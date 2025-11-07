Tordai Bence újra Brüsszelhez rohant, hogy kockáztassa a magyar energiabiztonságot

Nem csillapodik a Paks II atomerőművi beruházás ellenzőinek vehemenciája, annak ellenére sem, hogy néhány nappal ezelőtt az Országos Atomenergia-hivatal kiadta az első betonöntésre vonatkozó engedélyt, vagyis a jövő év elején ténylegesen megkezdődött az ötödik paksi blokk építése. Emellett a Washingtonban tárgyaló magyar delegáció már meg is állapodott a nukleáris területet érintő három pontban – erről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter számolt be péntek reggel.

Forrás: Paks II. Zrt.

Három nappal korábban azonban Tordai Bence független országgyűlési képviselő, a Párbeszéd frakcióvezetője panaszlevelet küldött az Európai Bizottságnak Paks II ügyében. Felszólította a versenypolitikai főigazgatóságot, hogy az uniós bíróság ítéletének megfelelően folytasson le új vizsgálatot a Paks II projekttel kapcsolatban. Arról a szeptemberi ítéletről van szó, amelyben az Európai Bíróság megsemmisítette a bizottság 2017. márciusi, a Paks II projekt állami támogatását jóváhagyó döntését.

Tordai az energia- és a nemzetbiztonságot támadja

– Tordai Bence a politikai túlélés reményében megy szembe a nemzeti érdekkel, aminek meghatározó eleme az energiaellátás biztonsága. A stabil belföldi energiaellátás egyúttal eminens nemzetbiztonsági kérdés minden ország számára. Ez a paksi atomerőmű és Paks II nélkül nem képzelhető el, ezért nem túlzás az idegen érdekek szolgálatában álló politikus brüsszeli feljelentését nettó hazaárulásnak minősíteni – fejtette ki véleményét Tordai leveléről lapunknak Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértő. Felidézte: a bíróság döntése jogilag sántíthat, hiszen az Európai Bizottság alapos és mélyreható vizsgálata után 2016 novemberében már elismerte, hogy Magyarországnak jogában állt Oroszországgal megállapodni a két új VVER–1200 típusú egység megépítéséről. Mellesleg a bizottság azért nem kötötte össze az állami támogatási eljárást a közbeszerzési előírásoknak való megfelelőség vizsgálatával, mert nem volt ilyen előírás, nem volt ilyen gyakorlat. Ezért Tordai sugalmazása, amely szerint jogellenesség áll fenn a Paks II projektnél, alaptalan.