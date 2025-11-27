küzdelemveszélyvilágszertediagnózis

Túl későn ismernek fel minden második vírusos esetet Európában, ebből még tragédia lehet

Európa-szerte egyre gyakoribbá válik a HIV-fertőzés kései diagnózisa, ebből fakadóan pedig a kezelés is késlekedik – olvasható az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központnak (ECDC) és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai irodájának csütörtökön, néhány nappal az AIDS világnapja előtt közzétett közös jelentésében, amelyben a fel nem ismert fertőzések veszélyére hívják fel a figyelmet.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 27. 13:42
illusztráció Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Tavaly a fertőzések 54 százalékát túl későn mutatták ki ahhoz, hogy az érintettek a legoptimálisabb kezelést megkapják. Egyébként 2024-ben csaknem 106 ezer új HIV-fertőzöttet regisztráltak a vizsgált 53 európai országban. 

Az Európai Unió országai mellett a kontinens más államait, köztük például Izlandot és Norvégiát is vizsgálták, valamint a kontinens keleti részén lévő országokat egészen a közép-ázsiai térségig.

Ennyi esetből mintegy 24 ezer, azaz 48 százalék kései diagnózis volt.

A két szervezet a jelentésben átfogóbb tesztelési eljárásokat sürgetett, beleértve a könnyebb hozzáférést az otthon elvégezhető tesztekhez is.

Az összeállítók hangsúlyozták, hogy a járvány elleni küzdelem célja – amely 2030-at jelölte meg, mint a HIV/AIDS végleges felszámolásának időpontját – továbbra is elérhető, azonban ehhez az európai régiónak fokoznia kell a teszteléseket.

Az ENSZ becslései szerint 2024-ben világszerte körülbelül 1,3 millióan váltak HIV-fertőzötté. A fertőzés végstádiuma az AIDS, amely azonban megfelelő és időben elkezdett kezelés esetén elkerülhető. A kezelés során alkalmazott, jól beállított terápia emellett megakadályozza a HIV továbbadását is.

A tavalyi év végén összesen 40,8 millió HIV-vel élő emberről lehetett tudni, több mint háromnegyedük jutott hozzá a vírus elleni gyógyszerekhez, azonban mintegy 530 ezren – az AIDS miatt – meghaltak.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekAmerika

Hála és béke

Faggyas Sándor avatarja

Nem Donald Trumpon múlt, hogy a hálaadás napjáig nem sikerült nyélbe ütni a békemegállapodást.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu