Kiderült, ki a mezítlábas betörő, aki tizenöt éve fosztogat az ország keleti felén + videó

A rendőröknek hamar egyértelművé vált, hogy egy elkövetőről lehet szó, aki leginkább impozáns debreceni lakóparkokat szemelt ki magának, de az város egész területén ténykedett. A helyszíni szemléken az is kiderült, hogy a férfi meglehetősen egyedi módszert eszelt ki arra, hogy túljárjon a rendőrök eszén. Mielőtt bement egy házba, levette a cipőjét. Óvatos, jól megfontolt bűnöző volt, figyelt minden részletre, attól sem riadt vissza, hogy akár többször is besurranjon egy-egy ingatlanba.

Sok bosszúságot okozott a sértetteknek, viszont ha a személyes irataikat is magával vitte, visszament és bedobta a postaládáikba.