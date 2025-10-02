Sokkoló támadás: autós gázolás és késelés Manchesterben

Késeléses és gázolásos támadás történt egy manchesteri zsinagógánál. Andy Burnham, az északnyugat-angliai nagyváros polgármestere közölte, hogy a támadásban négyen sérültek meg. Burnham szerint a támadó meghalt.

Késeléses és gázolásos támadás történt egy manchesteri zsinagógánál (Fotó: AFP)

Manchester polgármestere is megszólalt

A munkáspárti politikus súlyos incidensnek minősítette a történteket, de hangsúlyozta, hogy a hatékony rendőrségi fellépésnek köszönhetően a közvetlen veszélyhelyzet elmúlt.

A rendőrségi közlemény szerint a támadás a Heaton Park Hebrew Congregation nevű zsinagógánál történt.

A tájékoztatás szerint a feltételezett elkövető három embert autójával ütött el, a zsinagóga biztonsági őrét pedig megkéselte.