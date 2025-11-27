FenerbahceEdersonUEFA Európa-LigaFTC

A törökök rettegnek a Fradi elleni meccstől, ez a Fenerbahce gyenge pontja

Ma este 18.45-kor rendezik a Fenerbahce–FTC Európa-liga-mérkőzést Isztambulban, ami a magyar bajnoknak újabb erőpróba lesz. A Nyíregyházi elleni 3-1-es vereség után Robbie Keane komoly változtatásokat ígért, de a túloldalon Domenico Tedesco vezetőedző sincs könnyű helyzetben, sérülések és eltiltások nehezítik őt. Török újságíró árulta el lapunknak, hogy mi is a Fenerbahce gyenge pontja, ez pedig intő jel Varga Barnabáséknak.

Perlai Bálint
2025. 11. 27. 5:27
A Fenerbahce számára a hazai pálya nagy előny, de az FTC így is kapaszkodhat valamibe Törökországban
A Fenerbahce számára a hazai pálya nagy előny, de az FTC így is kapaszkodhat valamibe Törökországban Fotó: HAKAN BURAK ALTUNOZ Forrás: ANADOLU
Abban nincs vita, hogy a török Fenerbahce és az FTC számára is az eddigi legnehezebb mérkőzés jön az Európa-liga alapszakaszában. Az eddig veretlen, négy meccsen tíz pontot szerző Fradi a Nyíregyháza elleni 3-1-es pofon után javítana Isztambulban, míg Domenico Tedesco, a hazaiak vezetőedzője a kezdőcsapat összeállításánál is komoly gondba ütközik. Tedesco neve nekünk, magyaroknak is ismerősen csenghet, ugyanis 2022-ben ő volt az RB Leipzig edzője, amikor Gulácsi Péter, Willi Orbán és Szoboszlai Dominik triója Német Kupa-győztes lett. Az isztambuli csapat német-olasz edzője még augusztusban ült le a kispadra, miután José Mourinho vezetésével a csapat kiesett a Bajnokok Ligája-playoffban. A Benfica elleni kiesés is megér azért pár sort: a Fenerbahce párharcában 180 perc alatt mindössze egy gól született a portugálok ellen. A török Kerem Aktürkoglu a Benficát lőtte az alapszakaszba, rá három héttel aztán a Fenerbahcéhoz igazolt… José Mourinho pedig hetekkel később éppen a Benfica kispadjára ült le. 

Még üres az isztambuli stadion, csütörtök este 50 ezren lesznek a Fenerbahce–FTC Európa-liga-meccsen
Még üres az isztambuli stadion, csütörtök este 50 ezren lesznek a Fenerbahce–FTC Európa-liga-meccsen  Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztõség

Tedesco a Fradi-meccset megelőző sajtótájékoztatón aztán elmondta, hogy Varga Barnabás fejjátékára külön készülnek – manapság mondjuk melyik csapat nem? –, de a Fradit csapatként is az egyik legnehezebb ellenfélnek tartja az alapszakaszban. Mindezt úgy tette szóvá a Fener edzője, hogy ilyen csapatokkal találkoztak már az alapszakaszban: 

  • a horvát Dinamo Zagreb (idegenben 3-1-es vereség) 
  • a francia Nice (hazai pályán 2-1-es győzelem) 
  • a német Stuttgart (hazai pályán 1-0-s győzelem) 
  • a cseh Plzen (idegenben 0-0-s döntetlen) 

A törökök tehát négy meccsen hét pontot gyűjtöttek, ezzel pedig a 14. helyet foglalják el a tabellán.  

Mourinho után szárnyal a Fenerbahce

Tedesco érkezése óta a török csapat még veretlen a bajnokságban, hét győzelem és három döntetlen az eddigi mérleg. A török élvonalban amúgy a 13. fordulónál járnak, a Fenerbahce a 31 pontjával a második helyen áll, egy ponttal a Galatasaray mögött.

A fővárosi gárda a múlt hét végén 5-2-re nyert a Mocsi Attilával felálló Rizespor otthonában. 

Ebbe kell az FTC-nek kapaszkodnia?

