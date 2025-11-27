Megszólalt a tulajdonos, kiderült, miért van csontig hatoló hideg a megyei jogú város egyik legnagyobb áruházában

Meg lehet fagyni

– írták a portálnak, és hozzáfűzték, egyébként mindez nem új jelenség, az áruházban a fűtési szezon kezdetétől nagyjából 10–14 fokos a hőmérséklet. Hogy kiderítsék, miért nem vásárolhatnak a vevők kellemes melegben, a lap megkereste a Merx áruházat. Válaszukban azt írták, elromlott a fűtési rendszer, és az időszakos ellenőrzés közben kiderült, hogy kazáncserére van szükség. Hozzáfűzték, várhatóan 2-3 napon belül megoldják az ügyet.