Varga BarnabásFenerbahceUEFA Európa-LigaRobbie KeaneFTC

Robbie Keane felforgatta a csapatát, Tóth Alex nem kezd a Fenerbahce ellen

Megvannak a kezdőcsapatok a Fenerbahce–FTC labdarúgó Európa-liga-mérkőzésre. A 18.45-kor kezdődő összecsapásra Robbie Keane, a Fradi edzője betartotta az ígéretét, és a Nyíregyháza elleni vereség után belenyúlt a csapatába.

Magyar Nemzet
2025. 11. 27. 17:41
Az FTC még veretlen az Európa-liga alapszakaszában, Isztambulban folytatná a remek sorozatát
Az FTC még veretlen az Európa-liga alapszakaszában, Isztambulban folytatná a remek sorozatát Fotó: Csudai Sándor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az eddig négy Európa-liga-meccsen tíz pontot gyűjtő és ezzel harmadik FTC a török Fenerbahce otthonában lép pályára csütörtök este 18.45-kor, amit az M4 Sport élőben közvetít. Azzal már korábban foglalkoztunk, hogy a magyar bajnoknak milyen pokoli hangulatra kell számítania az isztambuli csapat otthonában, illetve a török bajnokságban második, az El-ben 15. Fenerbahce keretét ebben a cikkben mutattuk be. Az viszont a meccsnapig rejtély volt, hogy Robbie Keane vezetőedző a hétvégi, Nyíregyháza elleni vereség után milyen kezdőcsapatot küld ki az Európa-ligába. A kezdés előtt 75 perccel erre a kérdésre is választ kaptunk, íme a Fenerbahce–FTC meccs kezdőcsapatai. 

Robbie Keane Varga Barnabást visszatette a kezdőbe a Fenerbahce–FTC Európa-liga-meccsre
Robbie Keane Varga Barnabást visszatette a kezdőbe a Fenerbahce–FTC Európa-liga-meccsre  Fotó: ABDULHAMID HOSBAS/ANADOLU

Fenerbahce–FTC: itt vannak a kezdőcsapatok

Csak az emlékeztetés végett, az ír vezetőedző a Nyíregyháza elleni meccsen ezt a kezdőcsapatot küldte ki, amely végül 3-1-es vereséget szenvedett. 

  • Dibusz – Ötvös, Cissé, Szalai – Makreckis, Kanikovszki, Tóth, Levi, Nagy – Joseph, Pesics

Akkor Keane azt mondta a lefújás után, hogy a csapat kétarcúságán lehet csak a személyi változtatások segítenek a kezdőben. 

Az eddig minden sorozatot figyelembe véve 18 gólos Varga Barnabás visszakerülése a kezdőcsapatba természetesen papírforma. A védelemben a belga Toon Raemaekers tűnik fel, a középpályán pedig három új ember, Cadu, Naby Keita, illetve Kristoffer Zachariassen kapta meg a bizalmat Keane-től a Fenerbahce ellen.

Tóth Alex is a kimaradók között, a húszéves játékos a kispadon kapott helyett. Az UEFA tájékoztatása szerint így áll fel a Fradi az Európa-ligában:

  • Dibusz – Cissé, Raemaekers, Szalai – Makreckis, Kanikovszki, Keita, Zachariassen, Cadu – Varga B., Yusuf 

Ez pedig a Fenerbahce kezdőcsapata:

Meddig jut a Fradi?
A második számú európai labdarúgó kupasorozatban ismét izgalmas csaták várják a szurkolókat: ki jut el a kieséses szakaszig, és kik küzdhetnek majd az isztambuli döntőben a trófeáért? Az alapszakaszban már most parázs mérkőzések, fordulatok és meglepetések borzolják a kedélyeket, és minden játéknap újabb sztorikat hoz. Vajon a nagy múltú klubok dominálnak, vagy érkezik egy igazi fekete ló, amely végigrobog a sorozaton? A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá az Európa-liga estéket.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekAmerika

Hála és béke

Faggyas Sándor avatarja

Nem Donald Trumpon múlt, hogy a hálaadás napjáig nem sikerült nyélbe ütni a békemegállapodást.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu