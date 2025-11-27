hőmérsékletdélutáncsúcsértékcsapadék

Kissé egyszínű, de nem túl elviselhetetlen lesz a hétvége időjárása

Csendes, késő őszi idő várható november utolsó hétvégéjén. Eleinte a déli, majd egyre inkább a keleti országrészben több felhőre és némi csapadékra kell készülni, az ország többi részén a köd feloszlása után hosszabb-rövidebb napos időszakok lehetnek. A hőmérséklet csúcsértéke 5 fok körül alakul – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 27. 17:13
illusztráció Fotó: Mártonfai Dénes
Jellemzően erősen felhős vagy borult, míg az északnyugati felén többnyire derült vagy gyengén felhős, napos idő várható pénteken az ország délkeleti felén. Késő délutántól, estétől egyre nagyobb területen növekedhet meg a felhőzet. A déli, délkeleti országrészben néhol kisebb eső előfordulhat. Eleinte még a Tiszántúlon az északi szelet kísérhetik élénk, erős lökések, majd a déli órákra ott is mérséklődik a légmozgás. 

A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 7 fok között alakul.

Szombaton az ország keleti, délkeleti felén többnyire zárt, másutt szakadozottabb felhőzet valószínű, amely mellett hosszabb-rövidebb napos időszakok is lehetnek a hajnalra képződő köd feloszlása után. Kelet, délkelet felé haladva nő a – jellemzően kisebb – eső előfordulási esélye. A légmozgás gyenge marad. Hajnalban általában mínusz 2 és plusz 3 fok között alakul a hőmérséklet, de a kevésbé felhős területeken alacsonyabb is lehet a minimum. 

Kora délután 2–8 fok várható.

 

Vasárnap az ország keleti harmadán, felén felhős idő várható, nyugatabbra viszont napos és tartósan párás, ködös területek egyaránt előfordulhatnak. Az ország keleti harmadán néhol kisebb eső kialakulhat. A légáramlás gyenge vagy mérsékelt lesz. Hajnalban mínusz 5 és plusz 4, kora délután általában 4 és 9 fok között alakul a hőmérséklet, a tartósan ködös helyeken néhány fokkal ez alatt alakul.

 

