekkel kezelnek kórházban, és megerősítette, hogy a támadásban ketten életüket vesztették.

Stephen Watson elmondta azt is, hogy az elkövető robbanóeszköznek látszó tárgyakat viselt a támadás idején.

Ezt egy olyan fotó is alátámasztja, amely a közösségimédia-felületeken jelent meg a feltételezett támadóról. Ezen a képen az látszik, hogy a tettes nadrágszíján fémes tárgyak lógnak. Az eddigi vizsgálatról kiadott tájékoztatások egyelőre nem erősítették meg, hogy valóban robbanószerekről van-e szó.

Felkerült ugyanakkor a közösségimédia-felületekre egy videófelvétel is, amelyen a helyszínre vonuló fegyveres rendőrök egyike arra utasítja a járókelőket, hogy hagyják el a környéket, mert a támadónál „pokolgép van”.

This is the man who committed the sickening attack on the Jewish community in Manchester.



The face of evil.



We stand with the Jewish community 💙 pic.twitter.com/NgFrL9B5KS — Kevin Edger (@KEdge23) October 2, 2025

A manchesteri rendőrség parancsnoka csütörtöki tájékoztatóján elmondta: nagyon sokan voltak a támadás idején a zsinagógában, és csak a biztonsági személyzet, a hívők és a gyorsan kivonuló rendőri egységek bátor fellépése akadályozta meg, hogy a támadó behatoljon az épületbe.

A támadás a zsidó vallás legfontosabb ünnepe, a jom kippur napján történt, amikor hívők sokasága látogatja a zsinagógákat. A manchesteri zsinagóga is tele volt.

A rendőrség közölte, hogy a hívőket a biztonsági akció idejére a zsinagógában tartották, utána pedig kiürítették az épületet.