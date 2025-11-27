atomerőműEurópai BíróságMagyarországPaks II.

Tordai Bence nagyot koppant, kidobták a javaslatát

Nem támogatta Tordai Bence határozati javaslatát a Paks II projekt azonnali leállításáról az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága. Keddi ülésén a testület elutasította a Párbeszéd frakcióját vezető, de független országgyűlési képviselő beadványának tárgysorozatba vételét.

Somogyi Orsolya
2025. 11. 27. 12:32
Felgyorsul a paksi beruházás Fotó: Tolnai Népújság / Mártonfai Dénes
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Tordai Bence javaslatában a paksi atomerőmű két új blokkja beruházásának azonnali leállítását követelte, emellett a projekt engedélyeinek visszavonását és az orosz–magyar államközi szerződés felmondását. Kérte még a Paks II építését szolgáló törvények hatályon kívül helyezését, de még azt is, hogy töröljék el a beruházás előkészítéséhez szükséges elvi hozzájárulást. Ez utóbbi határozat azért emlékezetes az atomerőművi projektet figyelemmel követők számára, mert még 2009-ben, 

Gyurcsány Ferenc miniszterelnöksége alatt, 96 százalékos támogatottsággal fogadta el az Országgyűlés,

tehát az akkori kormánypárt és az ellenzék is mellette foglalt állást.

Nincs akadály Paks II előtt

A beadványban szereplő követelések azért kerülhettek papírra Tordai tollából, mert az Európai Bíróság szeptemberben úgy ítélkezett: megsemmisíti a Magyarország által a Paks II atomerőműnek nyújtott támogatást jóváhagyó bizottsági határozatot. Mint a kormánytagok és a beruházó oldaláról adott nyilatkozatok alapján kiderült, mindez nem hátráltatja a projektet, időközben az első beton öntésére is megadta az engedélyt az Országos Atomenergia-hivatal.

Brüsszelben is próbálkozott

Ennek ellenére Tordai Bence november elején még panaszlevélben is felszólította az Európai Bizottság versenypolitikai főigazgatóságát, hogy az uniós bíróság ítéletének megfelelően ismét vizsgálja át a Paks II projektet. Ahogyan annak kapcsán lapunknak Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértő kifejtette: 

a párt nélküli politikus – merthogy Tordai kilépett a Párbeszédből, bár a parlamenti frakciót vezeti – feltételezhetően osztrák gazdasági érdekek mellett lép fel újra és újra a Magyarország energiabiztonságát és gazdasági érdekeit szolgáló beruházás ellen.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekAmerika

Hála és béke

Faggyas Sándor avatarja

Nem Donald Trumpon múlt, hogy a hálaadás napjáig nem sikerült nyélbe ütni a békemegállapodást.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.