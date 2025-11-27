halálbalesetAszódámokfutó

Nem hajlandó vallomást tenni a férfi, aki Aszódon okozott halálos balesetet

A vétlen autó 25 éves utasa a helyszínen meghalt.

Magyar Nemzet
Forrás: 24.hu2025. 11. 27. 18:31
Tűzoltók egy összeroncsolódott személyautó mellett Aszódon 2025. november 24-én. A jármű összeütközött egy másik autóval a Hatvani úton, azaz a 3-as főúton, a Hunyadi utca közelében, a vétlen jármű utasa meghalt. Fotó: Mihádák Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztőség
Megtagadta a vallomástételt az ámokfutó D. Sándor, aki egy 25 éves nő halálát okozta Aszódon – értesült a 24.hu. A cserbenhagyásos balesetben többen is súlyosan megsérültek.

Hajnal László Péter, a Pest Vármegyei Főügyészség szóvivője a portál megkeresésére azt mondta, a férfi nem tett panaszt a gyanúsítás ellen, de nem tett vallomást. Kiderült az is, hogy az ügyészség indítványozta a férfi letartóztatást.

A baleset még hétfőn történt sokkal délután egy óta előtt. Egy 63 éves helyi férfi közlekedett a kocsijával Aszódon, mellette ült egy 25 éves nő. A Hatvani út és a Hunyadi utca kereszteződésénél azonban egy Mercedes-Benz C 200-as autó csapódott belé, amely egy oszlopnak ütközött, majd a 30 éves vezetője kiszállt, és elfutott. Erről ide kattintva számolt be részletesebben a Magyar Nemzet.

A sofőrön kívül még ketten ültek a Mercedesben, közülük az egyik a vezető várandós felesége volt. A 63 éves férfi autója az ütközés miatt többször megpördült, a sofőr súlyosan megsérült, utasa, egy 25 éves nő a helyszínen életét vesztette.

Miután a balesetet okozó férfi elmenekült a helyszínről, hajtóvadászatot indítottak ellene, gyorsan el is kapták, Boldog egyik családi házában fogták el D. Sándort. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