Tedesco nem panaszkodhat a keretre, az európai topligákból ismert labdarúgók érkeztek a nyáron. A kapuba a brazil Ederson a Manchester Citytől, a Paris Saint-Germaintől a spanyol Marco Asensio és a szlovák Milan Skriniar. A védelemben a Barcelonát is megjárt, legutóbb a Wolverhamptonban szereplő portugál Nélson Semedo is nagy erősítés. A támadósor is bivalyerős, Asensio és a már említett Aktürkoglu mellett a kolumbiai Jhon Duránnal és a mali válogatott Dorgeles Nenével. Mégis mi lehet a sztárokkal teletűzdelt Fenerbahce erőssége, illetve mi a Fradi esélye? Erről kérdeztük Muhammet Duman török újságírót, akivel egy másik cikkben a Fenerbahce stadionjának elképesztő hangulatáról beszélgettünk.  

– A Fenerbahce legnagyobb erőssége a sebességben, a gyors váltásokban rejlik. A csapat különösen veszélyes a kontratámadásokban, Duran, Aktürkoglu és Nene triója a támadásokban hatalmas fegyver. Asensiót is kiemelném, aki az agy a csapatban, a támadó középpályás poszton remekül irányítja a társakat. De Jusszef en-Neszirit sem szabad elfelejteni, akinek a fejjátéka és fizikuma kiemelkedő, hét góljával házigólkirály jelenleg. Amikor a marokkói támadót látom, mindig Zlatan Ibrahimovic jut eszembe – kezdte a megkeresésünkre Muhammet Duman, aki azt is elmondta, Mourinho alatt egy játékos sem játszott szívesen. A portugál mindig talált valami kifogást a vereségek után, ő sosem vállalt felelősséget. Ebből nemcsak a szurkolóknak, hanem a játékosoknak is elegük lett. 

– Rendkívül fizikálisak a védők, akik így megkönnyítik Ederson dolgát – folytatta az újságíró. – Ugyanakkor továbbra is vannak fenntartásaim a brazil kapussal kapcsolatban, aki lassú, körülményes, sokat hibázik. Edersonnak időre van még szüksége, szerintem jelenleg ő a Fenerbahce gyenge pontja. 

Ederson a nyáron igazolt a Fenerbahcéhoz, egyből kezdő lett
Ederson a nyáron igazolt a Fenerbahcéhoz, egyből kezdő lett  Fotó: YASIN AKGUL / AFP

Mindez pedig a harmadik helyezett, még veretlen Fradinak is jó hír lehet, amely idáig átlagosan két gól szerzett a négy Európa-liga-meccsén. Ederson dolga ráadásul nem csupán Varga Barnabásék miatt lesz nehéz.  

Fenerbahce–FTC: a hazaiak dilemmája hátul

A védelem közepéről Jayden Oosterwolde ugyanis eltiltás, Caglar Söyüncü és a lengyel Sebastian Szymanszki sérülés miatt dőlt ki. A kérdés tehát adott, Skriniar mellett ki lesz a másik belső hátvéd. Tedesco helyzete nem könnyű, a középpályáról a brazil Fred és Isamil Yüksek – aki az újságíró szerint a csapat motorja, állóképessége kiemelkedő – eltiltás miatt nem játszhat, míg a mexikói Edson Álvarez játéka is kérdéses, ő a hétvégi bajnokin a keretben sem volt a válogatottszünet után. A Fenerbahce legutóbbi El-meccsén, a Plzen ellen (0-0) hárman is eltiltották magukat a harmadik sárga lapjukkal, Fred ráadásul a kispadról! 

Spanyol játékvezető, akit az FTC jól ismer

A lapok a csütörtöki meccsen is gyakran előkerülhetnek, ugyanis a mérkőzés játékvezetője a spanyol Ricardo de Burgos Bengoetxea vezeti, aki idén már a BL-selejtezőben fújta a sípot a Fradinak. A magyar bajnok első meccsén, az örmény Noah elleni idegenbeli összecsapáson a baszk bíró egy piros lapot is adott Ibrahim Cissének. A 40 éves spanyol legemlékezetesebb meccse idáig azonban az előző idényből a Real Madrid–Barcelona Király-kupa-döntő, amikor a királyi gárda teljes offenzívát indított ellene a találkozó előtt. Nos, a törököket ismerve erre egy Fradi-győzelem után most is lehet ilyenre esély. Mi pedig ezt annyira nem bánnánk...

