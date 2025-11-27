„Veled együtt fogom lemészárolni a családodat!” – ordította a jászladányi gyilkos, a gyermekek az ablakon át menekültek

A férfi 2022. december 30-án éjszaka a nő házához ment, ám az asszony a többszöri kérés, könyörgés és követelés ellenére sem engedte be. A vádlott ekkor benyomta a konyhába nyíló ablakot, azon keresztül bemászott a házba, majd a nő szobájába ment. Többször ököllel arcon ütötte egykori élettársát, majd bicskájával legalább ötször fejen és arcon szúrta a nőt.

A védekezni próbáló sértett már ekkor számos súlyos, fájdalmas sérülést szenvedett, de volt annyi lélekjelenléte, hogy rászóljon a brutális támadást végignéző négy gyerekre, hogy meneküljenek. A gyerekek mindannyian kiugrottak az ablakon, és az egyik rokonukhoz rohantak segítségért.