A törökök rettegnek a Fradi elleni meccstől, ez a Fenerbahce gyenge pontja

Abban nincs vita, hogy a török Fenerbahce és az FTC számára is az eddigi legnehezebb mérkőzés jön az Európa-liga alapszakaszában. Az eddig veretlen, négy meccsen tíz pontot szerző Fradi a Nyíregyháza elleni 3-1-es pofon után javítana Isztambulban, míg Domenico Tedesco, a hazaiak vezetőedzője a kezdőcsapat összeállításánál is komoly gondba ütközik. Tedesco neve nekünk, magyaroknak is ismerősen csenghet, ugyanis 2022-ben ő volt az RB Leipzig edzője, amikor Gulácsi Péter, Willi Orbán és Szoboszlai Dominik triója Német Kupa-győztes lett. Az isztambuli csapat német-olasz edzője még augusztusban ült le a kispadra, miután José Mourinho vezetésével a csapat kiesett a Bajnokok Ligája-playoffban. A Benfica elleni kiesés is megér azért pár sort: a Fenerbahce párharcában 180 perc alatt mindössze egy gól született a portugálok ellen. A török Kerem Aktürkoglu a Benficát lőtte az alapszakaszba, rá három héttel aztán a Fenerbahcéhoz igazolt… José Mourinho pedig hetekkel később éppen a Benfica kispadjára ült le.

Még üres az isztambuli stadion, csütörtök este 50 ezren lesznek a Fenerbahce–FTC Európa-liga-meccsen Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztõség

Tedesco a Fradi-meccset megelőző sajtótájékoztatón aztán elmondta, hogy Varga Barnabás fejjátékára külön készülnek – manapság mondjuk melyik csapat nem? –, de a Fradit csapatként is az egyik legnehezebb ellenfélnek tartja az alapszakaszban. Mindezt úgy tette szóvá a Fener edzője, hogy ilyen csapatokkal találkoztak már az alapszakaszban:

a horvát Dinamo Zagreb (idegenben 3-1-es vereség)

a francia Nice (hazai pályán 2-1-es győzelem)

a német Stuttgart (hazai pályán 1-0-s győzelem)

a cseh Plzen (idegenben 0-0-s döntetlen)

A törökök tehát négy meccsen hét pontot gyűjtöttek, ezzel pedig a 14. helyet foglalják el a tabellán.

Mourinho után szárnyal a Fenerbahce

Tedesco érkezése óta a török csapat még veretlen a bajnokságban, hét győzelem és három döntetlen az eddigi mérleg. A török élvonalban amúgy a 13. fordulónál járnak, a Fenerbahce a 31 pontjával a második helyen áll, egy ponttal a Galatasaray mögött.

A fővárosi gárda a múlt hét végén 5-2-re nyert a Mocsi Attilával felálló Rizespor otthonában.