Szuverenitásvédelmi HivatalEnergiaklubMagyarországenergiapolitika

Összehangolt támadás indult a magyar energiaszuverenitás ellen

A Szuverenitásvédelmi Hivatal szerint összehangolt, külföldről finanszírozott támadás indult a magyar energiaszuverenitás és a Paks II beruházás ellen. A hivatal közleménye szerint az Energiaklub félrevezető narratívákkal, a nemzetközi jogra hivatkozva igyekszik aláásni Magyarország szuverén energiapolitikáját.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 27. 19:42
Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Összehangolt támadás a magyar energiaszuverenitás ellen; az Energiaklub újabb szervezett kampányt indított a Paks II beruházás ellen – írta a Szuverenitásvédelmi Hivatal csütörtöki közleményében. A brüsszeli és osztrák kormányzati pénzekből finanszírozott politikai nyomásgyakorló szervezet félrevezető narratívákkal igyekszik aláásni Magyarország szuverén energiapolitikáját. A szervezet az aarhusi egyezményre hivatkozva próbálja azt a hamis látszatot kelteni, mintha Magyarország jogsértést követett volna el – közölték.

Paks, 2025. október 3. Fényfestés a paksi atomerőmű épületén az erőmű alapkőletételének 50. évfordulója alkalmából tartott sajtóesemény után 2025. október 3-án. MTI/Bruzák Noémi
Fényfestés a paksi atomerőmű épületén az erőmű alapkőletételének 50. évfordulója alkalmából tartott sajtóesemény után 2025. október 3-án
Fotó: Bruzák Noémi/MTI

A közlemény szerint az Energiaklub finanszírozási háttere egyértelműen külföldi, hálózati forrásokra épül: jelentős támogatásokat kap európai bizottsági programokból, az osztrák kormányzattól és nemzetközi alapítványoktól, köztük a European Climate Foundationtől, az EUKI-tól, az Interreg programból. A szervezet visszatérő és strukturális támogatói közé tartozik a Soros György által alapított Open Society Foundations és kapcsolt szervezetei. Az Energiaklub jelentéseiben megbízóként szerepel a Soros-hálózat magyarországi pénzosztója, az Ökotárs Alapítvány, amellyel nemcsak szervezeti, de személyi átfedések is kimutathatók – írták.

A finanszírozási struktúra azt bizonyítja, hogy a szervezet nem független szakmai szereplő, hanem olyan nyomásgyakorló szervezet, amely külföldi gazdasági és ideológiai érdekeket próbál érvényre juttatni a magyar energiapolitikával szemben – értékelt a Szuverenitásvédelmi Hivatal.

A hivatal szerint a kampányhoz több, túlnyomórészt külföldi finanszírozású magyarországi médium is csatlakozott, amelyek olyan benyomást keltenek, mintha a magyar kormány nem tett volna eleget a nemzetközi jogból eredő kötelezettségeinek és az átláthatóság feltételeinek. „Az orgánumok azt a látszatot keltik, mintha kézzelfogható, a lakosság egészségét érintő adatokat tartanának vissza, miközben a valóságban a nukleáris beruházás nemzetbiztonsági jelentőségű részletei kiemelt védelem alatt állnak, tartalmuk publikálása külföldi érdekcsoportok számára stratégiai előnyt jelentene, és az ország versenyképességét, energiapolitikai mozgásterét gyengítené” – közölte a hivatal.

Magyarország energiapolitikájának alapja, hogy hosszú távon biztosítsa az olcsó, kiszámítható és biztonságos energiaellátást a lakosság és az ipar számára. Ennek kulcseleme a nukleáris kapacitások fenntartása és bővítése, amely nemzeti érdek és nemzetbiztonsági kérdés is – mutattak rá.

Azt írták, a kampányban részt vevő szervezetek azonban nem csak ideológiai alapon támadják a nukleáris energia szerepét, céljuk a magyar ellátásbiztonság aláásása által a magyar külpolitika mozgásterének csökkentése. Magyarország továbbra is elkötelezett a stabil, biztonságos és versenyképes energiaellátás mellett, és minden nemzetközi kötelezettségét a vonatkozó szabályoknak megfelelően teljesíti – áll a hivatal közleményében.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekAmerika

Hála és béke

Faggyas Sándor avatarja

Nem Donald Trumpon múlt, hogy a hálaadás napjáig nem sikerült nyélbe ütni a békemegállapodást.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu