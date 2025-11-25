Rendkívüli

Brutális megszorításra készül a Tisza Párt, Magyar Péterék teljes gazdasági terve nyilvánosságra került

Az orosz külügyminisztérium szóvivője csípős iróniával válaszolt Ursula von der Leyennek, aki Ukrajna „európai sorsáról” beszélt. A diplomata szerint éppen a Nyugat által 2014-ben szervezett Majdan vezetett alkotmányellenes puccshoz és egy „neonáci rezsim” hatalomra jutásához Kijevben, amely ma orosz nyelvtől fosztja meg a lakosságot és „az utolsó ukránig” teljesíti Brüsszel utasításait. „A kör bezárult” – summázta Zaharova, miközben az EU határokhoz, hadsereg-korlátozáshoz és „békéhez való központi szerepéhez” való viszonyát is nevetségessé tette. A háborúpárti Von der Leyen eközben még több pénzt kér az uniós országoktól Ukrajna támogatására, a magyar kormány nem hagyja, hogy a magyarok pénze a háborús maffia kezébe kerüljön.

Kozma Zoltán
2025. 11. 25. 8:26
Ursula Von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
Az orosz külügyminisztérium szóvivője, Marija Zaharova éles iróniával kommentálta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének nyilatkozatát, amelyben Ukrajna „európai sorsáról” beszélt. A diplomata emlékeztetett arra, hogy a Nyugat 2014-ben szervezte meg a „Majdan”-t, miután a törvényesen megválasztott ukrán elnök, Viktor Janukovics felfüggesztette az euróintegrációs megállapodást. Ez az esemény alkotmányellenes puccshoz vezetett, és a kijevi „neonáci rezsim” hatalomra jutásához – tette hozzá.

Az orosz külügyminisztérium szóvivője, Marija Zaharova (Fotó: AFP)
Zaharova Telegram-csatornáján közzétett bejegyzésében kiemelte a nyilatkozat abszurditását: 

Ez a legabszurdabb dolog. (...) A Nyugat elindított egy újabb Majdant, ami a 2014-es alkotmányellenes puccshoz, és végső soron egy neonáci rezsim megalakulásához vezetett Kijevben egy globális kisebbség vezetésével. Ez ugyanaz a Bankova utcai rezsim, amely betiltja az orosz nyelvet és nyíltan terrortámadásokat hajt végre »az utolsó ukránig« Brüsszel parancsait végrehajtva. Ez, meg kell érteni, maga az »európai sors«. A kör bezárult.

A szóvivő rámutatott az Európai Unió képmutatására a határok kérdésében is. Megjegyezte, hogy a Nyugat korábban egyoldalúan átalakította Szerbia határait Koszovó révén, mégis most Ukrajna határainak érinthetetlenségéről beszél. Zaharova továbbá kifogásolta Von der Leyen állítását, miszerint elfogadhatatlan lenne az ukrán fegyveres erők létszámának korlátozása. Erre példaként hozta fel a történelmi precedenseket, beleértve az 1990-es „2+4” szerződést, amely előírta Németország fegyveres erőinek csökkentését.

Az EU „központi szerepéről” a béke biztosításában Zaharova szintén szarkasztikusan nyilatkozott: 

Mikor kezdődött ez pontosan? Javaslom, rögzítsük Brüsszel hallucinációinak kezdő dátumát.

 A diplomata ezzel utalt arra, hogy az unió inkább konfliktusokat szít, mintsem békét teremtsen.

Ursula von der Leyen korábban hangsúlyozta, hogy Ukrajnának nem szabad beleegyeznie határai megváltoztatásába a béke érdekében, és semmilyen korlátozás nem megengedhető az ukrán hadsereg méretére vonatkozóan. Az EU egyik kulcsfeltétele az, hogy Ukrajna maga döntsön saját útjáról. 

Von der Leyen pénzzel tömné Ukrajnát

Ursula Von der Leyen eközben még több támogatást kért Ukrajna és a háború finanszírozására az európai tagállamoktól. Brüsszelt az viszont láthatóan nem érdekli, hogy az ukrán háborús maffia tagjai a korrupciós pénzekből arany vécéken trónolnak otthonaikban. A legújabb korrupciós botrányban Zelenszkij haveri köre 100 millió dollárt nyúlt le.

 A magyar kormány ugyanakkor nem hagyja, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába vigyék. Ursula von der Leyent nem érdekli az ukrán „háborús maffia”, ennek ellenére levelet írt Orbán Viktornak, amelyben ismét pénzt kér Ukrajnának – közölte korábbi Facebook-videójában Menczer Tamás. 

Hozzátette: Ursula von der Leyen a magyarok pénzét, a te pénzedet is leöblítené Zelenszkij aranybudiján.

Orbán Viktor válaszában egyértelmű üzenetet küldött Von der Leyennek: nem akarjuk, hogy a magyarok pénze a háborúba vagy Zelenszkij aranybudijába kerüljön

 – jelentette ki a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

