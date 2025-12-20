Rendkívüli

Dugig megtelt a Pick Aréna, a legnagyobb háborúellenes gyűlést tartják Szegeden – kövesse nálunk élőben! + videó

kormányablakdápOtthon Start Program

Nem érdemes halogatni az ügyintézést, a kormányablakok és a kormányhivatalok korlátozott nyitvatartással dolgoznak az ünnepek között

A két ünnep közötti munkanapokon országszerte 22 kormányablak és a központi kormányablak várja az ügyfeleket 8 és 12 óra között.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 20. 9:57
Fotó: Rosta Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Korlátozott lesz az ügyintézés a kormányablakokban és a kormányhivatalokban december 24-től január 5-ig – tudatta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium szombaton.

20231214 Fertőd Kormányablak átadása Fotó: Szalay Károly SZK Kisalföld
Fotó: Kisalföld/Szalay Károly

Az év végi hivatali szünet ellenére a két ünnep közötti munkanapokon, vagyis december 29–31-ig országszerte 22 kormányablak és a központi kormányablak várja az ügyfeleket 8 és 12 óra között.

 

A kormányhivatalok továbbra is azt javasolják az ügyfeleknek, hogy december 23-ig mindenki intézze el hivatali ügyeit, mert az év végi igazgatási szünet és a munkanap-áthelyezések miatt a kormányablakok csak január 5-én nyitnak ki. 

A két ünnep közötti munkanapokon, vagyis december 29-én, 30-án és 31-én vármegyénként egy, a fővárosban négy kormányablakban lehet személyi okmányokkal (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány), lakcímmel, TAJ- és Európai Egészségbiztosítási Kártyával, valamint DÁP- és NEK-regisztrációval kapcsolatos ügyeket intézni, amelyek listája a kormányhivatalok weboldalán érhető el.

 

A leállás a földhivatalokat és az egészségbiztosítási ügyfélszolgálatokat is érinti, amit az Otthon start fix három százalékos lakáshitel iránt érdeklődőknek érdemes számításba venni. 

A TB-jogviszony-igazolásra – amely 30 napig érvényes – vonatkozó kérelmet ezért az online ügyintézési felületen érdemes leadni, ugyanis az elektronikus igénylés a hivatali szünet alatt is még a leadás napján megérkezik az igénylő elektronikus tárhelyére, ha minden adatot hiánytalanul adott meg.

A földhivatalok január 7-én nyitnak, a szünet alatt elektronikusan vagy postán érkező beadványokat január 5-től dolgozzák fel, a széljegyzést is ezzel a nappal végzik. A kérelmeket tehát érdemes december 23. előtt benyújtani.

 

A kormányhivatalok és a járási hivatalok a halaszthatatlan hatósági feladataikat az igazgatási szünetben is ellátják, azonban a folyamatban lévő eljárások határidejébe az igazgatási szünet időszaka nem számít bele.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Rosta Tibor)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojeleklengyelország

Sikorski szerint aki nincs velük, az ellenük van

Bánó Attila avatarja

A brüsszelita varsói vezetők örömmel sodornák Lengyelországot és Magyarországot is egy oroszellenes háborúba.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu