Kocsis Máté Magyar Péteréknek: Még 136 nap, oszt’ mehetnek Kijevbe aranybudit takarítani! + videó

„Virtigli baloldali program” – írta a Tisza Párt kiszivárgott megszorítócsomagjáról a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.

Magyar Nemzet
2025. 11. 27. 19:14
Dalnoki Áron és Magyar Péter Forrás
Forrás: Facebook
Kocsis Máté a Tisza Párt gazdaságfejlesztési munkacsoportjának vezetőjéről, Dálnoki Áronról osztott meg egy videós összeállítást közösségi oldalán.

Komádi, 2025. november 17. Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője sajtótájékoztatót tart a kormánypártok országjárásának fóruma előtt a hajdú-bihari Komádiban 2025. november 17-én. MTI/Czeglédi Zsolt
Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője
Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

A Fidesz frakcióvezetője emlékeztetett: Dálnoki több nyilvános fórumon beszélt arról, hogy részt vesz a Tisza kormányprogramjának gazdasági fejezetében, sőt egy alkalommal kijelentette: „Írjuk a kormányprogramot. Nekem van szerencsém a gazdaságfejlesztési kormányprogramban részt venni.” Egy etyeki rendezvényen pedig a többkulcsos adórendszer mellett tett hitet, és elégedetten nyugtázta, hogy a hallgatóság döntő többsége is ezt támogatta. Gazdaságpolitikai elképzelései összhangban állnak a Tisza Párt kiszivárgott, több száz oldalas, durva adóemeléseket tartalmazó gazdasági programjának szigorú irányvonalával.

Virtigli baloldali program, 1300 milliárd forintot vennének el az emberektől, hogy legyen mit elküldeni Ukrajnába

– mutatott rá bejegyzésében Kocsis Máté. „Magyar Péter meg letagadja az egészet, mert kétszínű” – tette hozzá a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.

„Még 136 nap, oszt’ mehetnek Kijevbe aranybudit takarítani!”

– üzente Magyar Péteréknek Kocsis Máté.

Ahogyan arról korábban már beszámoltunk: brutális, 1300 milliárdos megszorításra készül a Tisza Párt. Noha a Magyar Péterék által felrajzolt jövőkép állítólag a társadalmi egyenlőségre és a szociális jogok megerősítésére építene, a Tisza-terv valójában súlyos adóemelések sorát és a kedvezmények eltörlését szorgalmazza. Magyar Péterék gazdasági terve szerint többek között megszűnne a gyed, a gyerekek ellátása sem lenne ingyenes, de a mostani tb-rendszert is átszabnák. A párt programja ezenfelül radikális progresszív adóemelést vezetne be minden olyan jövedelemre, amely nem munkából származik.

A dokumentum alapján Magyar Péter pártja minden jel szerint egy markánsan baloldali fordulatot készít elő, és radikálisabb átalakítást vázol fel a magyar közteherviselésben, mint bárki az elmúlt évtizedben.

A dokumentum a társadalmi egyenlőségre és az állami újraelosztásra helyezi a hangsúlyt, miközben az adó- és járulékemelések olyan széles körét sorolja fel, amely a lakosság és a vállalkozások túlnyomó többségét érintené.

Borítókép: Dalnoki Áron és Magyar Péter (Forrás: Facebook)


