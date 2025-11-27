zenekartömegturnéállomásmobiltelefon

Egy koncert elég volt ahhoz, hogy tizenkét mobiltelefon kerüljön elő a legtitkosabb rejtekhelyről + videó

Akcióba lendült a zseblopási alosztály.

Magyar Nemzet
Forrás: Police2025. 11. 27. 12:21
Rendőrautó (Forrás: Pexels)
illusztráció Forrás: Pexels
Egy zenekar turnéállomásain egy háromfős banda a koncert közben, a tömegben követett el zseblopásokat – értesült a rendőrség európai társhatóságok jelzései alapján.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság vagyonvédelmi osztálya akciócsoportot állított fel a külföldi együttes budapesti koncertjére, hogy tetten érje az elkövetőket. A koncerthelyszín képviselői és biztonsági szolgálata is együttműködött a rendőrséggel. A IX. kerületben november 24-én tartott koncerten a civil ruhás nyomozók a tömegben felfigyeltek három férfira, akik összehangoltan hajtották végre a lopásokat. Egyikük mindig takarta a társait, akik az önfeledten táncoló tömegben a farzsebekből emelték ki a mobiltelefonokat, amit az egyikük a ruhájába rejtett – írja a rendőrségi portál.

A rendőrök megvárták, amíg az elkövetők kijöttek a táncolók közül, és a parkolóban fogták el őket. Átkutatták ruháikat, az egyikük elasztikus alsóneműjéből elő is került 12 ellopott mobiltelefon. A készülékeket alufóliába csomagolták, feltehetően azért, hogy azokat ne lehessen bemérni.

A zseblopási alosztály nyomozói a 25, 36 és 41 éves román állampolgárokat lopás bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, őrizetbe vették őket és kezdeményezték letartóztatásukat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

