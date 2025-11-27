Egy koncert elég volt ahhoz, hogy tizenkét mobiltelefon kerüljön elő a legtitkosabb rejtekhelyről + videó

A Budapesti Rendőr-főkapitányság vagyonvédelmi osztálya akciócsoportot állított fel a külföldi együttes budapesti koncertjére, hogy tetten érje az elkövetőket. A koncerthelyszín képviselői és biztonsági szolgálata is együttműködött a rendőrséggel. A IX. kerületben november 24-én tartott koncerten a civil ruhás nyomozók a tömegben felfigyeltek három férfira, akik összehangoltan hajtották végre a lopásokat. Egyikük mindig takarta a társait, akik az önfeledten táncoló tömegben a farzsebekből emelték ki a mobiltelefonokat, amit az egyikük a ruhájába rejtett – írja a rendőrségi portál.

A rendőrök megvárták, amíg az elkövetők kijöttek a táncolók közül, és a parkolóban fogták el őket. Átkutatták ruháikat, az egyikük elasztikus alsóneműjéből elő is került 12 ellopott mobiltelefon. A készülékeket alufóliába csomagolták, feltehetően azért, hogy azokat ne lehessen bemérni.