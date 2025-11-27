Tordai Bence nagyot koppant, kidobták a javaslatát

Tordai Bence javaslatában a paksi atomerőmű két új blokkja beruházásának azonnali leállítását követelte, emellett a projekt engedélyeinek visszavonását és az orosz–magyar államközi szerződés felmondását. Kérte még a Paks II építését szolgáló törvények hatályon kívül helyezését, de még azt is, hogy töröljék el a beruházás előkészítéséhez szükséges elvi hozzájárulást. Ez utóbbi határozat azért emlékezetes az atomerőművi projektet figyelemmel követők számára, mert még 2009-ben,

Gyurcsány Ferenc miniszterelnöksége alatt, 96 százalékos támogatottsággal fogadta el az Országgyűlés,

tehát az akkori kormánypárt és az ellenzék is mellette foglalt állást.

Nincs akadály Paks II előtt

A beadványban szereplő követelések azért kerülhettek papírra Tordai tollából, mert az Európai Bíróság szeptemberben úgy ítélkezett: megsemmisíti a Magyarország által a Paks II atomerőműnek nyújtott támogatást jóváhagyó bizottsági határozatot. Mint a kormánytagok és a beruházó oldaláról adott nyilatkozatok alapján kiderült, mindez nem hátráltatja a projektet, időközben az első beton öntésére is megadta az engedélyt az Országos Atomenergia-hivatal.

Brüsszelben is próbálkozott

Ennek ellenére Tordai Bence november elején még panaszlevélben is felszólította az Európai Bizottság versenypolitikai főigazgatóságát, hogy az uniós bíróság ítéletének megfelelően ismét vizsgálja át a Paks II projektet. Ahogyan annak kapcsán lapunknak Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértő kifejtette: