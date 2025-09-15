Brutális antiszemita támadás Kanadában

A Beth Israel zsinagóga rabbija a Canadian Broadcasting Corporationnak azt mondta, hogy az incidensek „a zsidó közösséget érintő eszkalációt” jelentik, és hozzátette: „Halifaxban eddig nem tapasztaltunk ilyet” – számolt be róla a Times of Israel.

A Beth Israel zsinagóga rabbija azt mondta, hogy az incidensek a zsidó közösséget érintő eszkalációt jelentik Fotó: ARTUR WIDAK / AFP

A Shaar Shalom zsinagóga vezetője is aggodalmát fejezte ki

Gary Karlin, a Shaar Shalom zsinagóga vezetője szintén aggodalmát fejezte ki: „Az elmúlt két évben szerte Kanadában láttam ilyesmit… Nem tudom, hová vezet ez, de aggódom miatta.”

A helyi közösségek és egyes szervezetek – a közösségi médiára hivatkozva – elítélték a rongálást és azonnali, határozott hatósági reagálást sürgettek.

We condemn the vandalization of three synagogues in Halifax last night with antisemitism graffiti. We urge the authorities to respond urgently and swiftly. pic.twitter.com/cSzYpWblwX — Israël à Montréal (@IsraelaMTL) September 14, 2025

Tavaly felgyújtottak egy zsidó negyedben parkoló iskolabuszt, egy kóser élelmiszerboltot és egy zsidó közösségi központot pedig megrongáltak a kanadai Torontóban.