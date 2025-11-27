Orbán BalázsOrbán Viktorországjárás

Orbán Balázs: Ursula von der Leyen európai–orosz háborúra készül

A jövő tavaszi országgyűlési választásnak az lesz a legfontosabb tétje, hogy akarjuk-e a brüsszeli háborús utat magunknak, vagy egy békés magyar utat választunk, üzente a miniszterelnök politikai igazgatója.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 27. 21:14
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a kormánypártok országjárásának fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón Szigetszentmiklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban 2025. november 27-én. MTI/Máthé Zoltán
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a kormánypártok országjárásának fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón Szigetszentmiklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban 2025. november 27-én. MTI/Máthé Zoltán Fotó: MTI/Máthé Zoltán Forrás: MTI/Máthé Zoltán
A miniszterelnök politikai igazgatója szerint míg az Európai Bizottság háborúra készül Oroszországgal, addig a magyar kormány szeretné lezárni az orosz–ukrán konfliktust. Orbán Balázs erről csütörtökön Szigetszentmiklóson beszélt, a kormánypártok országjárása során tartott lakossági fórum előtt újságíróknak.

Budapest, 2025. november 15. Orbán Balázs, a Fidesz országos kampányfőnöke beszédet mond a Fidelitas XXII. kongresszusán Budapesten, a Bálna Honvédelmi Központban 2025. november 15-én. MTI/Balogh Zoltán
(Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Balogh Zoltán)

Kiemelte, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az Európai Parlamentben egyértelművé tette, hogy Európának fel kell készülnie 2030-ig egy Oroszországgal szembeni háború megvívására. 

A háborúra való készülődés érdekében át szeretnék alakítani az Európai Unió működését, centralizálni kívánják az uniós döntéshozatalt és forrásokat akarnak összevonni, átcsoportosítani a háború finanszírozására

– tette hozzá Orbán Balázs, a bizottságra utalva. Kitért arra is, hogy Ukrajnát gyorsított eljárásban fel kívánják venni az Európai Unióba, és a következő időszak költségvetésének is a háború finanszírozása a prioritása. 

Ehhez kapcsolódik, hogy a tagállamok a háborúra felkészülés jegyében elkezdték a sorkötelezettséget visszaállítani, például Németországban, Horvátországban, Franciaországban

– mondta.

Orbán Balázs hangsúlyozta, a háborúra való brüsszeli készülődéssel szemben a másik út az, amit Magyarország javasol. A magyar kormány szerint le kell zárni az orosz–ukrán konfliktust, nem szabad hagyni, hogy Európa és Oroszország közötti direkt katonai konfrontáció következzen be – fűzte hozzá. Kijelentette: a háborús készülődés miatti adóemelésekre, megszorításokra, energiaár-emelkedésekre nemet kell mondani, és békés, pragmatikus együttműködést kell kialakítani Oroszországgal, 

Ukrajnával pedig stratégiai partnerséget kell kialakítani az uniós tagság helyett.

 

Orbán Balázs közölte, hogy Orbán Viktor miniszterelnök intenzív diplomáciai tárgyalásokat folytat, és Európában ő az egyedüli kormányfő, aki támogatja az Amerikai Egyesült Államok elnökének békekezdeményezését. 

A helyzet rendkívül súlyos, a magyar fiatalok jövőjéről kell dönteni, arról, hogy a magyar adófizetők forrásait mire használják fel: családtámogatásokra, nyugdíjemelésekre, otthonteremtési támogatásokra, vagy éppen ellenkezőleg, „odaadjuk, és Brüsszelen keresztül Ukrajna háborús erőfeszítéseit támogatjuk” – hangoztatta a politikai igazgató.

 

A kormány szerint a jövő tavaszi országgyűlési választásnak az lesz a legfontosabb tétje, hogy akarjuk-e a brüsszeli háborús utat magunknak, vagy egy békés magyar utat választunk. 

Ha Ursula von der Leyen terveit komolyan vesszük, akkor az európai–orosz háború kitörése előtt a jövő évi parlamenti választás lesz az utolsó, amikor Magyarország jövőt és sorsot választhat magának – mondta Orbán Balázs. A politikus arra kérte a magyar állampolgárokat, hogy pártállástól függetlenül támogassák a háborúellenes aláírásgyűjtést és támogassák Magyarország kormányát, hogy a következő hónapokban, illetve a jövő évi választásokat követően is nemet tudjon mondani az európai háborús tervekre.

Borítókép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a kormánypártok országjárásának fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón Szigetszentmiklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban  (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)


