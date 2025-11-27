Ilyen még nem volt, háborús övezetből jelentkezett a honvédelmi miniszter + videó

– Médiatörténetet írtunk, A kopasz úgy döntött, hogy egy napot velem tölt és megnézi, milyen a honvédelmi miniszter élete – számolt be Szalay Bobrovniczky Kristóf a közösségi oldalán egy videóban.

A felvételen Filep Dávid, vagyis „A kopasz” elmondta, nem tervez miniszteri babérokra törni, főleg mivel úgy látja, hogy „rendben van a munka”.

– Ilyen mélyen még politikai munkába nem engedett betekintést senki. Ez a műsorban is látszódni fog, kövessétek a Patriótát és a Véleményvezér pluszt, aminek ez lesz az első adása

– fogalmazott a népszerű influenszer, akit a Facebookon már 103 ezren követnek.

A teljes videó, amelyet Filep Dávid készített Szalay-Bobrovniczky Kristóffal, itt tekinthető meg: