A hatóságok egyre közelebb jutnak a fiatal orvosnő halálának felgöngyölítéséhez

A román nyomozó hatóságok továbbra is gyűjtik a bizonyítékokat Ștefania Szabo orvosigazgató halála ügyében, miután a szervezetében propofolt (altatószert) találtak. A magyar származású, 37 éves doktornő a romániai Bodza (Buzău) megyei sürgősségi kórházban praktizált, ahol október 27-én találtak rá a holttestére. A nyomozók gyilkosság, öngyilkosság és véletlen baleset lehetőségét is vizsgálják, miközben a család állítja: a sebész nem akart végezni magával – írta az Origo.hu.

Fáradtság okozhatta a fiatal orvosnő halálát?

Fotó: Ștefania Szabo Facebook-oldala

Korábban egy másik orvos megtámadta

A vizsgálatot bonyolítja, hogy a haláleset előtt a doktornő hivatalosan is jelentette a kórház vezetésénél, hogy egy kollégája műtét közben megtámadta őt 2020-ban, súlyos, vérző sebet okozva. A nyomozók kiderítették, hogy a halált okozó érzéstelenítőampulla kiadását nem rögzítették a kórházi rendszerben. A súlyos szabályszegés azonnal felvetette a gondatlanságból elkövetett emberölés gyanúját. A sürgősségi osztály egyik orvosa kihallgatásán elmondta, hogy ő adta át a szert a doktornőnek a hivatalos gyógyszerkönyvbe való feljegyzés nélkül. A nyomozók kiterjesztették az átvilágítást a kórház teljes gyógyszerkészletére és gyógyszerkiadási rendszerére, miután két kórházi dolgozó is ellentmondásos vallomást tett. A román sajtó figyelmeztet, hogy a romániai orvosok körében gyakori az anesztetikumokkal való visszaélés.

Az utolsó felvétel

Nemrég nyilvánosságra került egy felvétel, amely Ștefania Szabo orvosigazgató életének utolsó interjúját rögzítette: a felvételen a Vetean II. Kórház gyermekosztályának egy korábbi esetéről beszélt, amelynek jelentős sajtóvisszahangja volt. A felvétel tanúsága szerint a doktornő nehezen beszélt, alig nyitotta ki a száját, és a szeme majdnem leragadt. A riporterek szerint Ștefania Szabo doktornő a kimerültség határán állt, és állapota valószínűleg már több volt, mint puszta fáradtság. A sebész halálával foglalkozó cikkekben felmerült, hogy a stressz és a kimerültség miatt sok orvos csak altatószerekkel tudja kipihenni magát, így elképzelhető, hogy baleset történt: a fiatal doktornő túladagolta magának az anesztetikumot.