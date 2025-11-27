jászladányigyilkosgyermek

„Veled együtt fogom lemészárolni a családodat!” – ordította a jászladányi gyilkos, a gyermekek az ablakon át menekültek

Életfogytig tartó fegyházbüntetéssel sújtott a Szegedi Ítélőtábla csütörtökön egy jászladányi férfit, aki 2022-ben brutálisan meggyilkolta korábbi élettársát. Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés és felfegyverkezve elkövetett magánlaksértés bűntettében mondták ki bűnösnek a 37 éves férfit. A bíróság döntése alapján a vádlott, mivel erőszakos többszörös visszaeső, nem bocsátható feltételes szabadságra.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 27. 12:43
Sad,Child,Suffering,From,Depression,Sitting,Alone,In,Corridor,Feeling,abuse
Illusztráció
A korábban többször büntetett férfi 2007-től élt együtt a későbbi áldozattal, egy közös gyermekük is született, az anya három idősebb gyermeke mellé.

A férfit 2008-ban is elítélték, hosszú büntetéséből csak 2022 nyarán szabadult, de már a börtönből felvette a kapcsolatot a nővel, aki azonban – a vádlott erőszakos természete miatt – nem akart újra élettársi kapcsolatot létesíteni vele, de döntését volt párja fogadta el. Folyamatosan zaklatta, gyötörte, lelkileg és testileg is bántalmazta, 2022 karácsonya előtt pedig életveszélyesen megfenyegette a nőt, azt mondta neki:

Veled együtt fogom lemészárolni a családodat!

A férfi 2022. december 30-án éjszaka a nő házához ment, ám az asszony a többszöri kérés, könyörgés és követelés ellenére sem engedte be. A vádlott ekkor benyomta a konyhába nyíló ablakot, azon keresztül bemászott a házba, majd a nő szobájába ment. Többször ököllel arcon ütötte egykori élettársát, majd bicskájával legalább ötször fejen és arcon szúrta a nőt.

A védekezni próbáló sértett már ekkor számos súlyos, fájdalmas sérülést szenvedett, de volt annyi lélekjelenléte, hogy rászóljon a brutális támadást végignéző négy gyerekre, hogy meneküljenek. A gyerekek mindannyian kiugrottak az ablakon, és az egyik rokonukhoz rohantak segítségért.

A szúrások közben elhajlott a férfi bicskájának pengéje, ezért a konyhából magához vett egy 25 centis kést, amellyel brutálisan megölte a nőt. Mindkét oldalon mélyen megszúrta a nő nyakát, átvágva a nő nyaki nagyereit, nyelő- és légcsövét, így az asszony a helyszínen meghalt.

A házhoz érkező rokonokat a vádlott nem engedte be, fenyegetőzött, hogy leszúrja őket. A kiérkező rendőröknek az ingatlan ajtaját betörve sikerült végül elfogniuk a férfit.

Az eljárás elején a vádlott bűnösségére is kiterjedő beismerő vallomást tett, később azonban tagadott. A táblabíróság előtt már csak az elkövetés részleteit vitatta, és azt mondta, megbánta, amit tett.

Döntésével a táblabíróság helybenhagyta az első fokon eljáró Szolnoki Törvényszék ítéletét.

Mezőlaki Erik tanácsvezető bíró az indoklásában kifejtette, az erőszakos többszörös visszaeső vádlottra az ítélőtábla csak életfogytig tartó szabadságvesztést szabhatott ki, a feltételes szabadság lehetőségéből a törvény erejénél fogva ki kellett zárni, így a büntetés enyhítése szóba sem jöhetett.

