Sokkoló támadás: autós gázolás és késelés Manchesterben

Késeléses és gázolásos támadás történt csütörtökön egy manchesteri zsinagógánál. A támadót a rendőrség lelőtte.

Magyar Nemzet
2025. 10. 02. 12:35
Késeléses és gázolásos támadás történt egy manchesteri zsinagógánál Forrás: AFP
Késeléses és gázolásos támadás történt egy manchesteri zsinagógánál. Andy Burnham, az északnyugat-angliai nagyváros polgármestere közölte, hogy a támadásban négyen sérültek meg. Burnham szerint a támadó meghalt.

Késeléses és gázolásos támadás történt egy manchesteri zsinagógánál
Késeléses és gázolásos támadás történt egy manchesteri zsinagógánál (Fotó: AFP)

Manchester polgármestere is megszólalt

A munkáspárti politikus súlyos incidensnek minősítette a történteket, de hangsúlyozta, hogy a hatékony rendőrségi fellépésnek köszönhetően a közvetlen veszélyhelyzet elmúlt.

A rendőrségi közlemény szerint a támadás a Heaton Park Hebrew Congregation nevű zsinagógánál történt. 

A tájékoztatás szerint a feltételezett elkövető három embert autójával ütött el, a zsinagóga biztonsági őrét pedig megkéselte.

Az incidens a zsidó vallás legfontosabb ünnepe, a jóm kipúr napján történt, amikor hívők sokasága látogatja a zsinagógákat.

Brutális antiszemita támadás történt Kanadában is

Lapunk korábban arról is beszámolt, hogy két zsinagógát és egy zsidó közösségi épületet rongáltak meg antiszemita graffitikkel szeptember közepén Halifaxban, Kanadában. A Beth Israel zsinagógánál a „A zsidók követték el a 9/11-et” feliratot, a Shaar Shalom gyülekezet épületén pedig horogkeresztet találtak.

Borítókép: Késeléses és gázolásos támadás történt egy manchesteri zsinagógánál (Fotó: AFP)

