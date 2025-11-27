Első betöréseit még 2010-ben követte el a középkorú férfi – írja a rendőrségi portál. Klasszikus tolvaj volt, pillanatok alatt bejutott az ingatlanokba, gyorsan átkutatta a szobákat, majd főleg arannyal, ékszerekkel és pénzzel a zsebében elmenekült. Dermesztő higgadtságát igazolta az is, hogy sokszor az alvó sértettek mellett járt-kelt és kutatott értékek után.
Kiderült, ki a mezítlábas betörő, aki tizenöt éve fosztogat az ország keleti felén + videó
Kisebb-nagyobb megszakításokkal évekig élt besurranásokból és betörésekből egy most 56 éves férfi. Különös ismertetőjele az volt, hogy levette a cipőjét, mielőtt bement egy ingatlanba. Hosszú macska-egér játék ért véget.
A rendőröknek hamar egyértelművé vált, hogy egy elkövetőről lehet szó, aki leginkább impozáns debreceni lakóparkokat szemelt ki magának, de az város egész területén ténykedett. A helyszíni szemléken az is kiderült, hogy a férfi meglehetősen egyedi módszert eszelt ki arra, hogy túljárjon a rendőrök eszén. Mielőtt bement egy házba, levette a cipőjét. Óvatos, jól megfontolt bűnöző volt, figyelt minden részletre, attól sem riadt vissza, hogy akár többször is besurranjon egy-egy ingatlanba.
Sok bosszúságot okozott a sértetteknek, viszont ha a személyes irataikat is magával vitte, visszament és bedobta a postaládáikba.
A nyomozást nagyban nehezítette az is, hogy a betörő véletlenszerű időpontokat választott a betörésekre. Egy-egy bűncselekmény elkövetése után akár évekig is képes volt meghúzni magát, és eltűnni a hatóságok látóköréből. Az ügy adatai szerint az elmúlt pár évben, gyakran járt Spanyolországban, tavaly decemberben viszont újra a szülővárosában, Debrecenben jelent meg.
Idén januárban azonban újra „munkához látott”, de a helyi rendőrök készültek, figyeltek és külön éjszakai szolgálatokat is szerveztek az elfogására. Az 56 éves férfi épp egy pékségbe akart bejutni március végén, amikor a körzeti megbízottak és a bűnügyesek tetten érték.
A kihallgatásán összesen 31 rendbeli betörést ismert be, őrizetbe vételét követően pedig a nyomozók kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.
A debreceni rendőrkapitányság bűnügyi osztályának nyomozói befejezték az ügy vizsgálatát, az iratokat pedig megküldték az ügyészségre.
