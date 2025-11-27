Nem hajlandó vallomást tenni a férfi, aki Aszódon okozott halálos balesetet

Hajnal László Péter, a Pest Vármegyei Főügyészség szóvivője a portál megkeresésére azt mondta, a férfi nem tett panaszt a gyanúsítás ellen, de nem tett vallomást. Kiderült az is, hogy az ügyészség indítványozta a férfi letartóztatást.

A baleset még hétfőn történt sokkal délután egy óta előtt. Egy 63 éves helyi férfi közlekedett a kocsijával Aszódon, mellette ült egy 25 éves nő. A Hatvani út és a Hunyadi utca kereszteződésénél azonban egy Mercedes-Benz C 200-as autó csapódott belé, amely egy oszlopnak ütközött, majd a 30 éves vezetője kiszállt, és elfutott. Erről ide kattintva számolt be részletesebben a Magyar Nemzet.