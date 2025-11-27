Kissé egyszínű, de nem túl elviselhetetlen lesz a hétvége időjárása

Jellemzően erősen felhős vagy borult, míg az északnyugati felén többnyire derült vagy gyengén felhős, napos idő várható pénteken az ország délkeleti felén. Késő délutántól, estétől egyre nagyobb területen növekedhet meg a felhőzet. A déli, délkeleti országrészben néhol kisebb eső előfordulhat. Eleinte még a Tiszántúlon az északi szelet kísérhetik élénk, erős lökések, majd a déli órákra ott is mérséklődik a légmozgás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 7 fok között alakul.