Robbie Keane beleállt a játékosaiba a vereség után, szerinte csak ez segíthet a csapaton

Miközben a Ferencváros az Európa-iga alapszakaszában négy meccs után is veretlen, addig az NB I-ben továbbra is mintha más arcát mutatná. Robbie Keane együttese 13 NB I-es mérkőzésből hármat vesztett el, legutóbb a Nyíregyháza ellen szombaton. Bódog Tamás együttese teljesen megérdemelten nyert 3-1-re a Groupama Arénában. Az FTC mind a három bajnokiját hazai pályán vesztette el – Puskás Akadémia és Zalaegerszeg korábban –, a kettősségre Keane próbált választ adni a Nyíregyháza elleni meccset követő sajtótájékoztatón.

Robbie Keane is tudja, csapata nem érdemelt egy pontot sem a Nyíregyháza ellen Fotó: Csudai Sándor

Robbie Keane kemény kritikája a váratlan FTC-vereség után

– Nem teljesíthetünk jól csak a legjobbak ellen Európában, minden egyes mérkőzésen meg kell magunkat mutatni, ezt mondtam a srácoknak is az öltözőben – kezdte Keane újságírói kérdésre, hogy a bajnokságban hova lett az El-ben mutatott játék, ezt követően a saját játékosait is kiosztotta az ír edző.

Őszintén mondva, ma semmit nem érdemeltünk. Gratulálok az ellenfélnek! Az első perctől az utolsóig dominálták a meccset. Általában vannak a fociban periódusok, mikor egyik vagy másik csapat tud dominálni, ma viszont végig az ellenfél akarata érvényesült. Ma nem láttam intenzitást fiúktól, nem küzdöttek egymásért, a szívünk sem volt a pályán. Ez fáj a legjobban.

– folytatta Keane, majd elmondta, lehet csak egyféleképpen lehet változásokat elérni.

– Ha tudnám, hogy mi az oka a gyenge teljesítménynek, akkor változtattam volna rajta. Lehet személyi változások kellenek. Ha megnézik, az első két gól bedobásból indult. Illetve 1-2-nél, amikor visszajöhettünk volna a meccsbe – amit nem érdemeltünk volna meg –, akkor is bedobásból indult a harmadik góljuk.

Nem tudom még hányszor kell nekik elmondanom, hogy ilyen szituációkban mennyire oda kell figyelnünk. De lehet tényleg csak a személyi változtatások segítenek itt

– emelte ki zárásnak is Keane, hogy itt bizony egyes játékosok nem valók a Fradi kezdőjébe.

Dibusz Dénes sem tudta hova tenni a Nyíregyháza elleni vereséget Fotó: Csudai Sándor

Hogyan állt fel az FTC a Nyíregyháza ellen?

Nézzük is meg, hogy a válogatottszünet után Robbie Keane milyen kezdőcsapatot küldött pályára.

Dibusz – Ötvös, Cissé, Szalai – Makreckis, Kanikovszki, Tóth, Levi, Nagy – Joseph, Pesics

Azt maga Keane is elmondta a meccs előtt az M4 Sportnak, hogy Varga Barnabás betegség miatt maradt ki a kezdőből, mellette még a belga védő, Toon Raemaekers és a norvég Kristoffer Zachariassen kimaradása volt némiképp meglepetés. Azt csak tippelni tudnánk, hogy Keane kikre gondolt a személyi változtatás kapcsán, a jövő héten azonban világosabb lehet a kép.