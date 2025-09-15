Rendkívüli

Bayer Zsolt felhívása: Itt az ideje megmutatni, hogy a fehér életek is számítanak

antiszemitizmusKanadagraffitizsinagógaantiszemita támadás

Brutális antiszemita támadás Kanadában

Két zsinagógát és egy zsidó közösségi épületet rongáltak meg antiszemita graffitikkel a hétvégén Halifaxban, Kanadában. A Beth Israel zsinagógánál a „A zsidók követték el a 9/11-et” feliratot, a Shaar Shalom gyülekezet épületén pedig horogkeresztet találtak.

Magyar Nemzet
2025. 09. 15. 7:58
Gary Karlin, a Shaar Shalom zsinagóga vezetője szintén aggodalmát fejezte ki Fotó: DANIEL VOGL Forrás: DPA
A Beth Israel zsinagóga rabbija a Canadian Broadcasting Corporationnak azt mondta, hogy az incidensek „a zsidó közösséget érintő eszkalációt” jelentik, és hozzátette: „Halifaxban eddig nem tapasztaltunk ilyet” – számolt be róla a Times of Israel.

A Beth Israel zsinagóga rabbija,azt mondta, hogy az incidensek „a zsidó közösséget érintő eszkalációt" jelentik
A Beth Israel zsinagóga rabbija azt mondta, hogy az incidensek a zsidó közösséget érintő eszkalációt jelentik Fotó: ARTUR WIDAK / AFP

A Shaar Shalom zsinagóga vezetője is aggodalmát fejezte ki

Gary Karlin, a Shaar Shalom zsinagóga vezetője szintén aggodalmát fejezte ki: „Az elmúlt két évben szerte Kanadában láttam ilyesmit… Nem tudom, hová vezet ez, de aggódom miatta.” 

A helyi közösségek és egyes szervezetek – a közösségi médiára hivatkozva – elítélték a rongálást és azonnali, határozott hatósági reagálást sürgettek.

Tavaly felgyújtottak egy zsidó negyedben parkoló iskolabuszt, egy kóser élelmiszerboltot és egy zsidó közösségi központot pedig megrongáltak a kanadai Torontóban.

Súlyos vandalizmus történt áprilisban a berlini Humboldt Egyetemen is, miután Izrael-ellenes palesztinpárti és baloldali aktivisták elfoglalták az épületet és tombolni kezdtek az intézményben. A tüntetők súlyos károkat okoztak: a helyiségek falaira gyűlöletkeltő és politikai tartalmú graffitiket és Hamász-szimbólumokat rajzoltak. Korábban lapunk is írt arról, hogy a német egyetemeken vírusként terjed az antiszemitizmus. Nem ez az első eset, hogy a Humboldt Egyetem hasonló cselekmények célpontjává válik: 2024 májusában antiszemita csoportok szálltak meg egy egyetemi intézetet.

Borítókép: Izraeli zászló – lllusztráció (Fotó: AFP)

