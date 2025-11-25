Az orosz külügyminisztérium szóvivője, Marija Zaharova éles iróniával kommentálta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének nyilatkozatát, amelyben Ukrajna „európai sorsáról” beszélt. A diplomata emlékeztetett arra, hogy a Nyugat 2014-ben szervezte meg a „Majdan”-t, miután a törvényesen megválasztott ukrán elnök, Viktor Janukovics felfüggesztette az euróintegrációs megállapodást. Ez az esemény alkotmányellenes puccshoz vezetett, és a kijevi „neonáci rezsim” hatalomra jutásához – tette hozzá.

Az orosz külügyminisztérium szóvivője, Marija Zaharova (Fotó: AFP)

Zaharova Telegram-csatornáján közzétett bejegyzésében kiemelte a nyilatkozat abszurditását:

Ez a legabszurdabb dolog. (...) A Nyugat elindított egy újabb Majdant, ami a 2014-es alkotmányellenes puccshoz, és végső soron egy neonáci rezsim megalakulásához vezetett Kijevben egy globális kisebbség vezetésével. Ez ugyanaz a Bankova utcai rezsim, amely betiltja az orosz nyelvet és nyíltan terrortámadásokat hajt végre »az utolsó ukránig« Brüsszel parancsait végrehajtva. Ez, meg kell érteni, maga az »európai sors«. A kör bezárult.

A szóvivő rámutatott az Európai Unió képmutatására a határok kérdésében is. Megjegyezte, hogy a Nyugat korábban egyoldalúan átalakította Szerbia határait Koszovó révén, mégis most Ukrajna határainak érinthetetlenségéről beszél. Zaharova továbbá kifogásolta Von der Leyen állítását, miszerint elfogadhatatlan lenne az ukrán fegyveres erők létszámának korlátozása. Erre példaként hozta fel a történelmi precedenseket, beleértve az 1990-es „2+4” szerződést, amely előírta Németország fegyveres erőinek csökkentését.

Az EU „központi szerepéről” a béke biztosításában Zaharova szintén szarkasztikusan nyilatkozott:

Mikor kezdődött ez pontosan? Javaslom, rögzítsük Brüsszel hallucinációinak kezdő dátumát.

A diplomata ezzel utalt arra, hogy az unió inkább konfliktusokat szít, mintsem békét teremtsen.

Ursula von der Leyen korábban hangsúlyozta, hogy Ukrajnának nem szabad beleegyeznie határai megváltoztatásába a béke érdekében, és semmilyen korlátozás nem megengedhető az ukrán hadsereg méretére vonatkozóan. Az EU egyik kulcsfeltétele az, hogy Ukrajna maga döntsön saját útjáról.