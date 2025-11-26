Robbie Keane sajnálja, hogy nem találkozhat Mourinhóval Isztambulban

Négy mérkőzésen három győzelem és egy döntetlen. Ez az FTC mérlege az Európa-liga alapszakaszában, ahol a magyar bajnokcsapat a Viktoria Plzen elleni nyitányon, hazai pályán 1-1-es döntetlent ért el, majd később idegenben győzte le a Genk (1-0) és a Salzburg együttesét (3-2), legutóbb pedig 3-1-re nyert Budapesten a Ludogorec ellen. Ez a következő, csütörtöki játéknap előtt a 36 együttest felvonultató tabella harmadik helyére elegendő.

Cadu (középen) és az FTC is eredményesen szerepelt eddig az Európa-liga alapszakaszában (Fotó: Csudai Sándor)

Nem ismétlődhet meg, ahogy az FTC szombaton kikapott

Az 5. fordulóban egy igazi nagyágyú, a török Fenerbahce lesz a Ferencváros ellenfele, a meccset ráadásul Isztambulban rendezik meg. A magyar klub delegációja szerda délelőtt még Budapesten edzett, ezt követően repült Törökországba, ahol budapesti idő szerint 18 óra után tartotta meg a maga sajtóeseményét. Itt szóba került még a múlt szombati, Nyíregyháza elleni 3-1-es vereség is, amely után a vezetőedző, Robbie Keane egy cseppet sem volt boldog.

– Nem fogom megismételni, amit a játékosoknak mondtam, ők tudják, az a lényeg. Néha beleférnek a vereségek, de elfogadhatatlan volt a legutóbbi bajnokink. Előtte öt hétig lenyűgözően játszottak a fiúk, de ez most egy másik verseny. Ennek nem szabad megismétlődnie, ahogyan kikaptunk szombaton. Most egy hihetetlen csapat ellen léphetünk pályára elképesztő stadionban, parádés hangulatban. Másik sorozat, élvezni kell! – mondta szerdán Keane.

Tóth Alex (64) és csapattársai eddig eredményesebben szerepelnek az El-ben, mint az NB I-ben (Fotó: Csudai Sándor)



Robbie Keane sajnálja az elmaradó találkozást

Az ír szakember a folytatásban elmondta, teljesen mindegy, hogy hány hiányzója van a Fenerbahce csapatának, a törökök keretét ugyanis kiemelkedő játékosok alkotják.

Nagyon jól tudjuk, milyen minőséget képviselnek az ellenfél játékosai. A nemzetközi kupában ez talán a legnehezebb meccsünk lesz. Ez egy igazi tesztnek ígérkezik, és azt mondtam a játékosaimnak, bárcsak én is újra focista lennék. Játszottam már Törökországban, edzőként és játékosként is motiválják az embert az ilyen mérkőzések

– árulta el Robbie Keane.

Az Origo Sport arról kérdezte az edzőt, nem sajnálja-e, hogy a török gárdának már nem José Mourinho az edzője.