Szír migráns a manchesteri támadó

A manchesteri rendőrség azonosította azt a férfit, aki csütörtökön halálos támadást hajtott végre egy helyi zsinagógánál. A 35 éves, szír származású brit állampolgár, Dzsihád Al-Sámí, autóval és késsel támadt az áldozatokra. A merénylet két halálos áldozatot követelt, hárman megsebesültek, az elkövetőt a helyszínen lelőtték. A hatóságok terrorcselekményként kezelik az esetet.

Kozma Zoltán
2025. 10. 03. 6:35
Rendőrök a támadás helyszínén (Fotó: AFP)
A rendőrség nyilvánosságra hozta annak a szír férfinak a nevét, aki csütörtökön támadást hajtott végre egy manchesteri zsinagógánál, melynek során két zsidó személy életét vesztette és hárman megsérültek. A támadót Dzsihád Al-Sámínak hívják.

Szír bevándorló követte el a terrortámadást (Fotó: AFP)
Szír bevándorló követte el a terrortámadást (Fotó: AFP)

Dzsihád Al-Sámí, egy 35 éves, szíriai származású brit állampolgár, autóval hajtott a Heaton Park Hebrew Congregation zsinagóga előtt álló emberek közé, majd késsel támadt a járókelőkre. A helyszínen a rendőrség lelőtte.

A Greater Manchester Police (GMP) közlése szerint a nyomozás részeként további három személyt tartóztattak le, és az incidenst „terrorista cselekménynek" minősítették.

Sir Keir Starmer miniszterelnök elítélte a támadást, amely a zsidó naptár legszentebb napján történt. A kormányfő kijelentette: 

További rendőri erőket vezényelünk az ország zsinagógáihoz.

Sadiq Khan londoni polgármester hozzátette, hogy „fokozzák a rendőri jelenlétet a főváros zsinagógáinak környékén is".

Ephraim Mirvis főrabbi a következőképpen nyilatkozott az észak-manchesteri Crumpsallban történt támadásról: 

Ez a tragikus következménye annak a kíméletlen zsidógyűlölet-hullámnak, amely az utcáinkon, egyetemi kampuszainkon, a közösségi médiában és máshol tapasztalható. Ez az a nap, amiről reméltük, hogy soha nem jön el, de mélyen legbelül tudtuk, hogy el fog jönni.

A GMP közlése szerint a három sérült férfi közül az egyiket késsel sebesítették meg, a másikat a jármű ütötte el, a harmadik pedig később került kórházba „olyan sérüléssel, amit esetleg akkor szerzett, amikor a rendőrök megállították a támadót".

A rendőrség tájékoztatása szerint két harmincas éveiben járó férfit és egy hatvanas éveiben járó nőt vettek őrizetbe terrorcselekmények elkövetésének, előkészítésének és ösztönzésének gyanújával.

A rendőrség szóvivője hozzátette, hogy a támadó által viselt gyanús eszközt megvizsgálták, és megállapították, hogy nem működőképes robbanószerkezet.

Ekkor érkezett a szír támadó a szigetországba

Azt is közölték, hogy Dzsihád Al-Sámíval kapcsolatban nem érkezett bejelentés a Prevent-hez, a kormány radikalizáció-ellenes programjához. Értesülések szerint az elkövető kisgyermekként érkezett az Egyesült Királyságba, és 2006-ban, még kiskorúként kapta meg a brit állampolgárságot.

Borítókép: Rendőrök a támadás helyszínén (Fotó: AFP)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Horváth József
Horváth József: James Bond nem halt meg, résen kell lennünk

Az amerikai titkosszolgálatok helyét átvették azok a nyugati szolgálatok, amelyeknek kormányai Orbán Viktor bukását akarják.

