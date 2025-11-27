Túl későn ismernek fel minden második vírusos esetet Európában, ebből még tragédia lehet

Az Európai Unió országai mellett a kontinens más államait, köztük például Izlandot és Norvégiát is vizsgálták, valamint a kontinens keleti részén lévő országokat egészen a közép-ázsiai térségig.

Ennyi esetből mintegy 24 ezer, azaz 48 százalék kései diagnózis volt.

A két szervezet a jelentésben átfogóbb tesztelési eljárásokat sürgetett, beleértve a könnyebb hozzáférést az otthon elvégezhető tesztekhez is.

Az összeállítók hangsúlyozták, hogy a járvány elleni küzdelem célja – amely 2030-at jelölte meg, mint a HIV/AIDS végleges felszámolásának időpontját – továbbra is elérhető, azonban ehhez az európai régiónak fokoznia kell a teszteléseket.