Fenerbahceeurópa-ligaFTC

A Fenerbahce edzője Vargát dicsérte, és jól tudja, mi lehet a Ferencváros fegyvere

Törökországban vendégszerepel a Ferencváros. A magyar bajnok csütörtök este a Fenerbahce vendége lesz az Európa-liga alapszakaszában, így a meccsnap előtt, szerdán a törökök a vezetőedző, Domenico Tedesco és egy játékos, Kerem Aktürkoglu részvételével tartottak sajtótájékoztatót. Mindketten kiemelték az FTC erősségeit.

Magyar Nemzet
2025. 11. 26. 19:03
A Fenerbahce edzője, Domenico Tedesco tisztában van az FTC erősségeivel. Fotó: Anadou/Muhammed Enes Yildirim
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A tabella tizennegyedik helyezettje fogadja a harmadikat. Így is felvezethetjük a török Fenerbahce és a Ferencváros csütörtök esti összecsapását, melyet Isztambulban játszanak az Európa-liga alapszakaszának ötödik fordulójában. Szerdán még úton volt a magyar bajnok Törökország felé, amikor a házigazda klub megtartotta a meccs előtti sajtótájékoztatóját.

A Fenerbahce futballistái a sajtóesemény előtt edzettek
A Fenerbahce futballistái a sajtóesemény előtt edzettek (Fotó: Anadolu/Muhammed Enes Yildirim)

 

Jó formában van a Fenerbahce

A jelenlegi vezetőedző, Domenico Tedesco az idén szeptemberben vette át a csapat vezetőedzői teendőit. Eddig 14 mérkőzésen ült a kispadon, és vele mindössze egyszer, a Dinamo Zagreb elleni El-csoportkörös nyitányon szenvedett vereséget a Fenerbahce. A törökök az Európa-ligában ezen kívül vendéglátóként legyőzték a Nice és a Stuttgart együttesét is, a Viktoria Plzen vendégeként pedig 0-0-s döntetlent értek el. A bajnokságban legutóbb vasárnap, a Rizespor otthonában a félidei kétgólos hátrányból fordítva nyertek 5-2-re.

– Jó fizikai formában voltunk a válogatottszünet előtt, és utána is így lesz – szögezte le a szerdai sajtóeseményen a negyvenesztendős olasz edző, aki úgy fogalmazott, hogy az európai kupameccsekre mindig bónuszként gondol, pozitív helyzet a csapat számára, hogy ott lehet az El-ben. – Erős keretünk van, és jó fiatal játékosok is vannak a csapatunkban – tette hozzá.

A Fenerbahce (labdával a klub játékosa, Archie Brown) legutóbb 0-0-s döntetlent játszott a Viktoria Plzen vendégeként az Európa-ligában
A Fenerbahce (labdával a klub játékosa, Archie Brown) legutóbb 0-0-s döntetlent játszott a Viktoria Plzen vendégeként az Európa-ligában (Fotó: Anadolu/Lukas Kabon)

 

Készülnek a beadásokra a törökök

Az FTC-re áttérve Tedesco kiemelte: szerinte az NB I bajnoka nemcsak a beadásokban jó, hanem a védelem mögé történő beindulásokban is. Az Európa-ligában négy meccsen kétgólos Varga Barnabást külön is dicsérte.

Statisztikailag Varga Európa legjobb játékosa a légi csaták megnyerésében. Tökéletesen olvassa a helyzetet, amikor beadás érkezik, és pontosan tudja, hogy mikor és hogyan kell felugrani. A Ferencváros góljainak harminc százaléka fejes után született meg, ezért a lehető legjobban ki kell védekeznünk a beadásokat

– magyarázta a tréner. – Ha megnézzük a tabellát, láthatjuk, hogy milyen csapat az ellenfelünk. A Ferencváros az egyik legkeményebb csapat az Európa-ligában, sok minőségi játékossal. Varga mellett ott van például Naby Keita, aki sok trófeát nyert a Liverpoollal, de a Leipzigben is játszott. Az első másodperctől kezdve készen kell állnunk erre a találkozóra.

Önbizalmat adott a legutóbbi bajnoki

Persze a 19-szeres török bajnok Fenerbahce keretében is találni kiváló futballistákat. A csapat egyik erőssége a 27 éves szélső, Kerem Aktürkoglu, aki a labdarúgók képviseletében vett részt a sajtótájékoztatón.

Kerem Aktürkoglu a szerdai sajtótájékoztatón
Kerem Aktürkoglu a szerdai sajtótájékoztatón (Fotó: Anadolu/Muhammed Enes Yildirim)

A Ferencváros egy nagyon hatékony és jó együttes mind védekezésben, mind támadásban. Csapatként jó, és természetesen vannak olyan játékosai, akik egyénileg is kiemelkedőek

– kezdte Aktürkoglu. – Nehéz mérkőzésre számítok. Százszázalékos teljesítményre lesz szükségünk. Az, hogy a hétvégi, Rizespor elleni bajnokin fordítani tudtunk, nagy önbizalmat adott nekünk az európai kupameccs előtt, ugyanakkor reméljük, hogy nem kerülünk ismét hátrányba.

A török és a magyar klub összecsapása magyar idő szerint 18.45-kor kezdődik csütörtök este.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekafd

Ritka pillanat

Bayer Zsolt avatarja

Egy német képviselő igazat beszél az idióták, gazemberek és aljas hazudozók többségévé lett Európai Parlamentben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu