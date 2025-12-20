Nem érdemes halogatni az ügyintézést, a kormányablakok és a kormányhivatalok korlátozott nyitvatartással dolgoznak az ünnepek között

Korlátozott lesz az ügyintézés a kormányablakokban és a kormányhivatalokban december 24-től január 5-ig – tudatta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium szombaton.

Fotó: Kisalföld/Szalay Károly

Az év végi hivatali szünet ellenére a két ünnep közötti munkanapokon, vagyis december 29–31-ig országszerte 22 kormányablak és a központi kormányablak várja az ügyfeleket 8 és 12 óra között.

A kormányhivatalok továbbra is azt javasolják az ügyfeleknek, hogy december 23-ig mindenki intézze el hivatali ügyeit, mert az év végi igazgatási szünet és a munkanap-áthelyezések miatt a kormányablakok csak január 5-én nyitnak ki.

A két ünnep közötti munkanapokon, vagyis december 29-én, 30-án és 31-én vármegyénként egy, a fővárosban négy kormányablakban lehet személyi okmányokkal (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány), lakcímmel, TAJ- és Európai Egészségbiztosítási Kártyával, valamint DÁP- és NEK-regisztrációval kapcsolatos ügyeket intézni, amelyek listája a kormányhivatalok weboldalán érhető el.

A leállás a földhivatalokat és az egészségbiztosítási ügyfélszolgálatokat is érinti, amit az Otthon start fix három százalékos lakáshitel iránt érdeklődőknek érdemes számításba venni.

A TB-jogviszony-igazolásra – amely 30 napig érvényes – vonatkozó kérelmet ezért az online ügyintézési felületen érdemes leadni, ugyanis az elektronikus igénylés a hivatali szünet alatt is még a leadás napján megérkezik az igénylő elektronikus tárhelyére, ha minden adatot hiánytalanul adott meg.

A földhivatalok január 7-én nyitnak, a szünet alatt elektronikusan vagy postán érkező beadványokat január 5-től dolgozzák fel, a széljegyzést is ezzel a nappal végzik. A kérelmeket tehát érdemes december 23. előtt benyújtani.