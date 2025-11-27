Robbie Keane felforgatta a csapatát, Tóth Alex nem kezd a Fenerbahce ellen

Az eddig négy Európa-liga-meccsen tíz pontot gyűjtő és ezzel harmadik FTC a török Fenerbahce otthonában lép pályára csütörtök este 18.45-kor, amit az M4 Sport élőben közvetít. Azzal már korábban foglalkoztunk, hogy a magyar bajnoknak milyen pokoli hangulatra kell számítania az isztambuli csapat otthonában, illetve a török bajnokságban második, az El-ben 15. Fenerbahce keretét ebben a cikkben mutattuk be. Az viszont a meccsnapig rejtély volt, hogy Robbie Keane vezetőedző a hétvégi, Nyíregyháza elleni vereség után milyen kezdőcsapatot küld ki az Európa-ligába. A kezdés előtt 75 perccel erre a kérdésre is választ kaptunk, íme a Fenerbahce–FTC meccs kezdőcsapatai.

Robbie Keane Varga Barnabást visszatette a kezdőbe a Fenerbahce–FTC Európa-liga-meccsre Fotó: ABDULHAMID HOSBAS/ANADOLU

Fenerbahce–FTC: itt vannak a kezdőcsapatok

Csak az emlékeztetés végett, az ír vezetőedző a Nyíregyháza elleni meccsen ezt a kezdőcsapatot küldte ki, amely végül 3-1-es vereséget szenvedett.

Dibusz – Ötvös, Cissé, Szalai – Makreckis, Kanikovszki, Tóth, Levi, Nagy – Joseph, Pesics

Akkor Keane azt mondta a lefújás után, hogy a csapat kétarcúságán lehet csak a személyi változtatások segítenek a kezdőben.

Az eddig minden sorozatot figyelembe véve 18 gólos Varga Barnabás visszakerülése a kezdőcsapatba természetesen papírforma. A védelemben a belga Toon Raemaekers tűnik fel, a középpályán pedig három új ember, Cadu, Naby Keita, illetve Kristoffer Zachariassen kapta meg a bizalmat Keane-től a Fenerbahce ellen.

Tóth Alex is a kimaradók között, a húszéves játékos a kispadon kapott helyett. Az UEFA tájékoztatása szerint így áll fel a Fradi az Európa-ligában:

Dibusz – Cissé, Raemaekers, Szalai – Makreckis, Kanikovszki, Keita, Zachariassen, Cadu – Varga B., Yusuf

Ez pedig a Fenerbahce kezdőcsapata: