„Veled együtt fogom lemészárolni a családodat!” – ordította a jászladányi gyilkos, a gyermekek az ablakon át menekültek

A korábban többször büntetett férfi 2007-től élt együtt a későbbi áldozattal, egy közös gyermekük is született, az anya három idősebb gyermeke mellé.
A férfit 2008-ban is elítélték, hosszú büntetéséből csak 2022 nyarán szabadult, de már a börtönből felvette a kapcsolatot a nővel, aki azonban – a vádlott erőszakos természete miatt – nem akart újra élettársi kapcsolatot létesíteni vele, de döntését volt párja fogadta el. Folyamatosan zaklatta, gyötörte, lelkileg és testileg is bántalmazta, 2022 karácsonya előtt pedig életveszélyesen megfenyegette a nőt, azt mondta neki:
Veled együtt fogom lemészárolni a családodat!
