FTCeurópa-ligaFenerbacheRobbie Keane

Robbie Keane sajnálja, hogy nem találkozhat Mourinhóval Isztambulban

Az eddigi legnehezebb feladat vár a magyar bajnokcsapatra. Az FTC csütörtökön magyar idő szerint 18.45-től a török Fenerbahce vendége lesz az Európa-liga alapszakaszának 5. fordulójában. A meccsnap előtt szerdán a magyar klub a vezetőedző, Robbie Keane és a brazil középpályás, Cadu részvételével tartott sajtótájékoztatót Isztambulban.

Magyar Nemzet
2025. 11. 26. 20:03
Robbie Keane az FTC eddig Európa-liga-szereplését látva elégedett lehet a csapatával. Fotó: Mirkó István
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Négy mérkőzésen három győzelem és egy döntetlen. Ez az FTC mérlege az Európa-liga alapszakaszában, ahol a magyar bajnokcsapat a Viktoria Plzen elleni nyitányon, hazai pályán 1-1-es döntetlent ért el, majd később idegenben győzte le a Genk (1-0) és a Salzburg együttesét (3-2), legutóbb pedig 3-1-re nyert Budapesten a Ludogorec ellen. Ez a következő, csütörtöki játéknap előtt a 36 együttest felvonultató tabella harmadik helyére elegendő.

Cadu (középen) és az FTC is eredményesen szerepelt eddig az Európa-liga alapszakaszában
Cadu (középen) és az FTC is eredményesen szerepelt eddig az Európa-liga alapszakaszában (Fotó: Csudai Sándor)

 

Nem ismétlődhet meg, ahogy az FTC szombaton kikapott

Az 5. fordulóban egy igazi nagyágyú, a török Fenerbahce lesz a Ferencváros ellenfele, a meccset ráadásul Isztambulban rendezik meg. A magyar klub delegációja szerda délelőtt még Budapesten edzett, ezt követően repült Törökországba, ahol budapesti idő szerint 18 óra után tartotta meg a maga sajtóeseményét. Itt szóba került még a múlt szombati, Nyíregyháza elleni 3-1-es vereség is, amely után a vezetőedző, Robbie Keane egy cseppet sem volt boldog.

– Nem fogom megismételni, amit a játékosoknak mondtam, ők tudják, az a lényeg. Néha beleférnek a vereségek, de elfogadhatatlan volt a legutóbbi bajnokink. Előtte öt hétig lenyűgözően játszottak a fiúk, de ez most egy másik verseny. Ennek nem szabad megismétlődnie, ahogyan kikaptunk szombaton. Most egy hihetetlen csapat ellen léphetünk pályára elképesztő stadionban, parádés hangulatban. Másik sorozat, élvezni kell! – mondta szerdán Keane.

Tóth Alex (64) és csapattársai eddig eredményesebben szerepelnek az El-ben, mint az NB I-ben
Tóth Alex (64) és csapattársai eddig eredményesebben szerepelnek az El-ben, mint az NB I-ben (Fotó: Csudai Sándor)


Robbie Keane sajnálja az elmaradó találkozást

Az ír szakember a folytatásban elmondta, teljesen mindegy, hogy hány hiányzója van a Fenerbahce csapatának, a törökök keretét ugyanis kiemelkedő játékosok alkotják.

Nagyon jól tudjuk, milyen minőséget képviselnek az ellenfél játékosai. A nemzetközi kupában ez talán a legnehezebb meccsünk lesz. Ez egy igazi tesztnek ígérkezik, és azt mondtam a játékosaimnak, bárcsak én is újra focista lennék. Játszottam már Törökországban, edzőként és játékosként is motiválják az embert az ilyen mérkőzések

– árulta el Robbie Keane.

Az Origo Sport arról kérdezte az edzőt, nem sajnálja-e, hogy a török gárdának már nem José Mourinho az edzője.

– Jó lenne nagyon, jól ismerem, remek ember, a világ egyik legjobb edzője. Emlékezetes lenne a csapata ellen játszani, sajnálom, de ez van, most már a Benficánál dolgozik, ahol jól teljesít – jelentette ki Keane, akinek csapatából Stefan Gartenmann sérülés miatt biztosan hiányozni fog.

 

A futballisták is tudják, hogy hibáztak

A játékosokat ezúttal a Plzenből nyáron igazolt, első Európa-liga-gólját éppen legutóbb, a Ludogorec ellen megszerző Cadu képviselte.

Sok hibát elkövettünk a Nyíregyháza ellen, ezzel tisztában vagyunk, és azon leszünk, hogy ezeket kijavítsuk. A Fenerbahce egy rendkívül nagy európai klub, minden poszton remek játékosokkal rendelkezik, főleg a támadóikat emelném ki. De fel vagyunk erre készülve, és mindannyian örömmel játszunk ilyen nagy európai kupamérkőzéseket

– fogadkozott a brazil.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekafd

Ritka pillanat

Bayer Zsolt avatarja

Egy német képviselő igazat beszél az idióták, gazemberek és aljas hazudozók többségévé lett Európai Parlamentben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu