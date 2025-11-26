A Fenerbahce edzője Vargát dicsérte, és jól tudja, mi lehet a Ferencváros fegyvere

A tabella tizennegyedik helyezettje fogadja a harmadikat. Így is felvezethetjük a török Fenerbahce és a Ferencváros csütörtök esti összecsapását, melyet Isztambulban játszanak az Európa-liga alapszakaszának ötödik fordulójában. Szerdán még úton volt a magyar bajnok Törökország felé, amikor a házigazda klub megtartotta a meccs előtti sajtótájékoztatóját.

A Fenerbahce futballistái a sajtóesemény előtt edzettek (Fotó: Anadolu/Muhammed Enes Yildirim)

Jó formában van a Fenerbahce

A jelenlegi vezetőedző, Domenico Tedesco az idén szeptemberben vette át a csapat vezetőedzői teendőit. Eddig 14 mérkőzésen ült a kispadon, és vele mindössze egyszer, a Dinamo Zagreb elleni El-csoportkörös nyitányon szenvedett vereséget a Fenerbahce. A törökök az Európa-ligában ezen kívül vendéglátóként legyőzték a Nice és a Stuttgart együttesét is, a Viktoria Plzen vendégeként pedig 0-0-s döntetlent értek el. A bajnokságban legutóbb vasárnap, a Rizespor otthonában a félidei kétgólos hátrányból fordítva nyertek 5-2-re.

– Jó fizikai formában voltunk a válogatottszünet előtt, és utána is így lesz – szögezte le a szerdai sajtóeseményen a negyvenesztendős olasz edző, aki úgy fogalmazott, hogy az európai kupameccsekre mindig bónuszként gondol, pozitív helyzet a csapat számára, hogy ott lehet az El-ben. – Erős keretünk van, és jó fiatal játékosok is vannak a csapatunkban – tette hozzá.

A Fenerbahce (labdával a klub játékosa, Archie Brown) legutóbb 0-0-s döntetlent játszott a Viktoria Plzen vendégeként az Európa-ligában (Fotó: Anadolu/Lukas Kabon)

Készülnek a beadásokra a törökök

Az FTC-re áttérve Tedesco kiemelte: szerinte az NB I bajnoka nemcsak a beadásokban jó, hanem a védelem mögé történő beindulásokban is. Az Európa-ligában négy meccsen kétgólos Varga Barnabást külön is dicsérte.

Statisztikailag Varga Európa legjobb játékosa a légi csaták megnyerésében. Tökéletesen olvassa a helyzetet, amikor beadás érkezik, és pontosan tudja, hogy mikor és hogyan kell felugrani. A Ferencváros góljainak harminc százaléka fejes után született meg, ezért a lehető legjobban ki kell védekeznünk a beadásokat

– magyarázta a tréner. – Ha megnézzük a tabellát, láthatjuk, hogy milyen csapat az ellenfelünk. A Ferencváros az egyik legkeményebb csapat az Európa-ligában, sok minőségi játékossal. Varga mellett ott van például Naby Keita, aki sok trófeát nyert a Liverpoollal, de a Leipzigben is játszott. Az első másodperctől kezdve készen kell állnunk erre a találkozóra.