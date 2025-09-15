Brutális antiszemita támadás Kanadában

A Beth Israel zsinagóga rabbija a Canadian Broadcasting Corporationnak azt mondta, hogy az incidensek „a zsidó közösséget érintő eszkalációt” jelentik, és hozzátette: „Halifaxban eddig nem tapasztaltunk ilyet” – számolt be róla a Times of Israel.
A Shaar Shalom zsinagóga vezetője is aggodalmát fejezte ki
Gary Karlin, a Shaar Shalom zsinagóga vezetője szintén aggodalmát fejezte ki: „Az elmúlt két évben szerte Kanadában láttam ilyesmit… Nem tudom, hová vezet ez, de aggódom miatta.”
A helyi közösségek és egyes szervezetek – a közösségi médiára hivatkozva – elítélték a rongálást és azonnali, határozott hatósági reagálást sürgettek.
Tavaly felgyújtottak egy zsidó negyedben parkoló iskolabuszt, egy kóser élelmiszerboltot és egy zsidó közösségi központot pedig megrongáltak a kanadai Torontóban.