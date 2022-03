A kanadai csodacsapat kapitánya nem kellett az MTK-nak

Détári Lajos lőtte a magyar futball legutóbbi gólját világbajnokságon 1986. június 6-án Kanada ellen. Ezzel a találattal alakult ki a 2-0-s végeredmény, amely csak enyhe gyógyírt jelentett a szovjetek elleni első mérkőzésen elszenvedett 6-0-s vereség okozta irapuatói sebekre.

Most jó esély van rá, hogy előbb lesz kanadai gólszerző a vb-n, mint Détári után újabb magyar.

Kanada vasárnap 4-0-ra legyőzte Jamaicát az Észak- és Közép-amerikai, karibi zóna (CONCACAF) selejtezőjének utolsó előtti fordulójában, és ezzel 1986 után újra kijutott a világbajnokságra, ellenben a magyar válogatott zsinórban kilencedszer is lemarad a tornáról.

A mostani kanadai válogatott jóval nagyobb játékerőt képvisel, mint amelyik a 36 évvel ezelőtti mexikói vb-n szerzett pont és gól nélkül, Magyarország mögött az utolsó helyen végzett a C csoportban.

– Kevesen tudják, de több mint száz kanadai játékos szerepel szerte Európában – árulta el érdeklődésünkre Komlódi József, aki jelenleg a saját klubját, a Prostars FC-t igazgatja, és korábban vezetett futballakadémiát, dolgozott a labdarúgó-szövetségnek is az edzőképzés, az utánpótlás megszervezésére fókuszálva Kanadában.

– Nagy volt az öröm a vb-kvalifikáció miatt az országban, de már el is várták a sikert az emberek – tette hozzá Komlódi. – Most jutott el arra a pontra a válogatott, hogy le tudta győzni Mexikót is, ami korábban szinte elképzelhetetlen volt. Hihetetlenül gyors futballt játszik a csapat, amely a vb-n is meglepetést szerezhet.

Egy karddal a poggyászban utazgattak

Múlt pénteken Costa Rica otthonában 1-0-s vereséget szenvedett Kanada, amely ezzel tizenhét veretlen vb-selejtező után kapott ki először. Meglepő incidens kísérte a csapat útját, mivel Costa Ricába érkezve a reptéren a vámhatóság lefoglalt egy kardot a kanadaiaktól. Az ügy hátterét John Herdman szövetségi kapitány mutatta be:

Azt mondtam a fiúknak, hogy Kanadának mindig is volt pajzsa, de mi kovácsoltattunk egy kardot, amelyen az áll latinul, hogy nihil timendum est, azaz ne félj semmitől. Ilyen az új kanadai válogatott.

A kard nélkül tehát Kanada veszített Costa Ricában, de a hatóságok visszaszolgáltatták a szimbolikus fegyvert, majd Jamaica legyőzésével feltette a pontot az i-re a Herdman-csapat.