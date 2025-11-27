Mindenhol csitul a szél, csak egy kivétel akad

Hajnaltól délkelet felől ismét terjeszkedni kezd a felhőtakaró, így pénteken napközben az ország délkeleti felén többnyire erősen felhős vagy borult, míg az északnyugati, északi tájakon jellemzően derült vagy gyengén felhős, napos idő ígérkezik. Csapadék az ország nagy részén nem várható, de a délen, délkeleten hajnaltól kisebb eső előfordulhat.

Az északi szelet a Dunántúlon és keleten élénk, erős lökések kísérhetik, éjszakára azonban a Tiszántúl kivételével veszít erejéből a légmozgás.

Péntek délelőtt keleten is legyengül a szél.