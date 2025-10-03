Szír migráns a manchesteri támadó

A rendőrség nyilvánosságra hozta annak a szír férfinak a nevét, aki csütörtökön támadást hajtott végre egy manchesteri zsinagógánál, melynek során két zsidó személy életét vesztette és hárman megsérültek. A támadót Dzsihád Al-Sámínak hívják.

Szír bevándorló követte el a terrortámadást (Fotó: AFP)

Dzsihád Al-Sámí, egy 35 éves, szíriai származású brit állampolgár, autóval hajtott a Heaton Park Hebrew Congregation zsinagóga előtt álló emberek közé, majd késsel támadt a járókelőkre. A helyszínen a rendőrség lelőtte.

A Greater Manchester Police (GMP) közlése szerint a nyomozás részeként további három személyt tartóztattak le, és az incidenst „terrorista cselekménynek" minősítették.

Sir Keir Starmer miniszterelnök elítélte a támadást, amely a zsidó naptár legszentebb napján történt. A kormányfő kijelentette:

További rendőri erőket vezényelünk az ország zsinagógáihoz.

Sadiq Khan londoni polgármester hozzátette, hogy „fokozzák a rendőri jelenlétet a főváros zsinagógáinak környékén is".

Ephraim Mirvis főrabbi a következőképpen nyilatkozott az észak-manchesteri Crumpsallban történt támadásról:

Ez a tragikus következménye annak a kíméletlen zsidógyűlölet-hullámnak, amely az utcáinkon, egyetemi kampuszainkon, a közösségi médiában és máshol tapasztalható. Ez az a nap, amiről reméltük, hogy soha nem jön el, de mélyen legbelül tudtuk, hogy el fog jönni.

A GMP közlése szerint a három sérült férfi közül az egyiket késsel sebesítették meg, a másikat a jármű ütötte el, a harmadik pedig később került kórházba „olyan sérüléssel, amit esetleg akkor szerzett, amikor a rendőrök megállították a támadót".