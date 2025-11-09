Rendkívüli

Lemondott a BBC vezérigazgatója egy Trump-beszéd manipulálása miatt

Dr Kett AntóniaSzegedholttestet találtfőorvosnőgarázssorholttestkórházszellemváros

Hátborzongató helyen találták meg a szekszárdi főorvos holttestét

Tragikus véget ért dr. Kett Antónia napok óta tartó keresése Szegeden. A főorvos holttestére szombaton bukkantak rá egy elhagyatott, szeméttel teli garázssoron.

Munkatársunktól
2025. 11. 09. 18:54
A Magyar Nemzet is beszámolt róla, hogy szombaton holtan találták meg dr. Kett Antóniát, a szekszárdi kórház fül-orr-gégész főorvosát. A 62 éves doktornő november 3-án gerincműtéten esett át Szegeden, majd rejtélyes módon eltűnt a kórházból, és napokig nem adott életjelet magáról. Hiába kereste a családja és a hatóság is nagy erőkkel, végül már csak a holtteste került elő Szegeden, a kórház közelében, egy garázssor mögötti elhanyagolt, szemetes területen. 

Itt találták meg az eltűnt főorvosnő holttestét
Itt találták meg az eltűnt főorvosnő holttestét 
(Fotó: Délmagyar.hu/Török János)

Az Origo írta meg, hogy a kereső-mentő csapatok előbb a kórház területén próbálták megtalálni a doktornőt, majd szombaton kiterjesztették a kutatást. Az önkéntesek kutyás egységgel, drónnal és terepmotorokkal pásztázták végig a Tisza-part egyes szakaszait és a kórház körüli területeket. Dr. Kett Antónia élettelen testére végül szombaton délután a K9 Kutyás Egység tagjai találták rá a patológia épületének túloldalán lévő, „szellemvárosra” emlékeztető garázssornál.

Itt találták meg a főorvos holttestét

A Délmagyar.hu munkatársai vasárnap a helyszínen jártak, ahol egy szemtanúval is beszéltek. 

Hátborzongató érzés kerített hatalmába, amikor megérkeztünk a helyszínre. A környék bűze és elhanyagoltsága csak fokozta azt a nyomasztó tudatot, hogy éppen ott állunk, ahol szombat délután megtalálták a szekszárdi főorvosnő holttestét. Eldobott orvosi gumikesztyű és elvágott, »Police« feliratú szalag árulkodott arról, hogy tragédia történt ebben a szellemjárta erdőben

– fogalmaztak. 

A helyszínen készült képgalériát ide kattintva megtekintheti.

Belső vizsgálat indult a szegedi klinikán

A Délmagyar.hu információi szerint a belső vizsgálatot azért rendelték el, hogy kiderüljön, hogyan távozhatott észrevétlenül a szegedi klinikáról a frissen műtött, orvosi felügyeletre szoruló, fájdalmai miatt feltételezhetően zavart állapotú beteg. Felvételek tanúsítják, hogy a később holtan talált főorvosnő melegítőben és papucsban hagyta el az épületet.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

