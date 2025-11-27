hőmérsékletországszél

Mindenhol csitul a szél, csak egy kivétel akad

A rejtvény megoldása a cikkben kiemelve.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 27. 16:29
Egy gépkocsi ablaktörlője Fotó: Faludi Imre Forrás: MTVA
Kiderül az ég csütörtök este nagy területen a déli határvidék kivételével – közölte a HungaroMet. 

Hajnaltól délkelet felől ismét terjeszkedni kezd a felhőtakaró, így pénteken napközben az ország délkeleti felén többnyire erősen felhős vagy borult, míg az északnyugati, északi tájakon jellemzően derült vagy gyengén felhős, napos idő ígérkezik. Csapadék az ország nagy részén nem várható, de a délen, délkeleten hajnaltól kisebb eső előfordulhat.

 Az északi szelet a Dunántúlon és keleten élénk, erős lökések kísérhetik, éjszakára azonban a Tiszántúl kivételével veszít erejéből a légmozgás.

 Péntek délelőtt keleten is legyengül a szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -5 és +2 fok között alakul, de a szélvédett, derült északi völgyekben ennél néhány fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 2 és 7 fok között alakul.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

